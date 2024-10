Πόλεμος «μέχρι την τελική νίκη» -Πώς ο IDF αιφνιδίασε τη Χεζμπολάχ και ετοιμάζεται για σκληρές μάχες

Ο ισραηλινός στρατός, όπως φαίνεται από τις πρώτες ώρες της εισβολής, αιφνιδίασε τη Χεζμπολάχ, πραγματοποιώντας την κύρια έφοδό του από τα ανατολικά της χώρας κι όχι από το νότο, όπως αναμενόταν.

Στη νότια συνοριογραμμή, άλλωστε, βρίσκονται οι οχυρωματικές θέσεις της Χεζμπολάχ, καθώς και το δαιδαλώδες σύστημα από τούνελ που διαθέτει, σε ευρός πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γαζάς.

Με τον τρόπο αυτόν, ο IDF ελαχιστοποιεί την αντίσταση που συναντάει, παρακάμπτοντας τα σημεία όπου ο εχθρός θα τους ανέμενε, ενώ στοχεύει στην περικύκλωσή του.

Εάν τα καταφέρει να φτάσει μέχρι τη θάλασσα, με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, τότε ουσιαστικά η Χεζμπολάχ θα έχει αποκοπεί στο νότο του Λιβάνου. Βόρεια, θα είναι ο ισραηλινός στρατός που εισβάλει και νότια, το Ισραήλ...

Η επιχείρηση αυτή δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Το ανάγλυφο της περιοχής δεν ευνοεί την ταχεία επέλαση βαρέων αρμάτων, καθώς χαρακτηρίζεται από λόφους, χαράδρες και ρέματα. Επίσης, πολλά χωριά αποτελούν στην κυριολεξία οχυρωμένα προπύργια της Χεζμπολάχ και δεν αποκλείεται να χρειαστεί να γίνει μάχη, ακόμα και από σπίτι σε σπίτι.

Για αυτό επελέγη και η χρήση του πιο ευέλικτου σώματος των αλεξιπτωτιστών. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, η Χεζμπολάχ, στον απόηχο των προγούμενων ισραηλινών εισβολών -η τελευταία το 2006- έχει κατασκευάσει... ολόκληρες υπόγειες πολιτείες, σε ένα πολυδαίδαλο σύστημα από τούνελ, πολύ πιο μεγάλο και οχυρωμένο από αυτά της Χαμάς.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το Ισραήλ αυτή τη φορά δεν σκοπεύει απλά να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο και να ανασχέσει τις επιθέσεις εναντίον του, που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση σχεδόν από την 7η Οκτωβρίου, αλλά να επιτύχει την «τελική νίκη», που θα επιτρέψεις στους κατοίκους του βορείου Ισραήλ να επιστρέψουν μόνιμα και με ασφάλεια στις πόλεις τους...

Νωρίτερα και δικαιολογώντας την εισβολή, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε ότι η Χαμάς προετοιμαζόταν να χρησιμοποιήσει τις βάσεις ως «ορμητήριο για μια εισβολή τύπου 7ης Οκτωβρίου σε ισραηλινά σπίτια». «Αποκαλούν αυτό το σχέδιο «κατακτήστε τη Γαλιλαία»», πρόσθεσε, λέγοντας ότι ο νότιος Λίβανος «βρίθει από τρομοκράτες και όπλα της Χεζμπολάχ».

«Εκκενώστε 30 χωριά»

Για αυτό άλλωστε το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους του Λιβάνου να εκκενώσουν 30 χωριά στο νότιο Λίβανο. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους περίπου 30 παραμεθόριων χωριών στο νότιο Λίβανο να εκκενώσουν, την Τρίτη το μεσημέρι, λέγοντάς τους να κατευθυνθούν βόρεια του ποταμού Αουαλί, σχεδόν 35 μίλια από τα σύνορα, καθώς το Ισραήλ διεξήγαγε, όπως είπε, «περιορισμένες» επιδρομές στον Λίβανο

Ο ποταμός Aουαλί βρίσκεται λίγο βόρεια της Σιδώνας, πολύ πιο πέρα ​​από αυτό που θεωρείται σήμερα το θέατρο των μαχών στον Λίβανο. Δεν είναι σαφές γιατί το Ισραήλ ζήτησε από τους κατοίκους ορισμένων πόλεων στο νότο, και όχι από γειτονικές, να εκκενώσουν, ούτε είναι σαφές γιατί τους διέταξαν να εκκενώσουν τόσο βόρεια. Εκτός από τα 30 χωριά που κατονομάστηκαν από τον ισραηλινό στρατιωτικό εκπρόσωπο, πολλά χωριά νότια του ποταμού Αουαλί, συμπεριλαμβανομένης της Σιδώνας και της νότιας πόλης Τύρου, δεν κλήθηκαν εκκενωθούν.

