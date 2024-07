Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ κατάσχεσε πάνω από 12.000 στρέμματα γης - Η μεγαλύτερη κατάσχεση από το 1993

12.700 στρέμματα γης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατάσχεσε το Ισραήλ.

Αυτή είναι μια κατάσχεση ρεκόρ μετά τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Όσλο (1993), τόνισε η οργάνωση κατά του εποικισμού αφού αυτά τα εδάφη, που βρίσκονται στην κοιλάδα του Ιορδάνη, κηρύχθηκαν «κρατική ιδιοκτησία» από την ισραηλινή αρχή που είναι υπεύθυνη για τις υποθέσεις γης στα Παλαιστινιακά Εδάφη.



Η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση τον Ιούνιο, αλλά τη δημοσίευσε μόλις χθες.



Συνολικά 23.700 στρέμματα ήδη κηρύχθηκαν περιουσία του ισραηλινού κράτους φέτος.



«Τα εδάφη που κηρύχθηκαν κρατική ιδιοκτησία δεν θεωρούνται πλέον ιδιοκτησία των Παλαιστινίων από τις αρχές του Ισραήλ, οι οποίες τους εμποδίζουν να κάνουν χρήση της γης αυτής και επιπλέον το Ισραήλ μισθώνει κρατική γη αποκλειστικά σε Ισραηλινούς», ανακοίνωσε η οργάνωση Peace Now (Ειρήνη Τώρα).



Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι Ισραηλινοί έποικοι στη Δυτική Όχθη επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν ένα παράνομο φυλάκιο εποίκων και κατέστρεψαν αυθαίρετες πρόχειρες κατοικίες σε ιδιωτική παλαιστινιακή γη.



Οι Ισραηλινοί έποικοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στις δυνάμεις και πυρπόλησαν ένα όχημα διαμαρτυρόμενοι για τη διάλυση του παράνομου φυλακίου και των πρόχειρων κατοικιών.



Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών το 1967. Σήμερα, περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν εκεί ανάμεσα σε τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με την οργάνωση Peace Now, το 1993 υπήρχαν 250.000 έποικοι.



Το Ισραήλ κάνει διάκριση μεταξύ των οικισμών που χτίστηκαν με κυβερνητική έγκριση και άλλων οικισμών, που ορισμένες φορές νομιμοποιούνται αναδρομικά με νόμο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλοι αυτοί οι ισραηλινοί οικισμοί είναι παράνομοι.



Η Peace Now λέει ότι περισσότερες νέες ισραηλινές μονάδες κατοικιών εγκρίθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την άνοδο στην εξουσία της πιο ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ στα τέλη του 2022 παρά ποτέ άλλοτε από τότε που η οργάνωση άρχισε να κρατά αρχεία το 2012.



Το 2024 είναι ήδη έτος ρεκόρ σε κατασχέσεις γης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