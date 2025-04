Εβδομάδα Εμβολιασμών 2025: Τα φαρμακεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του πληθυσμού

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) συμμετέχει στην Εβδομάδα Εμβολιασμών 2025, που εορτάζεται παγκοσμίως από τις 24 έως τις 30 Απριλίου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις 27 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου. Με το φετινό σύνθημα «Η Ανοσοποίηση για όλους είναι Ανθρώπινα Εφικτή / Immunization for all is Humanly Possible», τονίζεται το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στην πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια και αναδεικνύεται η σημασία της πρόληψης μέσω του εμβολιασμού για την προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Ο εμβολιασμός έχει διαχρονικά συμβάλει στην εξάλειψη ασθενειών που στο παρελθόν προκαλούσαν σοβαρές επιδημίες και υψηλή θνησιμότητα. Παρά την πρόοδο, η παγκόσμια κοινότητα συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις: κενά στην εμβολιαστική κάλυψη, ανισότητες στην πρόσβαση, εστίες παραπληροφόρησης και νέες απειλές από αναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα. Οι πρόσφατες επιδημίες ιλαράς στην Ευρώπη αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή επένδυση στην πρόληψη και για διατήρηση της συλλογικής ανοσίας.

Στην Ελλάδα, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2025 περιλαμβάνει 16 εμβόλια που στοχεύουν στην πρόληψη σοβαρών νοσημάτων. Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για τις απαιτούμενες δόσεις και να φροντίζουν για την έγκαιρη κάλυψη των παιδιών και των εφήβων τους, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική προστασία τους. Ταυτόχρονα, ο εμβολιασμός των ενηλίκων αποτελεί βασικό πυλώνα πρόληψης. Εμβόλια όπως αυτά κατά της εποχικής γρίπης, του πνευμονοκόκκου, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού, του έρπητα ζωστήρα και της ηπατίτιδας Β, προστατεύουν τις ευπαθείς ομάδες και μειώνουν τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα από λοιμώδη νοσήματα.

Ιδιαίτερα στον τομέα της γρίπης, τα φαρμακεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του πληθυσμού. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία αλλά και την επιβάρυνση που θα δεχόταν το δημόσιο σύστημα υγείας για να διενεργηθούν ετησίως περίπου 4 εκατομμύρια αντιγριπικοί εμβολιασμοί στη χώρα μας και φυσικά και το υπέρογκο κόστος - οικονομικό και μη - που θα μπορούσε να επιφέρει, μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της δωρεάν και διαχρονικής αυτής προσφοράς στον τομέα της πρόληψης. Η άμεση διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των φαρμακείων καθώς και ο υψηλός δείκτης εμπιστοσύνης από τους πολίτες, ενισχύουν τη συμμετοχή του γενικού πληθυσμού στα προγράμματα εμβολιασμών.

Τέλος, ο ΠΦΣ αναφέρει ότι η φετινή Εβδομάδα Εμβολιασμών αποτελεί υπενθύμιση ότι η επένδυση στην πρόληψη είναι το θεμέλιο για μια υγιέστερη κοινωνία. Ο εμβολιασμός προστατεύει το άτομο και το σύνολο, ενισχύοντας τη συλλογική ανοσία και αποτρέποντας την επιστροφή ξεχασμένων ασθενειών.

