Χονγκ Κονγκ: Η γηραιότερη μαμά πάντα στον κόσμο γέννησε δίδυμα

Το Χονγκ Κονγκ γιορτάζει τη γέννηση δίδυμων γιγάντιων πάντα από την πολυαγαπημένη του Γινγκ Γινγκ, που έγινε πρώτη φορά μαμά στα 19 της χρόνια.

Η γέννηση αυτή είναι πραγματικά πολύ σπάνια, καθώς η μαμά τους είναι το γηραιότερο γιγάντιο πάντα που έχει καταγραφεί να γεννάει για πρώτη φορά.

Η Γινγκ Γινγκ γέννησε την Πέμπτη, μία ημέρα πριν τα 19α γενέθλιά της, σε ανθρώπινα χρόνια θα ισοδυναμούσε με μία 57χρονη γυναίκα.

Φωτογραφία των νεογέννητων, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, έχει λάβει πάνω από 1.000 σχόλια στο Facebook.

Τα μωρά είναι «πολύ εύθραυστα και χρειάζονται χρόνο για να σταθεροποιηθούν» υπό 24ωρη εντατική θεραπεία, σύμφωνα με τους φροντιστές τους.

«Όλοι ανυπομονούμε να γνωρίσουμε. τα γιγάντια μικρά πάντα. Κάντε λίγους μήνες υπομονή για να κάνουν το ντεμπούτο τους και να γνωριστούν επίσημα με όλους», ανέφερε το Ocean Park του Χονγκ Κονγκ.

Το θηλυκό μωρό πάντα φαίνεται να είναι λίγο πιο ευαίσθητο, αφού η θερμοκρασία της είναι χαμηλότερη και το κλάμα της πιο αδύναμο σε σχέση με του αδελφού της, ενώ ζυγίζει μόλις 122 γραμμάρια.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Η Γινγκ Γινγκ ήταν νευρική κατά τη διάρκεια του τοκετού και πέρασε την περισσότερη ώρα ξαπλωμένη και κάνοντας στροφές στο έδαφος.

Τα γιγάντια πάντα είναι απρόθυμα να ζευγαρώσουν. Η Γινγκ Γινγκ και ο Λι Λι πατέρας των διδύμων βρίσκονται στο πάρκο από το 2007, ως δώρο από το Πεκίνο στο Χονγκ Κονγκ, ενώ ζευγάρωσαν τον Μάρτιο.

China's long-term conservation effort has reversed the population decline of giant pandas. They are now considered a vulnerable species and no longer endangered.

Aside from serving as theme park attractions, pandas have also figured in China's diplomatic efforts.

Η μακροπρόθεσμη προσπάθεια της Κίνας για διατήρηση του είδους έχει αντιστρέψει τη μείωση του πληθυσμού των γιγάντιων πάντα, που πλέον θεωρούνται ευάλωτο είδος, αλλά δεν κινδυνεύουν. Τα πάντα, εκτός του ότι λειτουργούν ως αξιοθέατα σε θεματικά πάρκα, έχουν παίξει ρόλο και σε διπλωματικές προσπάθειες της Κίνας.