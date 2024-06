Θανατηφόρος ιός από τα δάση της Ινδίας σαρώνει και τον ανθρώπινο πληθυσμό

Μια ασθένεια προερχόμενη από τα δάση, ονόματι Kyasanur, εξαπλώνεται στα Δυτικά Ghats της Ινδίας, καθώς η αποψίλωση των δασών πλήττει την περιοχή.

Η εξαιρετικά μολυσματική ασθένεια που μεταδίδεται από τσιμπούρια και επηρεάζει ανθρώπους και πιθήκους, η KFD προκαλείται από τον ιό Kyasanur Forest Disease (KFDV), έναν flavivirus που ανήκει στην ίδια οικογένεια ιών που προκαλούν τον δάγκειο πυρετό, τον Ζίκα και τον κίτρινο πυρετό. Ο ιός μεταδίδεται όταν τσιμπούρια που μεταφέρουν τον ιό δαγκώνουν ανθρώπους ή πιθήκους.

Τα Δυτικά Ghats, ένα από τα οκτώ "θερμότερα hotspots" οικολογικής ποικιλομορφίας στον κόσμο, απογυμνώνονται, και συνέπεια αυτού είναι ένας ιός που κάποτε περιοριζόταν στους πιθήκους σε αυτά τα δάση παλαιάς βλάστησης να έχει εξαπλωθεί στους ανθρώπους μέσω τσιμπουριών. Η ασθένεια του δάσους Kyasanur ή ο «πυρετός των πιθήκων» εξουθενώνει περιθωριοποιημένες κοινότητες που στερούνται εμβολίου, επιτήρησης της νόσου και υγειονομικής περίθαλψης, σκοτώνει ορισμένους και ωθεί τους επιζώντες ακόμη περισσότερο στη φτώχεια.

Ο Darshan Narayanswamy, ερευνητής στο Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment (ATREE), Bengaluru, δήλωσε ότι οι περισσότεροι ασθενείς προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. «Δεν έχουν πολλές θρεπτικές τροφές, οπότε μολύνονται πολύ σύντομα», δήλωσε.

Η KFD προσβάλλει περίπου 500 άτομα ετησίως στην Ινδία, ενώ τα κρούσματα εκδηλώνονται κατά τους ξηρούς μήνες, μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου. Από το 1957 που αναφέρθηκε το πρώτο κρούσμα στο δάσος Kyasanur της περιφέρειας Shivamogga, υπήρξαν σποραδικά κρούσματα στην Καρνατάκα που καταγράφηκαν το 1976, 1977, 1983, 1989, 1990, 2003, 2019 και τώρα το 2024.

Ωστόσο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024, η Καρνατάκα ανέφερε 231 κρούσματα KFD και 12 θανάτους, συμπεριλαμβανομένου εκείνου ενός επτάχρονου κοριτσιού από το Jiddi.