Καταδικάστηκαν οι «ακτιβιστές» που είχαν ρίξει σούπα... στο έργο του Βαν Γκόγκ

Δύο ακτιβιστές καταδικάστηκαν σε φυλάκιση από δικαστήριο του Λονδίνου την Παρασκευή επειδή έριξαν σούπα πάνω στον πίνακα "Ηλιοτρόπια" του Βίνσεντ Βαν Γκογκ κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατά των ορυκτών καυσίμων.

Η Φοίβη Πλάμερ, 23 ετών, και η Άννα Χόλαντ, 22 ετών, από την ομάδα διαμαρτυρίας Just Stop Oil, φυλακίστηκαν για δύο χρόνια, και 20 μήνες αντίστοιχα, σύμφωνα με το PA Media.

Αυτές είναι μόλις οι τελευταίες από μια σειρά ποινών φυλάκισης που επιβλήθηκαν σε ακτιβιστές για το κλίμα στο Ηνωμένο Βασίλειο επειδή συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες κατά της χρήσης ορυκτών καυσίμων, οι οποίες «ξέφυγαν».

Δύο σχετικά νέοι, αμφιλεγόμενοι νόμοι έχουν ενισχύσει τις εξουσίες της αστυνομίας και των δικαστηρίων για την καταστολή των διαδηλώσεων που προκαλούν αναστάτωση, ακόμη και όταν είναι ειρηνικές.

Οι ποινές φάνηκε να μην αποθαρρύνουν τη Just Stop Oil: Λίγες ώρες μετά την έκδοσή τους, τρεις ακόμη ακτιβιστές της Just Stop Oil έριξαν σούπα πάνω σε δύο άλλους πίνακες του Βαν Γκογκ με ηλιοτρόπια στην έκθεση Poets and Lovers στην Εθνική Πινακοθήκη, στον ίδιο χώρο που είχαν πραγματοποιηθεί οι διαμαρτυρίες του 2022, σύμφωνα με την ομάδα.

