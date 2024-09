Νέα μελέτη: Πόλεις δέχονται περισσότερη βροχή από τα αγροτικά προάστια

Οι δομημένες πόλεις δέχονται περισσότερη βροχή από τα αγροτικά προάστια, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Από το Μαϊάμι μέχρι το Λάγος και την Κουάλα Λουμπούρ, πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο δέχονται περισσότερες βροχοπτώσεις από τις απομακρυσμένες περιοχές τους. Οι ερευνητές ονομάζουν αυτό το φαινόμενο «αστικό υγρό νησί».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι πόλεις συχνά δέχονται περισσότερη βροχή και βιώνουν συχνότερα ακραίες βροχοπτώσεις σε σύγκριση με τις γύρω περιοχές, διαπιστώνει μια νέα μελέτη, ένα φαινόμενο που επιτείνει άλλους παράγοντες κινδύνου για αστικές πλημμύρες.

Από τις περισσότερες από 1.000 πόλεις σε όλο τον κόσμο που εξέτασαν οι ερευνητές, το 63% έλαβαν περισσότερες ετήσιες βροχοπτώσεις κατά μέσο όρο από τις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων δύο δεκαετιών που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαφορά ήταν μεγαλύτερη από μισό μέτρο ετησίως. Σε πολλές πόλεις παρατηρήθηκαν επίσης πιο συχνές και πιο δραματικές ακραίες βροχοπτώσεις.

Οι αστικές περιοχές είναι ήδη ευάλωτες στις πλημμύρες εξαιτίας παραγόντων όπως οι αδιαπέραστες επιφάνειες, όπως οι δρόμοι και οι χώροι στάθμευσης, και τα ανεπαρκή συστήματα αποχέτευσης. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή ενισχύει τα πιο έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης - και η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι οι πόλεις βρίσκονται άμεσα στη γραμμή του πυρός.