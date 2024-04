Απαντήθηκε το μέγιστο ερώτημα: Γιατί τα αρχαιοελληνικά αγάλματα εμφανίζουν μικρό «ανδρισμό»

Η θεωρία του ερευνητή απαντάει για τα αρχαιοελληνικά ανδρικά αγάλματα

Είναι μια ερώτηση που πολλοί έχουν θέσει κατά καιρούς. Γιατί οι άνδρες στα ελληνικά αγάλματα έχουν όλοι μικρό πέος και γιατί ο ανδρισμός τους δεν ταιριάζει με το μεγαλείο των σμιλεμένων κοιλιακών και των φουσκωμένων δικεφάλων τους;

Σύμφωνα με έρευνα δεν πρόκειται για μια ατυχή σύμπτωση. Ο ιστορικός Paul Chrystal διεξήγαγε έρευνα σχετικά με το θέμα, και μοιράστηκε τα ευρήματά του στο βιβλίο του «In Bed with the Ancient Greeks» (Στο κρεβάτι με τους αρχαίους Έλληνες) του 2016 αναφέρει η New York Post σε νέο δημοσίευμα.

«Το μικρό πέος ήταν σύμφωνο με τα ελληνικά ιδεώδη της ανδρικής ομορφιάς», είπε. «Ήταν σήμα της υψηλότερης κουλτούρας και υπόδειγμα πολιτισμού».

Ενώ αντίθετα, οι διεφθαρμένες και ανεπιθύμητες μορφές στην αρχαία μυθολογία «αποδίδονταν με πολύ μεγάλα, όρθια γεννητικά όργανα, μερικές φορές σχεδόν τόσο ψηλά όσο και ο κορμός τους».

«Τα μεγάλα πέη ήταν χυδαία και έξω από τον πολιτιστικό κανόνα, κάτι που το αθλούνταν από τους βαρβάρους του κόσμου», εξήγησε ο Chrystal.

Αυτό το γεγονός σχετικά με τα πρότυπα ανδρικής ομορφιάς το 400 π.Χ. αποτέλεσε αντικείμενο πρόσφατα από τη χρήστη του TikTok Ruby Reign και το βίντεό της έγινε γρήγορα viral.

