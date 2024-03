Hollywood Reporter: Γιατί κυριάρχησε το «Οπενχάιμερ» - Πώς το «Poor Things»… έσβησε την «Barbie»

(Photo by Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images)

Το Hollywood Reporter αναλύει τα αποτελέσματα της απονομής των Όσκαρ - Τι γράφει για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου

Μια απονομή βραβείων που δεν έμοιαζε με καμία άλλη - λόγω και της απεργίας των ηθοποιών το προηγούμενο διάστημα - ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Dolby Theater στο Χόλιγουντ, αναφέρει σε ανάλυσή του στο Hollywood Reporter.

Όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο στην τελετή, η ταινία Οπενχάιμερ κυριάρχησε, κερδίζοντας επτά Όσκαρ - καμία ταινία δεν έχει κερδίσει περισσότερα από τότε που το Slumdog Millionaire κέρδισε οκτώ πριν από 15 χρόνια - συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ταινίας (Κρίστοφερ Νόλαν, Έμα Τόμας και Τσακ Ρόβεν), σκηνοθέτη (Νόλαν), πρώτου ανδρικού ρόλου (Cillian Murphy, ο πρώτος Ιρλανδός νικητής της κατηγορίας), δεύτερου ανδρικού ρόλου (Robert Downey Jr.), φωτογραφίας (Hoyte van Hoytema), μοντάζ ταινίας (Jennifer Lame) και πρωτότυπη μουσική (Lugwig Göransson).

Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα όχι μόνο για τους σκηνοθέτες, που διασκεύασαν ένα βιβλίο (American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer των Kai Bird και Martin J. Sherwin), αλλά επίσης για τις ομάδες που το... πούλησαν στο κοινό και στην Ακαδημία.

Όσον αφορά την ταινία Barbie - το άλλο μισό της τρέλας του «Barbenheimer» που καθόρισε το 2023 - η ταινία της Greta Gerwig έφερε στο σπίτι μόνο ένα Όσκαρ, το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι, για το «What Was I Made For?» (καθιστώντας την 22χρονη Billie Eilish τη νεότερη και την 26χρονη Finneas τη δεύτερη νεότερη βραβευμένη με δύο Όσκαρ στην ιστορία του θεσμού).

«Η Ακαδημία δεν είχε ποτέ ιδιαίτερα μεγάλη αίσθηση του χιούμορ, προτιμώντας γενικά τη «σοβαρή» μουσική όμως ο Gerwig, η παραγωγός/σταρ Margot Robbie και η ομάδα της Warner Bros (που διοργάνωσε μια δυναμική ώθηση που αναγνωρίστηκε με το βραβείο καλύτερης διαφημιστικής καμπάνιας ταινιών στα βραβεία ICG Publicists Awards της Παρασκευής) κέρδισαν το «Βραβείο Bank of America» που πρέπει να αποτελεί μια ωραία παρηγοριά», αναφέρει το Hollywood Reporter.

Και προσθέτει «Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι μια ταινία που εντυπωσίασε ορισμένους ως Barbie-on-meth, το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, εξασφάλισε τέσσερις σημαντικές νίκες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης σχεδίασης κοστουμιών και σχεδίασης παραγωγής (νίκησε την Barbie σε αυτούς τους δύο αγώνες), μακιγιάζ/χτένισμα (πετώντας εκτίος τον Maestro του Netflix) και βέβαια το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου με την Έμα Στόουν να αφήνει εκτός την Μάργκοτ Ρόμπι.

Πράγματι, επτά χρόνια αφότου κέρδισε αυτό το βραβείο για το La La Land, η Στόουν το κέρδισε ξανά για την πιο τολμηρή της ταινία, αφαιρώντας επίσης το βραβείο από την Lily Gladstone των Killers of the Flower Moon, η οποία, θα ήταν - αν νικούσε - η πρώτη ιθαγενής Αμερικανή νικήτρια στην ιστορία της κατηγορίας».

Ακολουθεί κατάλογος των νικητών στις κυριότερες κατηγορίες της 96ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ:

Το φιλμ «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν ο θριαμβευτής της βραδιάς, με συνολικά επτά αγαλματίδια, ενώ το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου εξασφάλισε τέσσερα.

Καλύτερης ταινίας

«Οπενχάιμερ»

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Κρίστοφερ Νόλαν, «Οπενχάιμερ»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Έμμα Στόουν, «Poor Things»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Κίλιαν Μέρφι, «Οπενχάιμερ»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ, «Τα παιδιά του χειμώνα»

Β΄ ανδρικού ρόλου

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, «Οπενχάιμερ»

Ξένης ταινίας

«Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» (Βρετανία)

Ταινίας ανιμέισον

«Το αγόρι και ο ερωδιός», του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Ντοκιμαντέρ

«20 ημέρες στην Μαριούπολη»

Πρωτότυπου σεναρίου

«Ανατομία μιας πτώσης»

Διασκευασμένου σεναρίου

«American Fiction»

Μουσικής

«Οπενχάιμερ»

Πρωτότυπου τραγουδιού

«What Was I Made For?», «Μπάρμπι»

Ήχου

«Η ζώνη του ενδιαφέροντος»

Σχεδιασμού παραγωγής

«Poor things»

Φωτογραφίας

«Οπενχάιμερ»

Κοστουμιών

«Poor Things»

Σύντομης ταινίας ανιμέισον

«War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko»

Σύντομου ντοκιμαντέρ

«The Last Repair Shop».