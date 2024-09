Μεγάλες αμερικανικές τράπεζες έκλεισαν 55 καταστήματα σε μόλις δύο εβδομάδες

Οι αμερικανικές τράπεζες έκλεισαν περισσότερα από 50 υποκαταστήματα μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, καθώς η πορεία προς την ηλεκτρονική τράπεζα συνεχίζει να «αποδεκατίζει» τις τοπικές υπηρεσίες.

Η Wells Fargo, η Chase και η Fulton ήταν μεταξύ των τραπεζών που έκλεισαν καταστήματα μεταξύ 19 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Bank of America και η Chase έδωσαν ειδοποίηση για το κλείσιμο των περισσότερων σημείων, γνωστοποιώντας στη ρυθμιστική αρχή ότι θα κλείσουν άλλα δώδεκα υποκαταστήματά τους η καθεμία.

Η Wells Fargo ενημέρωσε το Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ότι θα κλείσει εννέα καταστήματα και η Fulton επιβεβαίωσε ότι θα κλείσει επτά.

Τα υπόλοιπα κλεισίματα, τα οποία εκτείνονται από την Αριζόνα έως το Νιου Τζέρσεϊ, έγιναν από τις First National Bank of Long Island, Flagstar, Moody, PNC, Santander, UMB και Zions Bancorporation.

Τα κλεισίματα επιβεβαιώθηκαν στην OCC, η οποία παρακολουθεί το κλείσιμο και το άνοιγμα υποκαταστημάτων και τα δημοσιεύει σε εβδομαδιαίο δελτίο.

Οι μεγάλες τράπεζες απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από τα ακριβά φυσικά υποκαταστήματα και τάσσονται υπέρ των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

«Τα στοιχεία των ερευνών συνεχίζουν να δείχνουν ότι η ηλεκτρονική τράπεζα γίνεται γρήγορα το πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν τραπεζικές συναλλαγές», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής περιεχομένου δεδομένων στο GoBankingRates, Andrew Murray, στη DailyMail.com.

«Οι περισσότεροι Αμερικανοί το βρίσκουν πιο βολικό από το να χρειάζεται να πάνε σε μια τράπεζα την ώρα του μεσημεριανού ή νωρίς το Σαββατοκύριακο, και καθώς όλο και περισσότεροι ενήλικες που μεγάλωσαν με smartphones μπαίνουν στην αγορά, η δημοτικότητά του θα συνεχίσει να αυξάνεται», εξήγησε ο Murray.

Μια πρόσφατη έρευνα του GoBankingRates διαπίστωσε ότι σχεδόν το 70 τοις εκατό των πελατών μεταξύ 25 και 34 ετών προτιμούσαν να κάνουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές online παρά σε φυσικό κατάστημα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και οι ηλικιωμένοι προτιμούν την ηλεκτρονική τράπεζα από τις υπηρεσίες του φυσικού καταστήματος.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν όσους μεταβαίνουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες υποστήριξης της τράπεζας που προσφέρονται για να βοηθήσουν στη μετάβαση.

«Παρόλο που η τράπεζα μέσω κινητού θεωρείται περισσότερο αυτοεξυπηρέτηση, συχνά προσφέρονται λειτουργίες όπως η υποστήριξη μέσω διαδικτυακής συνομιλίας για να σας βοηθήσουν αν χρειάζεστε βοήθεια», δήλωσε η Jessica Morgan, οικονομική εμπειρογνώμονας και ιδρύτρια του Canadian Budget.

Η Morgan δήλωσε ότι η ηλεκτρονική τράπεζα μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα, καθώς πολλές τράπεζες που λειτουργούν μόνο μέσω διαδικτύου προσφέρουν χαμηλότερες ή και καθόλου χρεώσεις και μπορούν να προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια στις αποταμιεύσεις, καθώς δεν επιβαρύνονται με τα έξοδα λειτουργίας των υποκαταστημάτων τους.

«Οι περισσότερες νέες ηλεκτρονικές τράπεζες πρέπει να εργαστούν σκληρότερα για να ανταγωνιστούν για την επιχείρησή σας, προσφέροντας συχνά χαμηλές ή καθόλου χρεώσεις, απεριόριστες συναλλαγές και υψηλότερα επιτόκια. Η χρήση μιας τράπεζας στην οποία έχετε πρόσβαση από το τηλέφωνό σας μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και μερικές εκατοντάδες δολάρια ετησίως από τα τέλη λογαριασμού», εξήγησε.

Πράγματι, το κλείσιμο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση για τις παραδοσιακές τράπεζες, δεδομένου ότι η λειτουργία του μέσου ανεξάρτητου τραπεζικού φυσικού καταστήματος κοστίζει περίπου 2,6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Οι αμερικανικές τράπεζες έκλεισαν 539 υποκαταστήματα μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με έρευνα της DailyMail.com.

Η πολιτεία που επλήγη περισσότερο ήταν η Καλιφόρνια, όπου έκλεισαν 72 καταστήματα. Δεύτερη ήταν η Νέα Υόρκη με 51 κλεισίματα, ακολουθούμενη από την Πενσυλβάνια με 40.

«Τα τελευταία χρόνια, έχουμε αναβαθμίσει το δίκτυο των καταστημάτων μας και ενδέχεται να συνεχίσουμε να συνδυάζουμε δύο παλαιότερα υπάρχοντα υποκαταστήματα σε μία καλύτερη τοποθεσία», δήλωσε η Wells Fargo στην DailyMail.com.

«Κάτι τέτοιο δεν αφαιρεί τη σημασία των πελατών μας και των κοινοτήτων που εξυπηρετούμε».

Η αμερικανική τράπεζα υπογράμμισε επίσης τη μετάβαση των πελατών προς την ηλεκτρονική τράπεζα και την «επιθυμία για μεγαλύτερη απλότητα» ως λόγους για το μαζικό κλείσιμο των καταστημάτων της.

«Καθώς εξελισσόμαστε μαζί με τους πελάτες μας, επανεκτιμούμε το φυσικό μας αποτύπωμα και σε ορισμένες περιπτώσεις, ενοποιούμε τις τοποθεσίες των υποκαταστημάτων σε επιλεγμένες αγορές», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της νωρίτερα φέτος.