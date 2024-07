Παγκόσμιος θρήνος για την «Μπρέντα» του «Beverly Hills» - Ποια ήταν η Σάνεν Ντόχερτι

Παγκόσμιο θρήνο σκόρπισε η είδηση θανάτου της 53χρονης ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή δημοσιογράφος του People: «Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια», επιβεβαίωσε η δημοσιογράφος Leslie Sloane, σε μια αποκλειστική δήλωση, την Κυριακή 14 Ιουλίου.

Ποια ήταν η Σάνεν Ντόχερτι;

Η Σάνεν Ντόχερτι γεννήθηκε στις 12 Απριλίου 1971 στο Μέμφις και έγινε ευρύτερα δημοφιλής μέσα από τη συμμετοχή της στις αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς (90210, 1990-1994) στο ρόλο της Μπρέντα Γουόλς και στις «Μάγισσες» (1998-2001) στον ρόλο της Πρου Χάλιγουελ.

Τα παιδικά χρόνια

Η μητέρα της Ρόζα ήταν ιδιοκτήτρια ενός κέντρου αισθητικής ενώ ο πατέρας της Τομ ήταν σύμβουλος υποθηκών. Έχει ρίζες Ιρλανδοκαθολικές,παρ' όλα αυτά όμως, μεγάλωσε με τη θρησκεία της μητέρας της, δηλαδή την Προτεσταντική.

Στην ηλικία των εφτά ετών (το 1978) η οικογένειά της μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου εκεί κατάλαβε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός.

Οι τηλεοπτικοί ρόλοι που ξεχώρισαν

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας της συμμετείχε σε πολλές σειρές, σε κάποιες από αυτές πρωταγωνίστησε σε κάποια επεισόδια, σε κάποιες άλλες έμεινε περισσότερο και σε άλλες έμεινε σε όλες τις σεζόν. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι τα: Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Our House, Magnum, P.I. και η ταινία του 1988 Heathers.

Ένας από τους γνωστότερους ρόλους της ήταν αυτός της Μπρέντα Γουόλς στην αμερικανική σειρά Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς, για τον οποίο βραβεύτηκε και αναφέρθηκε σε πολλά περιοδικά. Μάλιστα στο Ε! κατατάχτηκε στην 10η θέση στο 50 Most Wicked Women of Prime Time.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Αργότερα αποχώρησε από την σειρά, στην οποία παρουσιάστηκε να φεύγει στο Λονδίνο για να σπουδάσει εκεί. Το 1998, ο Άαρον Σπέλινγκ, ο παραγωγός του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς της ζήτησε να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα τηλεοπτική σειρά με τον τίτλο Οι Μάγισσες. Το 2007, το AOL ονόμασε την Σάνεν την 10η καλύτερη μάγισσα που υπήρξε ποτέ στην τηλεόραση.

Η Ντόχερτι συμμετείχε στο Scare Tactics ως παρουσιάστρια. Αργότερα έπαιξε στη σειρά North Shore (2004-2005). Η Σάνεν επίσης προώθησε και πρωταγωνίστησε στο δικό της ριάλιτι show: Breaking Up With Shannen Doherty το 2006. Το 2007 έπαιξε σε δύο ταινίες: Kiss Me Deadly: A Jacob Keane Assignment και Christmas Caper. Το 2008 εμφανίστηκε στη σουηδική εκπομπή High Chaparall στο δεύτερο επεισόδιο του 4ου κύκλου. Αργότερα συμμετείχε στο νέο Beverly Hills, 90210, το οποίο παρουσιάζει νέα επεισόδια της σειράς Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς. Για κάθε επεισόδιο θα έδειχνε πάλι τον παλιό της χαρακτήρα (Μπρέντα Γουόλς) και θα έπαιρνε $40,000–50,000. Εμφανίστηκε επίσης στην ταινία The Lost Treasure of the Grand Canyon. Στις 22 Μαρτίου 2010 συμμετείχε στη δέκατη σεζόν της εκπομπής Dancing with The Stars.

