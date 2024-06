Αγνοείται παρουσιαστής του BBC στη Σύμη - Σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό του

Αστυνομία και πυροσβεστική έχουν στήσει μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης του βρετανού δημοσιογράφου

Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές Αρχές για την εξαφάνιση γνωστού παρουσιαστή του βρετανικού δικτύου BBC στη Σύμη.

Πρόκειται για τον 67χρονο Dr Michael Mosley, ο οποίος είναι γνωστός από τις εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το This Morning και το The One Show, ενώ παρουσιάζει και το podcast υγείας Just One Thing.

Σε μία ομάδα στο Facebook αναφέρεται: «Ομάδα έρευνας και διάσωσης έρχεται από την Αθήνα με drones και άλλο πιο εξελιγμένο εξοπλισμό για να συνεχίσει την έρευνα». Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται φωτογραφία του γιατρού, ενώ μεταξύ άλλων γράφει: «Έχετε δει αυτόν τον άνδρα; Ξεκίνησε να επιστρέφει από τον Άγιο Νικόλαο γύρω στις 13:30 αλλά δεν κατάφερε να φτάσει σπίτι. Οι φίλοι του ανησυχούν, καθώς έχουν περάσει έξι ώρες από τότε που τον είδαν τελευταία φορά. Το όνομά του είναι Dr Mike Mosley και είναι γνώριμο πρόσωπο για πολλούς Βρετανούς».

Η φωτογραφία του Dr Mike Mosley που ανέβηκε στην ομάδα Friends of Symi στο Facebook στην ανάρτηση για την εξαφάνισή του

Βραχώδης και απόκρημνη η περιοχή όπου χάθηκε

Στην αναζήτηση του δημοσιογράφου του BBC βρίσκονται αστυνομία και πυροσβεστική, ενώ έχουν επιστρατευτεί ακόμα και drones. Οι ειδικές ομάδες εντοπισμού και διάσωσης κάνουν την διαδρομή που ακολούθησε για να τον εντοπίσουν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο Mosley δεν αντιμετώπιζε κάποια ασθένεια, ενώ η εξαφάνισή του δηλώθηκε σήμερα. Λείπει ήδη 24 ώρες, αφού χθες γύρω στη 1 και 30 το μεσημέρι ήταν στην παραλία Άγιος Νικόλαος και από εκεί επιχείρησε να πάει με τα πόδια μέχρι το Πεδί. Πρόκειται για μία βραχώδη περιοχή, σύμφωνα με τους κατοίκους και τις Αρχές, που εκτιμούν ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό του επιχειρούν πεζοί 4 αστυνομικοί και 8 πυροσβέστες, με drone και 8 εθελοντές, ενώ αναμένεται αστυνομικός σκύλος από ΔΕΑΔ και ελικόπτερο από την Πολιτική Προστασία.