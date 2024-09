Μέρντοχ: Στο δικαστήριο για την τύχη της αμύθητης περιουσίας του - O άγριος πόλεμος διαδοχής

Μια δικαστική διαμάχη για το μέλλον της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης του Ρούπερτ Μέρντοχ και ενός οικογενειακού καταπιστεύματος αξίας 19.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ξεκινά στις ΗΠΑ τη Δευτέρα. Η υπόθεση θα φέρει τον 93χρονο Κροίσο αντιμέτωπο με τρία από τα μεγαλύτερα παιδιά του για το ποιος θα αποκτήσει τις περισσότερες μετοχές με δικαίωμα ψήφου και τη δύναμη να ελέγχει την News Corp και το Fox News όταν φύγει από τη ζωή ο δισεκατομμυριούχος.

Παρά τη σιγή ιχθύος που θέλησε να κρατήσει η οικογένεια, τα αμερικανικά Μέσα γράφουν εδώ και καιρό ότι ήθελε να τροποποιήσει ένα οικογενειακό καταπίστευμα που δημιουργήθηκε το 1999, ώστε ο γιος του Λάχλαν να μπορεί να πάρει τον έλεγχο χωρίς «παρέμβαση» από τα αδέρφια του Προύντενς, Ελίζαμπεθ και Τζέιμς.

Η διάσημη οικογένεια ήταν μια από τις εμπνεύσεις πίσω από την εξαιρετικά δημοφιλή τηλεοπτική σειρά με τίτλο Succession του HBO, κάτι που οι Mέρντοχ πάντα αρνούνταν να σχολιάσουν. Ο ίδιος ο Μέρντοχ ο οποίος έχει παντρευτεί πέντε φορές, έχει επίσης δύο μικρότερα παιδιά, την Γκρέις και την Κλόι τα οποία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου βάσει της συμφωνίας καταπιστεύματος.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, αυτό το σχέδιο ουσιαστικά επιδιώκει να βάλει την Προύντενς, τον Τζέιμς και την Ελίζαμπεθ στα ίδια επίπεδα με τις δύο μικρότερες κόρες του», είπε ο Γουόλτερ Μαρς, ένας Αυστραλός δημοσιογράφος και συγγραφέας της βιογραφίας «Ο νεαρός Μέρντοχ: Η δημιουργία της αυτοκρατορίας Μέρντοχ» (Young Rupert: The make of the Murdoch Empire) Πρόσθεσε ότι «όλη η εκλογική εξουσία» θα μπορούσε να παραδοθεί στον Λάχλαν.

Από τη δεκαετία του 1960, ο Μέρντοχ μετέτρεψε την αυτοκρατορία του σε έναν παγκόσμιο γίγαντα μέσων ενημέρωσης με μεγάλη πολιτική και δημόσια επιρροή. Οι δύο εταιρείες του είναι η News Corporation, η οποία κατέχει εφημερίδες όπως οι Times και η Sun στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Wall Street Journal στις ΗΠΑ και η Fox, η οποία μεταδίδει το Fox News.

O Μέρντοχ και τα έξι παιδιά του ΒΒC

Ο Αυστραλός μεγιστάνας ετοίμαζε τους δύο γιους του να ακολουθήσουν τα βήματά του, ξεκινώντας όταν ήταν έφηβοι, είπε ο δημοσιογράφος Άντριου Νιλ στο ντοκιμαντέρ του 2020 του BBC «The Rise of the Murdoch Dynasty» «Η οικογένεια ήταν πάντα πολύ σημαντική για τον Ρούπερτ Μέρντοχ, ιδιαίτερα από την άποψη του σχηματισμού δυναστείας», είπε ο πρώην συντάκτης των Sunday Times.

