Economist: Πρωτοσέλιδο – κόλαφος κατά Μπάιντεν, έβαλε ένα «πι» και εξηγεί γιατί πρέπει να αποσυρθεί

Με τελευταία ένδειξη την «αποκαρδιωτική», όπως τη χαρακτηρίζει, εμφάνιση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Economist δημοσίευσε «σκληρό» εξώφυλλο κατά του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Συγκεκριμένα, απεικονίζεται σε αυτό ένα «πι», το οποίο χρησιμοποιούν ηλικιωμένοι και όσοι έχουν κινητικές δυσκολίες, συνοδευόμενο από τη φράση: «Αυτός δεν είναι τρόπος να κυβερνάς μία χώρα» (σ.σ. No way to run a country).

«Η τηλεμαχία ήταν απαίσια για τον Μπάιντεν, αλλά η συγκάλυψη ήταν χειρότερη. Ήταν οδυνηρό να παρακολουθεί κανείς έναν μπερδεμένο ηλικιωμένο, που παλεύει να θυμηθεί λέξεις και γεγονότα», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα.

Ακόμη, το περιοδικό σημείωσε πως «το αποτέλεσμα της ανεντιμότητας της εκστρατείας του Μπάιντεν ήταν να τεθεί ο Λευκός Οίκος στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Νέες δημοσκοπήσεις εντόπισαν ότι οι ψηφοφόροι στις Πολιτείες όπου κυριαρχεί το Δημοκρατικό Κόμμα, έχουν κινηθεί εναντίον του.

Το προβάδισμα μπορεί να κινδυνεύει ακόμη και σε κάποτε ασφαλείς Πολιτείες όπως η Βιρτζίνια, η Μινεσότα και το Νέο Μεξικό».

Σχετικές ειδήσεις