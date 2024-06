Τζένιφερ Λόπεζ: Πέταξε στην οικονομική θέση - Φήμες και για οικονομικά προβλήματα μετά το διαζύγιο

Σε μία σπάνια κίνηση για τα δεδομένα της, η Τζένιφερ Λόπεζ πέταξε οικονομική πτήση με προορισμό το Παρίσι φορώντας μάλιστα φόρμα και όχι τα πανάκριβα σύνολα που συνηθίζει, καθώς η ντίβα φαίνεται να εξοικονομεί χρήματα με φόντο την έντονη φημολογία για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ και την ακύρωση της περιοδείας της

Η ντίβα, η οποία έχει εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 400 εκατομμυρίων δολαρίων, απέδειξε ότι παραμένει η «Jenny from the block» όπως λέει στο ομώνυμο δημοφιλές τραγούδι της, καθώς πέταξε το σαββατοκύριακο από τη Νάπολη στο Παρίσι.

Οι φωτογραφίες που έχει στην κατοχή της η MailOnline δείχνουν την 54χρονη τραγουδίστρια ντυμένη με λευκή φόρμα, ενώ κάθεται στο παράθυρο σε μία πτήση της KLM - όπου οι τιμές ξεκινούν από τα 134 ευρώ. Παρά το γεγονός οτι η εταιρεία προσφέρει business class, η μητέρα δύο παιδιών επέλεξε να ταξιδέψει με χαμηλό προϋπολογισμό, αν και φάνηκε να κρατά τη μεσαία θέση για την τσάντα της.

Η απόφαση της JLo να πετάξει σαν... κοινή θνητή .ήλθε, αφότου υπέστη κάποια οικονομικά πλήγματα, ακυρώνοντας την περιοδεία της εν μέσω των προβλημάτων στον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ. Αφού πέρασε από τα τελωνεία και την ασφάλεια με τις μάζες, ταξίδεψε με τον σωματοφύλακά της στο αεροπλάνο, ο οποίος ταξίδεψε στο κάθισμα του διαδρόμου.

Η ποπ σταρ ολοκλήρωσε τις μοναχικές διακοπές της στην Ιταλία για να φτάσει στο Παρίσι για την Ανδρική Εβδομάδα Μόδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε «καλή διάθεση» κατά τη διάρκεια της απόδρασής της, παρόλο που την κυνηγούσαν οι φήμες για «επικείμενο» διαζύγιο με τον 51χρονο Μπεν, και πιθανώς να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Το ζευγάρι ζει χωριστά εδώ και αρκετές εβδομάδες, αφού είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι ο αστέρας του Gone Girl έμενε σε ένα ακίνητο με νοίκι ύψους 100.000 δολαρίων το μήνα στο Brentwood. Η JLo στο μεταξύ ανακοίνωσε την ακύρωση της περιοδείας της με τίτλο «This Is Me... Live» η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιούλιο λίγο πριν από τα 55α γενέθλιά της.

Στο τέλος Μαΐου, ακύρωσε την περιοδεία της και πήρε άδεια «για να είναι με τα παιδιά, την οικογένειά της και τους στενούς φίλους της», αποκάλυψε η DailyMail.com. Η ίδια και ο Μπεν προσπαθούν επίσης να ξεφορτωθούν «αθόρυβα» το συζυγικό τους σπίτι αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς, αφού αγόρασαν το ακίνητο μαζί μόλις πέρυσι.

Εκτός από την ακύρωση της περιοδείας της, η ίδια είχε ήδη πληρώσει 20 εκατομμύρια δολάρια από την τσέπη της για να χρηματοδοτήσει το ντοκιμαντέρ της. Το The Greatest Love Story Never Told είναι ένα στοιχείο ενός αυτοχρηματοδοτούμενου, τριμερούς σόου για την ιστορία αγάπης της ίδιας και του συζύγου της, το οποίο κυκλοφόρησε στο Amazon Prime Video τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ποπ σταρ δεν αισθάνεται πλέον ότι μπορεί να κάνει τίποτα άλλο για να σώσει τη σχέση της. Πηγή της μουσικής βιομηχανίας είπε στη DailyMail.com. «Η Τζένι έχει φθάσει στο τέλος και προσπάθησε πραγματικά, αλλά δεν μπορεί να κάνει περισσότερα, δεν γίνεται καθόλου καλύτερο, απλά χειροτερεύει».

Η πηγή πρόσθεσε ότι η Τζένιφερ τα έδωσε όλα: «Πραγματικά προσπάθησε σκληρά για να το κάνει να λειτουργήσει και απλά δεν πέτυχε. Επένδυσε πολύ χρόνο και ενέργεια, και νομίζω ότι κι εκείνος έκανε το ίδιο. Εδώ δεν φταίει κανείς. Απλώς δεν πέτυχε. Είναι πολύ δύσκολο για δύο τεράστιους αστέρες να διατηρήσουν έναν γάμο, ο ένας πρέπει να υποχωρήσει και σε αυτήν την περίπτωση κανένας από τους δύο δεν ενέδωσε».

Ο μυημένος πρόσθεσε ότι ο κύριος λόγος που η JLo άφησε τον σύζυγό της ήταν επειδή ήταν πάντα «γκρινιάρης και αρνητικός». Η Jennifer λέγεται επίσης ότι είναι «σοκαρισμένη» από την κακή δημοσιότητα που δέχεται, κάτι που πιστεύει ότι δεν είναι δίκαιο. Η πηγή είπε: «Αν οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν τι έχει πραγματικά περάσει, θα ήταν πιο εύκολο να την αντιμετωπίσουν. Ο Μπεν είναι ένας υπέροχος τύπος, αλλά μπορεί να είναι γκρινιάρης και απαισιόδοξος.

«Νομίζω ότι ο κόσμος το είδε αυτό σε φωτογραφίες όπως όταν ήταν στα Grammy πέρυσι. Δεν χαμογελούσε. Αν έβλεπαν πώς ήταν πραγματικά, δεν θα της είχαν επιτεθεί», είπε η φίλη της Τζένιφερ. «Καπνίζει και βρίζει και φαίνεται εκνευρισμένος πολλές φορές. Εξαιρετικός σκηνοθέτης και ηθοποιός, αλλά όχι πολλά γέλια μαζί του...». είπε η πηγή. «Είναι υπέροχος πατέρας όμως».

Πρόσθεσαν: «Δεν είναι πραγματικά συνηθισμένη σε τέτοιου είδους κακές κριτικές, αλλά θα το ξεπεράσει. Θα προχωρήσει. «Η Τζένιφερ είναι μια πολύ έξυπνη και δυνατή γυναίκα και θα ορθοποδήσει, αυτό κάνει πάντα!»

Υπήρχαν πολλές αναφορές ότι ο Μπεν και η Τζένιφερ επρόκειτο να ανακοινώσουν το διαζύγιό τους την περασμένη Παρασκευή, κάτι που είναι ο κανόνας μεταξύ των διασημοτήτων που χωρίζουν. Όταν η πηγή ρωτήθηκε για αυτό, πρόσφεραν: «Νομίζω ότι ήθελαν να περιμένουν μέχρι να τελειώσουν όλα τα παιδιά το σχολείο και να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, πριν κάνουν τη μεγάλη τους ανακοίνωση. Βάζουν πρώτα τα παιδιά ».