Kιμ Καρντάσιαν: «Για να γίνω ηθοποιός θα πρέπει να κάνω λιγότερο Botox για να δείχνω συναίσθημα»

Η Kιμ Καρντάσιαν είναι ενθουσιασμένη που θα δεχθεί την επόμενη «πρόκληση» της καριέρας της, αστειεύτηκε ωστόσο ότι δεν είναι καλά εξοπλισμένη για να χειριστεί τις σωματικές υποχρεώσεις που συνεπάγονται οι ρόλοι της υποκριτικής

Κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου της σειράς The Kardashians, η διάσημη ινφλουένσερ αποκάλυψε στους φίλους της ότι είχε πουλήσει μια κωμωδία στο Netflix αφού πήγαινε από στούντιο σε στούντιο παρουσιάζοντας την ιδέα με τις σεναριογράφους Πολα Πελ και Τζανίν Μπρίτο. Στην ταινία «The Fifth Wheel» η 43χρονη Κιμ θα αναλάμβανε πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς και τίτλο παραγωγού.

«Δεν περίμενα αυτή τη στροφή στην καριέρα μου, πραγματικά με ξάφνιασε και νομίζω ότι όλοι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Μπραντ Σλέιτερ για αυτό. Είναι ο ατζέντης μου», εξήγησε σε μια εξομολόγηση κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. «Θέλεις έναν Μπραντ Σλέιτερ στη γωνιά σου, σκέφτεται τον κόσμο για μένα».

Πριν αναλάβει ρόλο στο Fifth Wheel, η Kιμ παραδέχτηκε ότι ένιωθε νευρική καθώς αυτή ήταν η πρώτη φορά που έστελνε μια ιδέα ταινίας στα στούντιο. «Αν συμβεί και πετύχει, θα νιώσω πραγματικά ολοκληρωμένη, αλλά ποιος ξέρει;». είπε για την ταινία, την οποία περιέγραψε ως μία μίξη των «The Hangover», «Bridesmaids» και «First Wives Club» "Αυτό είναι καινούργιο για μένα, είμαι λίγο άμαθη σε αυτό."

Ωστόσο, μόλις άρχισαν να κυκλοφορούν προσφορές - «όλοι τηλεφώνησαν μέσα σε 20 λεπτά με προσφορές, ήταν πολύ ωραίο», θυμήθηκε η Kιμ μιλώντας για τα πέντε στούντιο με τα οποία συναντήθηκε - το άγχος της άρχισε να χαλαρώνει, αλλά η πίεση άρχισε να αυξάνεται. Καθώς συμβιβάστηκε με τις απαιτήσεις της παραγωγής και του πρωταγωνιστικού ρόλου σε μια ταινία, αστειεύτηκε ότι μάλλον «θα πρέπει να εγκαταλείψει» κάτι και αμέσως επέλεξε τον «ύπνο» ως το πρώτο πράγμα που έπρεπε να πει. Αλλά, είπε, η εμφάνισή της σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει.

«Μπορώ να κάνω μια ταινία το χρόνο, έχω περίπου 10 χρόνια όπου εξακολουθώ να φαίνομαι καλά, άρα αυτό είναι το μόνο που έχω μέσα μου και μετά θα πάρω λίγο χρόνο να ξεκουραστώ... Αυτό είναι το 10ετές μου σχέδιο« είπε, λέγοντας αργότερα στους φίλους της, «Νιώθω ότι χρειάζεσαι λιγότερο μπότοξ για περισσότερα συναισθήματα και δεν θα πάρω 200 κιλά για έναν ρόλο… δεν είναι αυτό που θα κάνω Πώς θα κλάψω; Πώς θα φοβηθώ;

Παρά τις ανησυχίες της, η Kιμ είπε ότι ήταν ακόμα αποφασισμένη να αφήσει το στίγμα της παίζοντας σε ταινίες. «Δεν σχεδίαζα αυτή την καριέρα και έλεγα ότι δεν θα προωθήσω τον εαυτό μου σε όλο αυτό», εξήγησε. «Είμαι πολύ νευρική γιατί πρέπει να έχω αποτέλεσμα. Είναι μια πρόκληση για μένα και θέλω να καλωσορίσω μια πρόκληση, και κάθε χρόνο θέλω να κάνω κάτι που με κάνει να νιώθω τόσο άβολα που πρέπει πραγματικά να προκαλέσω τον εαυτό μου».

Η Kιμ έκανε θραύση το 2023 όταν ανέλαβε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στο American Horror Story: Delicate, υποδυόμενη μια γκουρού δημοσίων σχέσεων ονόματι Siobhan, η οποία εργάζεται για την ηθοποιό Anna Victoria Alcott (Έμα Ρόμπερτς). Η 12η σεζόν της σειράς τρόμου ακολούθησε τον χαρακτήρα της Ρόμπερτς καθώς αγωνιζόταν να κάνει οικογένεια ενώ προωθεί μια επιτυχημένη ταινία κατά τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων.

Η σειρά σηματοδότησε την πρώτη ενασχόληση της Kιμ με την υποκριτική εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, εκτός από περιστασιακούς ρόλους σε ταινίες όπως το Ocean's Eight (2018). Έκανε επίσης τη φωνή της Delores, ενός...κανίς, σε δύο ταινίες Paw Patrol.

Στο παρελθόν έχει ενσαρκώσει δευτερεύοντες ρόλους στις ταινίες Disaster Movie του 2009, Tyler Perry'sTemptation: Confessions of a Marriage Counselor, CSI: NY και Drop Dead Diva. Έχει εμφανιστεί ως η ίδια σε guest spot σε τηλεοπτικές σειρές όπως το How I Met Your Mother, το 30 Rock και το Two Broke Girls και παρουσιάστηκε το Saturday Night Live τον Οκτώβριο του 2021.

Στο Met Gala του 2023, εξομολογήθηκε ότι έκανε μαθήματα υποκριτικής καθώς προετοιμαζόταν τον ρόλο της στο American Horror Story. «Πιστεύω ότι είναι πραγματικά διασκεδαστικό να βγαίνεις έξω από τη ζώνη άνεσής σου και να δοκιμάζεις κάτι νέο και να μεγαλώνεις», είπε εκείνη την εποχή. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για την εμπειρία».