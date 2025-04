Ο πιο μισητός επιβάτης του Τιτανικού: Η ιστορία του επιζώντος που αμφισβητήθηκε άδικα

Η μορφή του Joseph Bruce Ismay, προέδρου της ναυτιλιακής εταιρείας White Star Line, σημαδεύτηκε από τη βύθιση του RMS Titanic τον Απρίλιο του 1912.

Για δεκαετίες, το όνομά του ήταν συνώνυμο της δειλίας, καθώς κατηγορήθηκε ότι εγκατέλειψε το πλοίο ενώ εκατοντάδες επιβάτες έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες και δημοσιεύσεις, όπως το βιβλίο Understanding J. Bruce Ismay: The True Story of the Man They Called 'The Coward of Titanic ' έχουν ρίξει νέο φως στο ρόλο του στην τραγωδία, καταρρίπτοντας πολλές από τις κατηγορίες που τον καταδίωκαν μέχρι το θάνατό του.

Όπως είχε αρχικά αναφέρει το Sensacine, ο Ismay, ο οποίος επέβαινε στον Τιτανικό στο παρθενικό του ταξίδι, παρουσιάστηκε στην ταινία του 1997 που σκηνοθέτησε ο James Cameron ως ένας αλαζόνας και φιλόδοξος άνθρωπος. Στην ταινία, απεικονίζεται από τον Τζόναθαν Χάιντ, ως πιέζοντας τον καπετάνιο του πλοίου να αυξήσει την ταχύτητα προκειμένου να κερδίσει δημοσιότητα στον Τύπο. Επιπλέον, παρουσιάζεται ως κάποιος που, όταν συνειδητοποίησε την επικείμενη καταστροφή, εξασφάλισε αναμφίβολα τη θέση του σε μια σωσίβια λέμβο, αφήνοντας πίσω τους άλλους επιβάτες. Αυτή η απεικόνιση, αν και βασίζεται στις δημοφιλείς αντιλήψεις της εποχής, δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα γεγονότα, όπως αναλύει λεπτομερώς η μετέπειτα έρευνα.

Το βάρος των κατηγοριών και η κατασκευή ενός κακοποιού

Μετά τη βύθιση του Τιτανικού, ο Ismay έγινε στόχος μιας έντονης εκστρατείας συκοφάντησης από ορισμένα τμήματα του Τύπου, τα οποία τον αποκάλεσαν «τον μεγαλύτερο δειλό στην ιστορία » . Τον κατηγόρησαν ότι έδωσε προτεραιότητα στη ζωή του έναντι της ζωής των γυναικών και των παιδιών όταν επιβιβαζόταν σε μια σωσίβια λέμβο, καθώς και ότι μείωσε το κόστος κατά την κατασκευή του πλοίου, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών. Οι κατηγορίες αυτές, σύμφωνα με τα πρωτότυπα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο έβλαψαν τη φήμη του, αλλά επηρέασαν βαθύτατα και την ψυχική και συναισθηματική του υγεία.

Ωστόσο, οι επίσημες έρευνες που διεξήχθησαν μετά την καταστροφή δεν βρήκαν κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς. Σύμφωνα με τα αρχεία, ο Ismay βοήθησε ενεργά στην εκκένωση του πλοίου, βοηθώντας τους επιβάτες να επιβιβαστούν στις σωσίβιες λέμβους. Επιβιβάστηκε σε μία από τις τελευταίες βάρκες μόνο όταν επρόκειτο να κατεβεί και υπήρχαν κενές θέσεις. Επιπλέον, μαρτυρίες επιζώντων μελών του πληρώματος αρνήθηκαν ότι ο Ismay πίεζε τον καπετάνιο να αυξήσει την ταχύτητα ή αγνοούσε τις προειδοποιήσεις για παγόβουνα.

