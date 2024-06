«Κακότροπη» και αντιπαθητική η Τζένιφερ Λόπεζ: Οι εξωπραγματικές απαιτήσεις της «ντίβας»

Η Τζένιφερ Λόπεζ δέχεται απανωτές επικρίσεις για την «συμπεριφορά ντίβας» που ακολουθεί, καθώς η καριέρα και η προσωπική της ζωή βυθίζονται στο χάος

Μετά από μία λαμπερή χρονιά και μια εκρηκτική επανασύνδεση με τον έρωτα της ζωής της, η Τζένιφερ Λόπεζ αντιμετωπίζει μία σειρά από πρόσφατες αποτυχίες χάρη στην πρόσφατα ακυρωμένη περιοδεία της, τα φημολογούμενα συζυγικά δεινά με τον σύζυγό της Μπεν Άφλεκ και τους ισχυρισμούς για «δυσάρεστη» συμπεριφορά.

Πηγές του Χόλιγουντ ισχυρίζονται ότι η Τζένιφερ επιβάλλει επίσης έναν περίεργο «κανόνα απαγόρευσης οπτικής επαφής» όταν έχει να κάνει με μέλη του συνεργεία της ή τους ανθρώπους που της προσφέρουν βοήθεια. «Μια φίλη μας δούλευε για τα φωτιστικά στα παρασκήνια σε μια από τις συναυλίες της. Όλοι οι εργαζόμενοι έλαβαν αυστηρές οδηγίες: Μην κοιτάξετε την κυρία Λόπεζ. Δεν πρέπει να έχετε καμία οπτική επαφή μαζί της» ισχυρίζεται ένας χρήστης του διαδικτύου.

Ένας άλλος μοιράστηκε μια παρόμοια ιστορία, ισχυριζόμενος: «Γνώριζα ανθρώπους που δούλευαν στο Mohegan Sun [ένα καζίνο στις ΗΠΑ] και τους δόθηκε εντολή να αποφεύγουν εντελώς την οπτική επαφή με την ντίβα JLo. Εξακολουθούν να γελούν μαζί της μέχρι σήμερα γιατί έχουν εμφανιστεί πολύ μεγαλύτερες διασημότητες που ήταν πολύ πιο ευγενικές και φιλικές», πρόσθεσαν.

Ένας άλλος ισχυρίστηκε ότι ακόμη και οι οδηγοί στις λιμουζίνες της υποβάλλονταν στον ίδιο κανόνα. «Σύμφωνα με τη φίλη μου, οι οδηγοί της λιμουζίνας είχαν τις ίδιες οδηγίες, δεν μπορούσαν καν να την κοιτάξουν από τους καθρέφτες τους», ισχυρίστηκαν.

Ένας Αμερικανός βετεράνος του podcast και της τηλεοπτικής βιομηχανίας, ο οποίος ακούει στο καλλιτεχνικό όνομα LABellatini, μοιράστηκε επίσης μια ιστορία σχετικά με τον υποτιθέμενο «κανόνα της οπτικής επαφής» της Λόπεζ σε ένα βίντεο του TikTok αυτή την εβδομάδα. «Έχω ένα φίλο που έφτιαχνε τους ήχους σε ένα έργο της JLo και τον διώξανε. Σταμάτησε όλη την παραγωγή και τα πάντα γιατί την κοίταξε στα μάτια», είπε. «Έχω άλλες 15 ιστορίες σαν αυτή», πρόσθεσε.

Αρκετοί χρήστες στο X (πρώην Twitter) έχουν κάνει παρόμοιους ισχυρισμούς σχετικά με την απαράδεκτη συμπεριφορά της JLo στο πλατό. Ένας ισχυρίστηκε ότι δούλευαν σε ένα χιονοδρομικό κέντρο της Καλιφόρνια όπου η JLo γύριζε ένα διαφημιστικό για μια εταιρεία αυτοκινήτων. «Λάβαμε μια ειδοποίηση στη ρεσεψιόν στο θέρετρο ότι έπρεπε να μην έχουμε οπτική επαφή μαζί της. Μπορετε να το πιστέψετε;» έγραψαν.

Κάποιος άλλος που ισχυρίστηκε ότι είχε συνεργαστεί μαζί της είπε επίσης ότι τα μέλη του συνεργείου «προειδοποιήθηκαν» πριν φτάσει η τραγουδίστρια ότι «σε καμία περίπτωση» δεν έπρεπε να έχουν οπτική επαφή με την Τζένιφερ - ακόμα κι αν της μιλούσαν.

Η προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ Μέγκαν ΜακΚέιν, χαρακτήρισε πρόσφατα την Τζένιφερ ως «βαθιά δυσάρεστο άτομο» όταν πήρε συνέντευξη από τον δημιουργό του Let's Get Loud στο The View το 2019. Η 39χρονη Mέγκαν, η οποία υπηρέτησε ως παρουσιάστρια στο ημερήσιο talk show από το 2017 έως το 2021, επέκρινε έντονα την τραγουδίστρια Jenny From the Block κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου επεισοδίου του podcast της, Citizen McCain.

Είπε ότι η Τζένιφερ «πρέπει να ταπεινωθεί» και ισχυρίστηκε ότι είχε μια «όχι και τόσο ωραία» εμπειρία με τη δημιουργό των χιτ όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή της στο παρελθόν. Η Mέγκαν έκανε τους συγκλονιστικούς ισχυρισμούς ενώ συνομιλούσε πρόσφατα με καλεσμένο της εν μέσω της πρόσφατης είδησης ότι η JLo ακύρωσε την επερχόμενη περιοδεία της. «Πραγματικά νιώθω άσχημα αυτή τη στιγμή γιατί νιώθω ότι [υπάρχει] εκφοβισμός στην JLo και δεν θέλω να προσθέσω σε αυτό», είπε

«Αλλά είναι ένα βαθιά δυσάρεστο άτομο. Είχε τη μεγαλύτερη παρέα που έχω δει ποτέ από οποιαδήποτε διασημότητα. Περισσότερο από την Κιμ Καρντάσιαν, περισσότερο από τον Πρόεδρο. Και απλά δεν καταλαβαίνω γιατί τους χρειαζόταν όλους αυτούς (...) Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αληθινοί άνθρωποι, άνθρωποι χαμηλότερου επιπέδου που εργάζονται σε εκπομπές, στο σέρβις, σερβιτόρες που έχουν πραγματικά αρνητικές ιστορίες από αυτήν»

«Η JLo έχει περισσότερους ανθρώπους που ταξιδεύουν μαζί της από τον πρόεδρο. Ή όσους έχει εκείνος. Δεν αστειεύομαι. Θα μπω σε μπελάδες για αυτό, αλλά η μεγάλη μου ανάμνηση από εκείνη είναι ότι υπήρχε ένα άτομο που η δουλειά του ήταν να κρατά ψηλά έναν καθρέφτη με φώτα ενώ την έφτιαχναν στα παρασκήνια.

"Θυμάμαι ότι είπα "Αυτός ο καημένος. Τι περίεργη δουλειά. Πιθανότατα πήγε σε σχολή τέχνης και ονειρευόταν να γίνει μουσικός και τώρα κρατά τον [καθρέφτη] της JLo.»