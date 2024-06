«Ράκος» ο Βασιλιάς Κάρολος: Το μεγάλο παράπονο από τον πρίγκιπα Χάρι

Νέες εξελίξεις στις σχέσεις του βασιλιά Καρόλου με τα παιδιά του

Ο βασιλιάς Κάρολος νιώθει «μεγάλη θλίψη» για την έλλειψη σχέσης με τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Σύμφωνα με τις αναφορές βασιλικού συγγραφέα και σχολιαστή που δημοσίευσε η «Mirror», η διάγνωση καρκίνου του Βασιλιά έχει κάνει τις σχέσεις του με τα εγγόνια του «ακόμα πιο οδυνηρές», καθώς ξέρει ότι «δεν θα είναι για πάντα κοντά». Και αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν θα αποκόψει πλήρως τον Χάρι από τη ζωή του, ακόμη και με τον αποξενωμένο δούκα του Σάσεξ να παραιτηθεί από τη βασιλική ζωή.

Η Ingrid Seward, η οποία έγραψε το βιβλίο My Mother and I: The Inside Story of the King and Our Late Queen, είπε: «Η οικογένεια ήταν πάντα σημαντική για τον Βασιλιά. Θυμάται τη δική του κάπως κατακερματισμένη παιδική ηλικία καθώς οι γονείς του ήταν πάντα απασχολημένοι. Είναι μεγάλη λύπη γι' αυτόν που δεν βλέπει περισσότερο τα εγγόνια του».

«Γι' αυτό δεν θα διακόψει ποτέ τους δεσμούς με τον Χάρι. Δεν θέλει μια σχέση FaceTime με τα παιδιά του γιου του. Θέλει να τα γνωρίσει και να ασχοληθεί με τη ζωή τους όσο είναι ακόμα αρκετά μικρά ώστε να μπορεί να μάθει από τη σοφία του. Ο καρκίνος του το έχει κάνει ακόμα πιο οδυνηρό, καθώς ξέρει ότι δεν θα είναι για πάντα κοντά του».

Ο Βασιλιάς είναι αποφασισμένος να οικοδομήσει μια σχέση με τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και να γίνει μέρος της ζωής τους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο μονάρχης, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο από τον Φεβρουάριο, έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του που τους βλέπει μόνο μέσω βιντεοκλήσεων αφού συνάντησε τον Archie, πέντε, μόνο λίγες φορές και τη δίχρονη Lilibet μία φορά. Η απόφασή του να αυξήσει τις προσπάθειες για να συμμετάσχει περισσότερο έρχεται καθώς αποκαλύφθηκε ότι έστειλε στη Λίλη ένα «από καρδιάς δώρο και κάρτα» στα πρόσφατα γενέθλιά της.

Φίλος του Χάρι αποκάλυψε ότι: «Δεν υπήρξε ποτέ θέμα με τον Βασιλιά στη ζωή τους και δεν θα υπήρχε ποτέ. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή.»

Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, όταν ο Χάρι πέταξε στο Λονδίνο για τη 10η επέτειο των Αγώνων Invictus, ενημερώθηκε ότι το πρόγραμμα του πατέρα του ήταν γεμάτο και οι δυο τους δεν συναντήθηκαν.

Οι εκπρόσωποι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ και των Σάσεξ δεν έκαναν κάποιο σχόλιο.