Η αναπαράσταση στον κινηματογράφο και ο αντίκτυπός της στην αντίληψη του κοινού

Η ταινία του Τζέιμς Κάμερον « Τιτανικός» του 1997 εδραίωσε την αρνητική εικόνα του Ίσμεϊ στην κοινή γνώμη. Αν και ο σκηνοθέτης κατέβαλε προσπάθειες να αναπαραστήσει με ακρίβεια πολλές πτυχές του ναυαγίου, συμπεριλαμβανομένης της δομής του πλοίου και των βασικών γεγονότων, η απεικόνιση του Ismay ως υπερόπτη και εγωιστή ήταν μια δραματοποίηση που βασίστηκε στη δημοφιλή αφήγηση της εποχής. Σύμφωνα με τον Sensacine , ο Cameron διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με τις οικογένειες των θυμάτων και επιζώντες, αλλά επέλεξε να διατηρήσει την πιο γνωστή εκδοχή του Ismay, η οποία είχε ήδη αναφερθεί ευρέως από τον Τύπο των αρχών του 20ου αιώνα.

Αυτή η απεικόνιση, αν και κινηματογραφικά αποτελεσματική, διαιώνισε μια διαστρεβλωμένη εικόνα του επιχειρηματία. Σύμφωνα με ένα βιβλίο του 2022 του Clifford Ismay, ενός απογόνου του Joseph Bruce Ismay, τα πραγματικά γεγονότα δείχνουν έναν άνθρωπο που, μακριά από το να είναι κακοποιός, έπαιξε ενεργό ρόλο στη διάσωση των επιβατών και υπέφερε βαθιά από τις συνέπειες της καταστροφής.

Μια ζωή που σημαδεύτηκε από λύπη και απομόνωση

Η ζωή του Ismay μετά το ναυάγιο σημαδεύτηκε από θλίψη και απομόνωση. Σύμφωνα με το προαναφερθέν μέσο ενημέρωσης, ο επιχειρηματίας παραιτήθηκε από τη θέση του στη White Star Line ένα χρόνο μετά την καταστροφή και αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή. Παρά το γεγονός ότι αφιερώθηκε σε ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο, δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το στίγμα που συνδεόταν με το όνομά του. Η εκστρατεία συκοφάντησης, η οποία αποδόθηκε εν μέρει σε μέσα ενημέρωσης που ελέγχονταν από έναν προσωπικό εχθρό, συνέβαλε στο να ζήσει ο Ismay το υπόλοιπο της ζωής του βασανισμένος από ενοχές και κοινωνική απόρριψη.

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος του ναυαγίου ήταν καταστροφικός για τον Ismay. Σύμφωνα με τον Sensacine, πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του αναλογιζόμενος την απόφασή του να επιβιβαστεί σε μια σωσίβια λέμβο ενώ άλλοι χάνονταν. Παρόλο που οι πράξεις του δικαιολογήθηκαν από τις επίσημες έρευνες, το βάρος της κοινής γνώμης και το δικό του αίσθημα ευθύνης οδήγησαν σε μια εύθραυστη κατάσταση ψυχικής υγείας. Τελικά πέθανε το 1937 από θρόμβο αίματος, χωρίς να έχει διεκδικηθεί το όνομά του.

Η καθυστερημένη διεκδίκηση ενός παρεξηγημένου ανθρώπου

Έναν αιώνα μετά τη βύθιση του Τιτανικού, η μορφή του Joseph Bruce Ismay αρχίζει να βλέπεται υπό νέο πρίσμα. Σύμφωνα με την αρχική πηγή, πρόσφατες έρευνες και δημοσιεύσεις όπως το βιβλίο του Clifford Ismay έχουν βοηθήσει στην κατάρριψη πολλών από τους μύθους γύρω από το ρόλο του στην τραγωδία. Οι προσπάθειες αυτές όχι μόνο προσπαθούν να καθαρίσουν το όνομά του, αλλά και να προσφέρουν μια πιο ισορροπημένη και δίκαιη άποψη για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν τη ζωή του.

Η ιστορία τουIsmay είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο η δημόσια αντίληψη μπορεί να διαμορφωθεί από ελλιπείς ή ανακριβείς αφηγήσεις. Αν και η φήμη του καταστράφηκε από τις κατηγορίες και τις απεικονίσεις των μέσων ενημέρωσης, τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι ο ρόλος του στην καταστροφή του Τιτανικού ήταν πολύ πιο σύνθετος από ό,τι πίστευαν επί δεκαετίες.