Ρούπερτ Μέρντοχ: Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ ντύθηκε γαμπρός για πέμπτη φορά

Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ παντρεύτηκε για πέμπτη φορά σε μια τελετή στον αμπελώνα του στην Καλιφόρνια

Ο 93χρονος Μέρντοχ παντρεύτηκε το Σάββατο τη νέα του σύζυγο Έλενα Ζούκοβα, συνταξιούχο Ρωσίδα βιολόγο. Οι φήμες λένε ότι έβγαινε μαζί της αμέσως μετά τη διάλυση του αρραβώνα του με την πρώην επίτροπο της αστυνομίας Aν Λέσλι Σμιθ τον Απρίλιο του 2023.

Ο γεννημένος στην Αυστραλία Μέρντοχ, ο οποίος έχει έξι παιδιά, είναι επίτιμος πρόεδρος της News Corporation, η οποία κατέχει το Fox News, τη Wall Street Journal, τη Sun και τους Times. Παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Fox and News Corp πέρυσι, τοποθετώντας τον γιο του Λάχλαν επικεφαλής και των δύο εταιρειών.

Ο Μέρντοχ και η 67χρονη Ζούκοβα λέγεται ότι συναντήθηκαν σε ένα πάρτι που διοργάνωσε μια από τις πρώην συζύγους του, η κινεζικής καταγωγής επιχειρηματίας Γουέντι Ντενγκ. Οι άλλες πρώην σύζυγοί του μεγιστάνα είναι η Αυστραλή αεροσυνοδός Πατρίσια Μπούκερ, η γεννημένη στη Σκωτία δημοσιογράφος Άννα Μαν και το μοντέλο και ηθοποιός Τζέρι Χολ.

Η νέα κυρία Μέρντοχ ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο πετρελαίου Αλεξάντερ Ζούκοφ, ενώ η κόρη τους Ντάσα -συλλέκτρια έργων Τέχνης και επιχειρηματίας- ήταν παντρεμένη με τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς μέχρι το 2017. Σήμερα είναι παντρεμένη με τον Σταύρο Νιάρχο.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ ξεκίνησε την καριέρα του στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1950 - αγοράζοντας τις εφημερίδες News of the World και τη Sun στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1969. Αργότερα αγόρασε μια σειρά από εκδόσεις στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των New York Post και Wall Street Journal. Το 1996, εγκαινίασε το Fox News - το πιο δημοφιλές τηλεοπτικό κανάλι ειδήσεων σήμερα στις ΗΠΑ.

Μέσω της News Corp, η οποία ιδρύθηκε το 2013, ο Μέρντοχ παραμένει ιδιοκτήτης εκατοντάδων τοπικών, εθνικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης. Η καριέρα του σημαδεύτηκε από διαμάχες. Μία από τις πιο επιζήμιες στιγμές του ήταν το περιβόητο σκάνδαλο τηλεφωνικής υποκλοπής στο Ηνωμένο Βασίλειο που ξέσπασε αφού αποκαλύφθηκε ότι η News of the World είχε ακούσει τα φωνητικά μηνύματα της δολοφονημένης μαθήτριας Mίλι Ντάουλερ.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον ηγετικό ρόλο στην αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης - παραδίδοντας τα ηνία στον γιο του Λάχλαν και αργότερα αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ομότιμου Προέδρου τόσο της Fox όσο και της News Corp.