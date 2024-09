Ιταλία: 17χρονος σκότωσε γονείς και αδερφό - «Σκέφτηκα ότι σκοτώνοντάς τους θα ζούσα ελεύθερα»

Η οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία με τον 17χρονο Ρικάρντο να σκοτώνει τους γονείς και τον αδελφό του έχει συγκλονίσει τη χώρα.

«Νόμιζα ότι μια μαχαιριά θα ήταν αρκετή για να σκοτώσει». Στο σχέδιο που εκκολάφθηκε στο μυαλό του για μέρες , ίσως μήνες, ο Ρικάρντο φανταζόταν ότι ο πατέρας του, η μητέρα του και ο αδελφός του Λορέντζο θα κατέρρεαν άψυχοι με την πρώτη μαχαιριά της λεπίδας. Όπως σε ένα βιντεοπαιχνίδι.

«Αντ' αυτού κατάλαβα ότι δεν ήταν έτσι. Γι' αυτό τους χτύπησα αρκετές φορές. Μπορούσα να τους νιώσω να υποφέρουν και δεν ήθελα να το κάνω». Αφού τελείωσε την επίθεση στα σώματα των μελών της οικογένειάς του, ο 17χρονος λέει ότι «πήρε το μαχαίρι και το έχωσε στο μαξιλάρι του» . Στη συνέχεια όμως πήρε ξανά τη λεπίδα και βγήκε στο δρόμο για να καλέσει την αστυνομία. Λέει ότι η σκέψη της εξόντωσης της οικογένειας «εκκολάπτονταν όλη την ημέρα» το Σάββατο: «Τότε ξέσπασε».

Για τους δικαστές και την αστυνομία, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η σπίθα για την επίθεση ήταν το πάρτι γενεθλίων του μπαμπά του Φάμπιο, λίγες ώρες νωρίτερα, όταν παππούδες, θείοι και ξαδέρφια είχαν δειπνήσει μαζί στη βίλα.

Κανείς δεν είπε ότι είδε κάτι περίεργο στον ανιψιό τους, εκτός από το ότι ήταν «εκ φύσεως λίγο εσωστρεφής».

Αντιθέτως, όταν ήταν «σίγουρος ότι οι γονείς μου κοιμόντουσαν», ο Ρικάρντο σηκώθηκε από το κρεβάτι, κατέβηκε κρυφά κάτω και άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο με λεπίδα μεγαλύτερη από είκοσι εκατοστά. «Χτύπησα πρώτα τον Λορέντζο, αλλά επειδή ήταν πιο κοντά μου. Δεν υπήρχε κανένας ιδιαίτερος λόγος» . Και, ακόμη και αν φαίνεται απίστευτο, στην ομολογία του ο Ρικάρντο λέει ότι «δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος» ούτε πίσω από την εξόντωση της οικογένειάς του. Μιλάει για «μια ανησυχία», για την αίσθηση ότι ήταν «ένα ξένο σώμα» σε σχέση με την οικογένειά του.

«Σκέφτηκα ότι σκοτώνοντάς τους θα μπορούσα να ζήσω ελεύθερα, αποσυνδέοντας τον εαυτό μου από την οικογένειά μου θα μπορούσα να ζήσω μόνος μου», αναφέρει στην κατάθεσή του στους ανακριτές. Δεν εξηγεί λεπτομερώς σε τι μεταφράζεται αυτή η επιθυμία για ελευθερία. Επίσης, επειδή είναι αλήθεια ότι οι γονείς του «ήταν από πάνω του», αλλά αυτές θα ήταν οι φυσιολογικές ανησυχίες κάποιου με παιδιά στην εφηβεία.

Αυτό το καλοκαίρι είχε πάει διακοπές μαζί τους αλλά και με φίλους. Στις 21 Ιουλίου είχε φιλοξενηθεί μαζί με άλλα παιδιά στο παραλιακό σπίτι ενός συμμαθητή του μεταξύ Τοσκάνης και Λιγουρίας. Οι φίλοι λένε ότι γελούσε, αστειευόταν, άκουγε ραπ μουσική όπως πολλά άλλα παιδιά, αλλά δεν ήταν φανατικός. Είπε όμως στους εισαγγελείς ανηλίκων κάτι άλλο. Είπε ότι «άκουγε θλιβερή μουσική», επειδή έτσι ένιωθε.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Συγκεκριμένα, μίλησε αυθόρμητα για ένα τραγούδι των Beatles, το «The Long and Winding Road» : «The long and winding road that leads to your door/It'll never disappear/I've seen that road before, it's always led me here/It leads me to your door». Μια μελαγχολική μπαλάντα που έγινε το soundtrack των ημερών του.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης μιλάει επίσης για την «επιθυμία να πάει να πολεμήσει στην Ουκρανία».

Ένα παράξενο πράγμα που ο Ρικάρντο δεν θα εκμυστηρευόταν ποτέ σε κανέναν και το οποίο, όπως εξηγεί ο ίδιος, «δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανα». Η ιδέα του Riccardo να πολεμήσει στο ανατολικό μέτωπο είναι συνταρακτική ακόμη και για τους πιο στενούς του φίλους.

«Όχι, δεν το πιστεύω. Μερικές φορές αστειευόμασταν, λέγαμε ότι αν μας απογοήτευαν θα το σκάγαμε από το σπίτι και θα πηγαίναμε να πολεμήσουμε στην Ουκρανία», εξηγεί ένας φίλος. «Υπήρχε μια τάση στο TikTok όπου τα αγόρια αστειεύονταν ότι θα πήγαιναν και θα πολεμούσαν, το κάναμε για πλάκα. Αλλά ας μην υπερβάλλουμε».

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης οι δικαστές ρώτησαν τον 17χρονο αν υπήρξαν κάποια γεγονότα που επηρέασαν την πράξη του. Δεν ήταν μόνο η «θλιβερή» μουσική, αλλά και τα βιντεοπαιχνίδια: «Παίξαμε ένα παιχνίδι για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ο Ρικάρντο δεν ήταν μεγάλος θαυμαστής», συνεχίζει ο φίλος.

Κατά τη διάρκεια της εξομολόγησής του ο Ρικάρντο εξήγησε ότι κατάλαβε ότι «η δολοφονία όλων δεν ήταν η λύση. Αλλά μέχρι τώρα ήταν μη αναστρέψιμη».

Τι αναφέρει ο δικηγόρος του



Ο Ρικάρντο συναντήθηκε με τον νέο του δικηγόρο, Amedeo Rizza, μέσα στη φυλακή Beccaria το πρωί της Τρίτης 3 Σεπτεμβρίου. Ο 17χρονος περιγράφηκε ως «πολύ επηρεασμένος» και με επίγνωση του τι είχε κάνει. Σε στιγμές απελπισίας, όταν η αφήγησή του διακόπηκε λόγω των δακρύων, το αγόρι επανέλαβε ότι ήξερε ότι «δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω», ότι αυτό που είχε συμβεί ήταν «μη αναστρέψιμο».



«Είναι πιο διαυγής απ' ό,τι κατά την πρώτη ανάκριση», υπογράμμισε ο δικηγόρος Rizza. «Τώρα συνειδητοποιεί πραγματικά τι έκανε». Στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής της φυλακής ανηλίκων, ο νεαρός που κατηγορείται για τριπλή ανθρωποκτονία με πρόθεση, έχει ήδη συναντηθεί με παιδαγωγούς και ψυχολόγους. Η ακρόαση για την επικύρωση της σύλληψης και η ανάκριση ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Πηγή: milano.correire.it