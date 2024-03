Όσκαρ 2024: Πανωλεθρία για Netflix και Apple - Έφυγαν σχεδόν με άδεια χέρια

To «The Wonderful Story of Henry Sugar» του Wes Anderson είναι η μοναδική νίκη του Netflix στα φετινά Όσκαρ

Aπό τις συνολικά 31 υποψηφιότητες των streamers στα φετινά Όσκαρ, κατάφεραν να κερδίσουν μόνο ένα βραβείο.

Οι streaming πλατφόρμες δεν φάνηκε να τα πηγαίνουν και πολύ καλά στα φετινά Όσκαρ. Η Apple έφυγε από την 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων με άδεια χέρια, ενώ ο «γίγαντας» το streaming το Netflix κατάφερε να κερδίσει ένα χρυσό αγαλματίδιο.

Η μία νίκη του Netflix είναι για την ταινία «The Wonderful Story of Henry Sugar» του Wes Anderson, στην κατηγορία ταινιών μικρού μήκους. Η 40λεπτη ταινία, με ένα καστ που περιλαμβάνει τους Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley και Ralph Fiennes, είναι το πρώτο Όσκαρ για τον Anderson o oποίος ωστόσο δεν εμφανίστηκε στην Τελετή για να παραλάβει το βραβείο του.



Σημειώνεται ότι στα φετινά βραβεία το Netflix ηγήθηκε όλων των στούντιο και των πλατφορμών με 19 υποψηφιότητες σε 11 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων επτά για το «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ — το οποίο δεν κέρδισε ούτε ένα βραβείο. Παράλληλα, η Αpple συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων 10 για το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε, το οποίο επίσης έφυγε με άδεια χέρια.



Μάλιστα η Apple εκτιμάται ότι ξόδεψε 215 εκατομμύρια δολάρια για το έπος του Σκορσέζε, με πρωταγωνιστές τη Λίλι Γκλάντστοουν, τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.



Παράλληλα, η μοναδική νίκη του Netflix στα φετινά Όσκαρ ακολούθησε τα περσινά έξι βραβεία συμπεριλαμβανομένων των: διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους για το «All Quiet on the Western Front» και «Guillermo del Toro's Pinocchio».



Για την ιστορία, από το 2017, το Netflix έχει κερδίσει συνολικά 23 Όσκαρ, χωρίς να έχει αποσπάσει ποτέ μέχρι σήμερα το μεγάλο βραβείο, Καλύτερης Ταινίας.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους νικητές

Καλύτερη Ταινία



Οπενχάιμερ

Σκηνοθεσία



Κρίστοφερ Νόλαν, Οπενχάιμερ



Α' Ανδρικός Ρόλος



Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ



Α' Γυναικείος Ρόλος



Έμα Στόουν, Poor Things



Β' Ανδρικός Ρόλος



Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Οπενχάιμερ

Β' Γυναικείος Ρόλος



Ντε'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Πρωτότυπο Σενάριο



Ανατομία μιας Πτώσης

Διασκευασμένο Σενάριο



American Fiction

Καλύτερη Διεθνής Ταινία



Ζώνη Ενδιαφέροντος (Ηνωμένο Βασίλειο)



Καλύτερη Φωτογραφία



Οπενχάιμερ



Καλύτερο Μοντάζ



Οπενχάιμερ



Καλύτερη Σκηνογραφία



Poor Things



Καλύτερα Κοστούμια



Poor Things

Καλύτερο Μακιγιάζ/ Κομμώσεις



Poor Things

Καλύτερη Μουσική



Οπενχάιμερ



Καλύτερο Τραγούδι



What Was I Made For (Barbie)



Καλύτερος Ήχος



Ζώνη Ενδιαφέροντος



Καλύτερα Οπτικά Εφέ



Godzilla Minus One



Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων



Το Αγόρι και ο Ερωδιός

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ



20 Days in Mariupol

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους



The Last Repair Shop



Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους



The Wonderful Story of Henry Sugar

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους



War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

