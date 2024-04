Αδερφές Καρντάσιαν: Με μπικίνι κάτω από τον καυτό ήλιο της Καραϊβικής - Φωτό που κόβουν την ανάσα

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες με τις αδερφές Καρντάσιαν στον εξωτικό παράδεισο των νησιών Turks and Caicos

Η Kιμ Καρντάσιαν έκανε ένα διάλειμμα από τις επιχειρήσεις της όπως η SKIMS και η SKKN για να περάσει λίγο ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της σε μια παρθένα παραλία με λευκή άμμο στα νησιά Turks and Caicos.

Η 43χρονη ινφλουένσερ του σόου «Keeping Up With The Kardashians» φαινόταν στην καλύτερη φόρμα της ζωής της καθώς επέδειξε τη σιλουέτα της, με φόντο ένα ειδυλλιακό τοπίο. Η πρώην σύζυγος του Kάνιε Γουέστ φόρεσε ένα αποκαλυπτικό μαύρο τοπ και ασορτί μπικίνι , το οποίο φρόντισε να αναδεικνύει τα διάσημα οπίσθιά της

Αργότερα φόρεσε ένα λευκό crop-top και με μακρύ μπασκετικό σορτς καθώς και λευκές παντόφλες. Η Καρντάσιαν που έχει γίνει εξωφύλλο στη Vogue μετέφερε έναν ροζ κουβά ενώ τα μαλλιά της έπεφταν ατημέλητα στους γυμνούς ώμους της και δεν φορούσε σχεδόν καθόλου μακιγιάζ. Σε ορισμένες φωτογραφίες εμφανίστηκαν δύο από τα παιδιά που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, η Σικάγο έξι ετών και ο Σαιντ, 8 ετών

Πίσω από τη ντίβα βρισκόταν και η κόρη του αδελφού της Ρομπ, Ντριμ μητέρα της οποίας είναι η Blac Chyna, αλλά δεν υπήρχε κανένα σημάδι του ίδιου, καθως προτιμά να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στο πλευρό τους στη μαγευτική βόλτα που έκαναν στην παραλία ήταν και μερικοί φίλοι τους.

Η Kιμ περνάει χρόνο στην τροπική τοποθεσία όχι μόνο με τα παιδιά της, αλλά και με τις αδερφές της Kλόε και Κάιλι. Όλες τους χρησιμοποίησαν την ευκαιρία στην ακτή για να τραβήξουν μερικές εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαγιό για να βοηθήσουν στην προώθηση των «brand» τους.

H Kλόι Καρντάσιαν με την κόρη της

Η Kιμ και η Κάιλι είναι ήδη δισεκατομμυριούχοι από τις διάφορες επωνυμίες τους, όπως η SKIMS και η Kylie Cosmetics.Επίσης δεν περίεργο που η Kιμ επιδεικνύει ξανά το σώμα της: τώρα είναι αδέσμευτη, σχολίασαν οι ταμπλόιντ. Η Kαρντάσιαν και ο Οντέλ Μπέκαμ τζούνιορ φέρεται να χώρισαν αυτόν τον μήνα, ανέφερε αποκλειστικά η DailyMail.com.

Το αστέρι του ριάλιτι και ο παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου απόλαυσαν ένα εξάμηνο ειδύλλιο, αλλά λέγεται ότι έχουν πλέον πάρει χωριστούς δρόμους. «Δεν βλέπονται πια αυτή τη στιγμή» είπε καλά πληροφορημένη πηγή.

Η Κλόι Καρντάσιαν πόζαρε επίσης με αποκαλυπτικό μαγιό SKIMS σε μια παραλία στο Turks and Caicos ενώ πρόσθεσε ένα διχτυωτό φόρεμα που έφτανε μέχρι τα γόνατά της. Εμφανίστηκε χερι χέρι με την κόρη της True Thompson, πατέρας της οποίας είναι ο σταρ του μπάσκετ Tristan Thompson. Το ταξίδι στην Καραΐβική είναι δώρο γενεθλίων για την True που κλείνει τα έξι στις 12 Απριλίου.