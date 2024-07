Τραγουδίστρια «εκτέλεσε» τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ και σόκαρε το κοινό

Αντιδράσεις προκάλεσε μία Αμερικανίδα τραγουδίστρια που ερμήνευσε -ή τουλάχιστον προσπάθησε να ερμηνεύσει- τον εθνικό ύμνο καθώς ήταν τόσο παράφωνη που σόκαρε το κοινό.

Η τραγουδίστρια της κάντρι Ίνγκριντ Άντρες που άνοιξε το σόου στο Home Run Derby της Δευτέρας στο Άρλινγκτον του Τέξας κατάφερε να μην πατήσει σε καμία νότα κατά της διάρκεια της ερμηνείας της με τον κόσμο να εκφράζει το σοκ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα επικριτικά σχόλια

«Λυπάμαι πολύ, είμαι σίγουρη ότι η Ίνγκριντ Άντρες είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά αυτός ήταν ένας από τους χειρότερους εθνικούς ύμνους που νομίζω ότι έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε ένας χρήστης.

«Όταν η μαμά σου λέει ψέματα πως είσαι σπουδαία τραγουδίστρια», ανέφερε ένα κορυφαίο σχόλιο στο YouTube.

Το βίντεο με την παράφωνη ερμηνεία της:

«Ήμουν μεθυσμένη - Θα πάω για αποτοξίνωση»

Η 32χρονη τραγουδίστρια μετά τα πυρά που δέχτηκε αλλά και τα άπειρα κοροϊδευτικά σχόλια έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, γράφοντας στο Instagram:

«Δεν θα σας πω μαλακίες, ήμουν μεθυσμένη χθες το βράδυ. Σήμερα θα μπω σε ένα ίδρυμα για να πάρω τη βοήθεια που χρειάζομαι. Δεν ήμουν εγώ χθες το βράδυ. Ζητώ συγγνώμη από την MLB, όλους τους οπαδούς και τη χώρα που αγαπώ τόσο πολύ, για αυτή την ερμηνεία. Θα σας ενημερώσω για το πώς πάει η αποτοξίνωση, έχω ακούσει ότι είναι σούπερ διασκεδαστική».

Η Άντρες έχει κερδίσει τέσσερις φορές βραβείο Grammy και έγινε γνωστή γράφοντας τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, όπως το Girl In The Mirror της Bebe Rexha και το Boys της Charli XCX. Το ντεμπούτο άλμπουμ της από το Nashville κυκλοφόρησε το 2020 και το πρωτοποριακό single More Hearts Than Mine έφτασε στο νούμερο 30 των αμερικανικών charts.