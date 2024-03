Θρήνος στην παγκόσμια μουσική σκηνή: Πέθαναν οι Έρικ Κάρμεν και Καρλ Ουάλινγκερ

«Έφυγαν» δύο τραγουδιστές που τα τραγούδια τους διασκευάστηκαν από σταρ της εποχής μας, ο λόγος για τους Έρικ Κάρμεν και Καρλ Ουάλινγκερ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε ο frontman των Raspberries, Έρικ Κάρμεν, γνωστός για τις σόλο επιτυχίες του Hungry Eyes and All by Myself.

Η σύζυγός του, Έιμι, με την οποία παντρεύτηκε το 2016, επιβεβαίωσε την θλιβερή είδηση της απώλειά του.

«Με τρομερή θλίψη μοιραζόμαστε τη σπαρακτική είδηση για τον θάνατο του Έρικ Κάρμεν», έγραψε η σύζυγός του. «Ο γλυκός, τρυφερός και ταλαντούχος μας Έρικ πέθανε στον ύπνο του, το Σαββατοκύριακο.

Και πρόσθεσε:: «Του έφερε μεγάλη χαρά να γνωρίζει ότι για δεκαετίες, η μουσική του άγγιξε τόσους πολλούς ανθρώπους και θα είναι η διαρκής κληρονομιά του».

Η Έιμι ζήτησε από τους θαυμαστές του να σεβαστούν το αίτημά της για προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς εκείνη και τα αγαπημένα του πρόσωπα θρηνούν την «τεράστια απώλεια» τους.

Η ακριβής αιτία θανάτου του Έρικ είναι άγνωστη προς το παρόν.

Η καριέρα του τραγουδιστή εκτοξεύτηκε στα ύψη αφού κυκλοφόρησε την επιτυχία του, Go All the Way, με το ποπ ροκ συγκρότημα Raspberries, το οποίο δημιουργήθηκε το 1970.

Το συγκρότημα, με καταγωγή από το Κλίβελαντ του Οχάιο, είχε επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και άντλησε έμπνευση από συγκροτήματα όπως οι Beatles, οι The Who, οι Hollies και οι Small Faces.

Μετά από μια πενταετία, το συγκρότημα ακολούθησε χωριστούς δρόμους επαγγελματικά.

Τα πιο γνωστά τραγούδια τους περιλαμβάνουν τα Let's Pretend, I Wanna Be with You, Tonight και Overnight Sensation (Hit Record).

Αν και είχε κλασική εκπαίδευση στο πιάνο, ο ρόκερ σπούδασε κιθάρα ως έφηβος ακολουθώντας ένα βιβλίο συγχορδιών των Beatles.

Καρλ Ουάλινγκερ

Ο frontman του World Party και πρώην μέλος των The Waterboys, Καρλ Ουάλινγκερ, πέθανε σε ηλικία 66 ετών.

Ο γεννημένος στην Ουαλία μουσικός ίδρυσε το συγκρότημα World Party το 1986 και έγραψε το κομμάτι She's The One που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του συγκροτήματος το 1997, Egyptology.

Το She's The One διασκευάστηκε από τον ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς το 1999 και έφτασε στο νούμερο ένα στο βρετανικό single chart.

Σύμφωνα με το SkyNews ο Ουάλινγκερ πέθανε την Κυριακή 10 Μαρτίου, αλλά δεν αναφέρονται τα αίτια του θανάτου του.

Ο μουσικός ηχογράφησε πέντε άλμπουμ με τους World Party μεταξύ 1987 και 2000 - με το ντεμπούτο του δίσκου Private Revolution, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας Ship Of Fools.

Ο Ουάλινγκερ ήταν το μόνο σταθερό μέλος του World Party και λέγεται ότι ηχογράφησε μεγάλο μέρος του υλικού ως μονομελές συγκρότημα.

Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα ως παίκτης πλήκτρων σε διάφορα συγκροτήματα πριν ενταχθεί στο βρετανο-ιρλανδικό φολκ ροκ γκρουπ The Waterboys το 1983.