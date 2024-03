Όσκαρ 2024: Αντίστροφη μέτρηση για τη λαμπερή βραδιά - Οι πρώτες αφίξεις στο κόκκινο χαλί (live)

Τα ξημερώματα της Δευτέρας πραγματοποιείται η τελετή της φετινής απονομής των Όσκαρ

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη λαμπερή βραδιά της 96ης τελετής των βραβείων Όσκαρ που θα διεξαχθούν απόψε τα ξημερώματα στο Χόλιγουντ.

Η τελετή θα λάβει χώρα στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες με δεκάδες σταρ του Χόλιγουντ να αναμένεται να δώσουν το «παρών» και να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί.

Ο κεντρικός οικοδεσπότης της 96ης τελετής των βραβείων θα είναι ο Τζίμι Κίμελ ενώ στη σκηνή αναμένεται να ανέβουν μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας του κινηματογράφου για να δώσουν τα βραβεία στους νικητές.

Αναρτήσεις στα social για τις πρώτες αφίξεις στο κόκκινο χαλί του Dolby Theater:

Τι λένε οι προβλέψεις για τους φετινούς μεγάλους νικητές

Αδιαφιλονίκητο φαβορί των φετινών Όσκαρ αποτελεί φυσικά το «Oppenheimer» που διεκδικεί 13 χρυσά αγαλματίδια. Η βιογραφική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για τον «πατέρα της ατομικής βόμβας» φαίνεται πώς θα καταφέρει να αποσπάσει τις περισσότερες νίκες στις κατηγορίες στις οποίες είναι υποψήφια.

Καλύτερη Ταινία

Υποψήφιοι: American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, The Zone of Interest



Νικητής: Oppenheimer



Αν άλλη ταινία εκτός από το Oppenheimer κερδίσει στην εν λόγω κατηγορία, θα είναι μια τεράστια έκπληξη μετά από τη συλλογή βραβείων όλο αυτό τον καιρό.

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Υποψήφιοι: Justine Triet (Anatomy of a Fall), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Poor Things), Jonathan Glazer (The Zone of Interest)



Νικητής: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Α' Ανδρικού Ρόλου

Υποψήφιοι: Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (The Holdovers), Cillian Murphy (Oppenheimer), Jeffrey Wright (American Fiction)



Νικητής: Cillian Murphy (Oppenheimer)



Μετά τα βραβεία SAG που έστεψαν τον Μέρφι, όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσουν και τα Όσκαρ.

Α' Γυναικείου Ρόλου