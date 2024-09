Πέθανε ο θρύλος της κάντρι μουσικής Κρις Κριστόφερσον

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός Κρις Κριστόφερσον.

«Ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του όταν πέθανε «ειρηνικά» στο σπίτι του στο Μάουι της Χαβάης, το Σάββατο», ανέφερε το Variety την Κυριακή.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε τα νέα που ο σύζυγος/πατέρας/παππούς μας, Κρις Κριστόφερσον, πέθανε ειρηνικά το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, στο σπίτι», ανέφερε η οικογένειά του. «Είμαστε όλοι τόσο ευλογημένοι για τον χρόνο μας μαζί του. Σας ευχαριστώ που τον αγαπάτε όλα αυτά τα χρόνια και όταν βλέπετε ένα ουράνιο τόξο, να ξέρετε ότι χαμογελάει σε όλους μας».

Πέθανε «ειρηνικά» στο σπίτι του στο Μάουι, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του την Κυριακή, ενώ δεν έχει αποκαλυφθεί η αιτία θανάτου.

Η μουσική πορεία του

Ο θρύλος της κάντρι, γεννήθηκε στο Τέξας, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε με οικογένειά του οικογενειακώς σε διάφορα μέρη λόγω των στρατιωτικών υπηρεσιών του πατέρα του και τελικώς κατέληξαν να εγκατασταθούν στην Καλιφόρνια.

Μεταξύ των γνωστότερων τραγουδιών του, είναι τα τραγούδια «Me and Bobby McGee», «For the Good Times», «Sunday Mornin' Comin' Down» και «Help Me Make It Through the Night», τα οποία ήταν επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες. Ο Κριστόφερσον συνέθεσε τα δικά του τραγούδια και συνεργάστηκε με τραγουδοποιούς του Nashville όπως ο Σελ Σιλβερστάιν.

Το 1985, ο Κριστόφερσον ενώθηκε με συναδέλφους του της κάντρι Γουάιλον Τζένινγκς, Γουίλι Νέλσον και Τζόνι Κας, σχηματίζοντας το supergroup της κάντρι μουσικής The Highwaymen.

Ο σχηματισμός αυτός αποτέλεσε μια βασική δημιουργική δύναμη στο κίνημα της παράνομης κάντρι μουσικής που απέφυγε τη μουσική μηχανή του Νάσβιλ υπέρ της ανεξάρτητης σύνθεσης και παραγωγής τραγουδιών.

Το 2004, ο Κριστόφερσον εισήχθη στο Country Music Hall of Fame. Κατά τη διάρκεια της 50χρονης καριέρας του, πούλησε επτά εκατομμύρια άλμπουμ μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει κερδίσει τρία Βραβεία Grammy και έχει λάβει το τιμητικό βραβείο Lifetime Achievement Honorary Award.

Η καριέρα του σαν ηθοποιός

Από το 1971, ξεκινώντας με την ταινία The Last Movie, ξεκίνησε καριέρα και ως ηθοποιός του κινηματογράφου και έχει παίξει σε δεκάδες ταινίες.

Έγινε γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Η μεγάλη μονομαχία» (Pat Garrett & Billy the Kid) (1973), «Μια παράξενη ιστορία» (Blume in Love) (1973), «Η Αλίκη δε μένει πια εδώ «(Alice Doesn't Live Here Anymore) (1974), A Star Is Born (1976) (που για τον ρόλο του, κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για τον Καλύτερο Άνδρα Ηθοποιό σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία), Convoy (1978), «Η Πύλη της Δύσεως» (Heaven's Gate) (1980), «Ταχυδρομική άμαξα» (Stagecoach) τηλεταινία γουέστερν (1986), Lone Star (1996), «Ο Πλανήτης των Πιθήκων» (2001) και η τριλογία ταινιών «Blade: Σκοτεινή Δύναμη» (1998), Blade II (2002) και Blade: Trinity (2004).

Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στην ταινία Blaze (2018), όταν ο ίδιος ήταν πλέον 82 ετών, και μετά αποσύρθηκε οριστικά από το προσκήνιο, λόγω ηλικίας, αν και οι περισσότερες από τις τελευταίες ταινίες του είδαν ελάχιστη κινηματογραφική προβολή ακόμα και στις ΗΠΑ.