Η Άλις Έντερς, επικεφαλής της έρευνας στην Enders Analysis, είπε στο BBC ότι ο δικαστικός αγώνας γίνεται «στην πραγματικότητα για εμπορικά συμφέροντα». «Η λύση θα ήταν φυσικά είτε τα αδέρφια να είχαν συμφωνήσει στην αλλαγή είτε το πιθανότερο να είχαν εξαγοραστεί με κάποιο τρόπο, αλλά το τίμημα της εξαγοράς τους είναι αστρονομικό και ο Λάχλαν θα έπρεπε να το υποθέσει όπως ο Ρούπερτ αγόρασε τα αδέρφια του πριν από πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

Η πολυβραβευμένη τηλεοπτική σειρά Succession επικεντρώνεται στους αγώνες των αδερφών που προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης του πατέρα τους. Το 1999, η Murdoch Family Trust, στην οποία ανήκουν οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης, υποτίθεται ότι θα διευθετούσε σε μεγάλο βαθμό τα σχέδια διαδοχής. Αυτό oδήγησε τον Μέρντοχ να δώσει στα μεγαλύτερα παιδιά του διάφορες θέσεις εργασίας στις εταιρείες του.

Το καταπίστευμα δίνει στην οικογένεια οκτώ ψήφους, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει για να έχει λόγο στο διοικητικό συμβούλιο της News Corp και του Fox News. Ο Μέρντοχ ελέγχει επί του παρόντος τέσσερις από αυτές τις ψήφους, με τα μεγαλύτερα παιδιά του να είναι υπεύθυνα για μία το καθένα.

Η συμφωνία εμπιστοσύνης έλεγε ότι μόλις έφευγε από τη ζωή ο Μέρντοχ, οι ψήφοι του θα περνούσαν εξίσου στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του. Ωστόσο, οι διαφορές στις ιδέες και τις πολιτικές απόψεις λέγεται ότι οδήγησαν σε οικογενειακό ρήγμα. Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Fox and News Corp υπέρ του Λάχλαν, ο οποίος φέρεται να έχει τις ίδιες συντηρητικές απόψεις με τον πατέρα του.

Αυτό φέρεται να οδήγησε τους Τζέιμς, Ελίζαμπεθ και Προύντενς να ενωθούν και να «αντεπιτεθούν». Η ιδιωτική δικαστική υπόθεση διεξάγεται στο δικαστικό μέγαρο της κομητείας Washoe στο Ρίνο της Νεβάδα. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία, η οποία αναμένεται να εκτυλιχθεί με τη μαρτυρία του τιτάνα των μέσων ενημέρωσης και των τεσσάρων παιδιών που κατονομάζονται στο καταπίστευμα την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι έφεραν για πρώτη φορά τη διαμάχη στο φως αφού έλαβαν αντίγραφα. των σφραγισμένων δικαστικών εγγράφων.

Αυτού του είδους οι οικογενειακές μάχες συχνά καταλήγουν σε διακανονισμούς. Η υπόθεση θα μπορούσε επίσης να παραταθεί, εάν καταλήξει σε απόφαση κατά της οποίας η μία πλευρά επιλέξει να ασκήσει έφεση. Η Προύντενς είναι το μεγαλύτερο παιδί του Μέρντοχ, από τον γάμο του με την πρώτη του σύζυγο Πατρίσια Μπούκερ.

Απέκτησε την Ελίζαμπεθ, τον Λάχλαν και τον Τζέιμς με τη δεύτερη σύζυγό του Άνα Μαν, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1967 έως το 1999. Η μητέρα της Γκρέις και της Κλόι είναι η Γουέντι Ντενγκ, η οποία ήταν παντρεμένη με τον δισεκατομμυριούχο από το 1999 έως το 2013.

Ο τέταρτος γάμος του Μέρντοχ ήταν με το μοντέλο Τζέρι Χολ το 2016, με το ζευγάρι να χωρίζει το 2022. Φέτος τον Ιούνιο παντρεύτηκε την πέμπτη σύζυγό του Έλενα Ζούκοβα.

