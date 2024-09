Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας αφότου πεθάνουμε - Ανατριχιαστικό βίντεο

Μια νέα εντυπωσιακή προσομοίωση για το τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας στα πρώτα δέκα λεπτά μετά το θάνατό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αφήνοντας τους ανθρώπους άναυδους με το συγκλονιστικό θέαμα.

Ενώ η ιδέα του θανάτου μπορεί να είναι τρομακτική για κάποιους, άλλοι απλά γοητεύονται από την επιστημονική διαδικασία.

Φυσικά, ο θάνατος μπορεί να κατηγοριοποιηθεί από την αποτυχία του σώματος να επιβιώσει, την παύση της αναπνοής και την οριστική διακοπή της λειτουργίας ζωτικών οργάνων.

Μάλιστα, ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί για αρκετά λεπτά μετά τον θάνατο.

Έρευνα που διεξήχθη από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Stony Brook της Νέας Υόρκης ανακάλυψε ότι ο εγκέφαλός μας αδρανοποιείται τόσο «αργά» που μπορεί να χρειαστούν «ώρες» για να ακινητοποιηθεί πλήρως.

Αλλού, ο Δρ Sam Parnia - διευθυντής της έρευνας για την εντατική φροντίδα και την ανάνηψη στην Ιατρική Σχολή NYU Langone της Νέας Υόρκης - και η ομάδα του διαπίστωσαν σημάδια εγκεφαλικής δραστηριότητας τα παρατηρήθηκαν χώρα σε τέσσερα άτομα μετά τη διακοπή της καρδιάς τους.

Μιλώντας για τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, ο Parnia δήλωσε στο Live Science ότι ακόμη και μετά τη διακοπή της αναπνοής και του καρδιακού παλμού μας, διατηρούμε τις αισθήσεις μας για έως και 20 δευτερόλεπτα.

Για αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα ο εγκέφαλος μας μπορεί να επιβιώσει χωρίς οξυγόνο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι άνθρωποι είναι πιθανό να «χάσουν όλα τα αντανακλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους», συμπεριλαμβανομένου και του αντανακλαστικού της κόρης του ματιού.

Μόλις το «σκεπτόμενο» τμήμα του εγκεφάλου ισοπεδωθεί μετά από 20 δευτερόλεπτα, κανένα εγκεφαλικό κύμα δεν θα είναι ορατό στην ηλεκτρική οθόνη.

Αυτό θα οδηγήσει τελικά στο θάνατο των εγκεφαλικών κυττάρων ώρες μετά τη διακοπή της καρδιάς.

Ο Parnia πρόσθεσε ότι η μελέτη υποδηλώνει ότι «εντοπίζουν έναν δείκτη της διαυγούς συνείδησης».

Έτσι, δημιουργήθηκε μια προσομοίωση προκειμένου να γίνει εύκολα κατανοητή η συνέχεια της δραστηριότητας του εγκεφάλου για σύντομο χρονικό διάστημα μετά τον θάνατο.

Ο χρήστης του YouTube, γνωστός ως @hashemalghailiofficialchannel, ανέβασε ένα viral βίντεο που εξηγεί πώς «ο εγκέφαλός σας εξακολουθεί να λειτουργεί μετά το θάνατο».

«Αφού πεθάνετε, ο εγκέφαλός σας συνεχίζει να λειτουργεί για περισσότερα από 10 λεπτά», ξεκινά το βίντεο.

«Παρά το γεγονός ότι η καρδιά σας είναι λειτουργικά νεκρή, ο εγκέφαλός σας θα συνεχίσει να λειτουργεί», συνεχίζει, πριν ισχυριστεί ότι το κεφάλι σας θα μπορούσε να είναι το τελευταίο μέρος του σώματός σας που πεθαίνει.

Όπως υποδεικνύουν προηγούμενες μελέτες, το βίντεο αναφέρει ότι τις στιγμές πριν από τον θάνατο, ο εγκέφαλος θα δεχτεί ένα κύμα ηλεκτρισμού.

Αυτό το κύμα πιστεύεται ότι σας επιτρέπει να διατηρήσετε τις αισθήσεις σας για έως και 20 δευτερόλεπτα.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο εγκεφαλικός φλοιός μπορεί να αντέξει χωρίς οξυγόνο», συνέχισε. «Αυτό το τμήμα του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για τη σκέψη και τη λήψη αποφάσεων».

Αφού παρακολούθησαν το βίντεο πληθώρα χρηστών έσπευσαν να σχολιάσουν τα όσα είδαν.

«Αυτό το γεγονός με χαροποιεί, σημαίνει ότι ο μπαμπάς μου με άκουσε όταν του είπα ότι τον αγαπώ», είπε ένας χρήστης, ενώ ένας ακόμη πρόσθεσε: «Αυτό είναι που λέμε πέρασε η ζωή μπροστά από τα μάτια του». Τέλος, ένας τρίτος είπε: «Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να έχεις κοντά σου αγαπημένους ανθρώπους».

*Mε πληροφορίες από LadBible