Η πολυτάραχη προσωπική ζωή

Η Ντόχερτι παντρεύτηκε για μικρό χρονικό διάστημα τον Άσλεϊ Χάμιλτον. Επίσης υπήρξε σύζυγος του Ρικ Σάλομον και ήταν για μικρή περίοδο αρραβωνιασμένη με τον Τζουντ Νέλσον.

Στις 15 Οκτωβρίου του 2011, παντρεύτηκε τον φωτογράφο Κερτ Ισβαριένκο στο Μαλιμπού.

Η Ντόχερτι έκανε αίτηση διαζυγίου όταν έμαθε ο σύζυγός της είχε εξωσυζυγική σχέση δύο χρόνια.

Το 1999, η Ντόχερτι αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με τη Νόσο του Κρον.

Το Μάρτιο του 2015, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, ο οποίος επεκτάθηκε στους λεμφαδένες.

Τον Φεβρουάριο του 2016, η Ντόχερτι αποκάλυψε ότι παίρνει αντιιστρογονική θεραπεία ώστε να συρρικνωθεί ο όγκος και να μπορέσει να γίνει θεραπεία με ογκεκτομή, παρά με μαστεκτομή.

Λόγω της παρουσίας πολλαπλών όγκων, δεν ήταν δυνατή η ογκεκτομή και έτσι προχώρησε σε μονόπλευρη μαστεκτομή τον Μάιο του 2016.

Με την εγχείρηση αποκαλύφθηκε κάποια καρκινικά κύτταρα μπορεί να έχουν εξαπλωθεί πέρα από τους λεμφαδένες.

Επειδή ο καρκίνος ήταν πιο προχωρημένος απ' ότι θεωρούνταν, η Ντόχερτι έκανε χημειοθεραπεία και ραδιοθεραπεία μετά την επέμβαση. Στις 29 Απριλίου του 2017, η Ντόχερτι αποκάλυψε ότι ο καρκίνος της άρχισε να υποχωρεί.

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2020, η Ντόχερτι ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος της επέστρεψε πριν ένα χρόνο και ότι είναι στο τέταρτο στάδιο.

Τον Οκτώβριο του 2012, έκανε μια αναφορά σχετικά με τη θεραπεία της κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στον Τζούτζου Τσανγκ του ABC News.

Τον Ιούνιου του 2023, ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος της έκανε μετάσταση στον εγκέφαλό της και ότι κάνει ραδιοθεραπείες. Τον Νοέμβριο του 2023, αποκάλυψε ότι ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά της.

Τον Ιανουάριο του 2024, η Ντόχερτι μοιράστηκε πως υποβλήθηκε σε μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο και ότι ξεπέρασε με επιτυχία τους αιματοεγκεφαλικούς περιορισμούς, αποκαλώντας το "θαύμα".

Σάνεν Ντόχερτι για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Θέλω να ζήσω άλλα τρία με πέντε χρόνια»

«Πάντα μιλάω για το γεγονός ότι πρέπει να ζήσω άλλα τρία με πέντε χρόνια και μετά θα υπάρξει θεραπεία με Τ-κύτταρα. Θα υπάρξουν πολύ περισσότερες επιλογές που θα δώσουν άλλα πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, σε αυτά τα πέντε χρόνια, θα υπάρχει μια άλλη ομάδα επιλογών και τελικά θα υπάρξει θεραπεία», είχε πει η Ντόχερτι σε podcast.

«Θα είναι δύσκολο αν πεθάνω πριν από τη μητέρα μου»

«Η προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι η μαμά μου»’, είχε πει η ηθοποιός στο podcast «Let's Be Clear». «Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο για εκείνη αν πεθάνω πριν από εκείνη».

Και συνέχισε: «Επειδή θα είναι τόσο δύσκολο για εκείνη, θέλω άλλα πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα. Δεν θέλω να έχει ένα σωρό πράγματα να αντιμετωπίσει. Δεν θέλω να έχει τέσσερις αποθήκες γεμάτες με έπιπλα».

Σχετικές ειδήσεις