«Οι IDF δεν θέλουν να σας βλάψουν και για τη δική σας ασφάλεια πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Avichay Adraee σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα ενημερώσει τους κατοίκους πότε θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η ανακοίνωση ήρθε αφότου οι Ισραηλινοί είπαν στους κατοίκους να μην κινηθούν προς τα νότια, πέρα ​​από τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 20 μίλια μακριά από τη μπλε γραμμή του ΟΗΕ που χωρίζει τον Λίβανο και το Ισραήλ.

Για σχεδόν ένα χρόνο, οι Ισραηλινοί απαιτούσαν να απομακρυνθεί η Χεζμπολάχ από την περιοχή νότια του Λιτάνι, καθώς οι μαχητές τη χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο για επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ έχει μέχρι στιγμής απορρίψει το αίτημά της

«Η Χεζμπολάχ απαντά με μπαράζ ρουκετών στο κεντρικό Ισραήλ»

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ έκαναν λόγο για έναν ισραηλινό στα 50 του τραυματίστηκε ελαφρά μετά από «βροχή» πυραύλων από την Χεζμπολάχ στο κεντρικό Ισραήλ.

Παράλληλα, σειρήνες ηχούν στο κεντρικό και στο βόρειο Ισραήλ, συγκεκριμένα στη πόλη Metula. Οι συναγερμοί για ρουκέτες ενεργοποιήθηκαν και στη βόρεια πόλη Σαφέντ, στη Ρος Πίνα και στις γύρω κοινότητες.

Λίγο αργότερα οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν νέα μέτρα προστασίας του πληθυσμού, που περιλαμβάνουν την απαγόρευση υπαίθριων συγκεντρώσεων.

Οι κύριες αλλαγές έχουν ως εξής:

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον σε χώρους όπου υπάρχει πρόσβαση σε προστατευμένο χώρο σε περίπτωση συναγερμού.

Συγκεντρώσεις και θρησκευτικές τελετές μπορούν να πραγματοποιηθούν με όριο έως 30 άτομα σε ανοιχτό χώρο και έως 300 άτομα σε κλειστούς χώρους.

Οι χώροι εργασίας λειτουργούν μόνον όταν υπάρχει πρόσβαση σε προστατευμένο χώρο σε περίπτωση συναγερμού.

Περιορισμοί στις δραστηριότητες και τις συγκεντρώσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τις ακόλουθες περιοχές: Carmel, Wadi Ara, Menashe, Samaria, Sharon, Dan, Yarkon, Shefala, Jerusalem και Shfela.

Οι κατευθυντήριες γραμμές στην υπόλοιπη χώρα παραμένουν αμετάβλητες.

«Βρυχάται ο Άξονας Αντίστασης» στο Ισραήλ - Οι ισορροπίες και οι δυνάμεις του φιλοΐρανικού μετώπου

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και η δύναμη Quds, (επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν) χορηγούν εκατομμύρια δολάρια για να εξοπλίσουν και να εκπαιδεύσουν ομάδες πολιτοφυλακής σε όλη τη Μέση Ανατολή για να διεκδικήσουν την εξουσία στην περιοχή.

Η Χεζμπολάχ είναι η πιο ισχυρή και καλά οπλισμένη από αυτές τις ομάδες - αλλά ο λεγόμενος «άξονας αντίστασης» εξαπλώνεται παντού, όπως δείχνει ο παρακάτω χάρτης. Ο άξονας αποτελεί βασικό μέρος της εξωτερικής πολιτικής του Ιράν, που στοχεύει στην αποσταθεροποίηση «αντιπάλων» όπως το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία.

Όλα αυτά είναι ο λόγος που ο πλανήτης περιμένει να δει πώς θα απαντήσει το Ιράν στην επίθεση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο ηγέτης της σιιτικής πολιτικής και στρατιωτικής παράταξης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε ισραηλινές επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Παθιασμένος και φλογερός ρήτορας, ο Νασράλα ήταν ένας από τους ηγέτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον «άξονα αντίστασης» του Ιράν. Ο θάνατός του θεωρήθηκε μεγάλο πλήγμα για όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες.

Ο «Άξονας Αντίστασης» είναι ένας συνασπισμός κυβερνήσεων και παραστρατιωτικών ομάδων που καλύπτουν τον Λίβανο, τη Γάζα, το Ιράκ, τη Συρία και την Υεμένη που υποστηρίζεται από το Ιράν και βλέπει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως κοινό εχθρό. Από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς πριν από σχεδόν ένα χρόνο, οι ομάδες ανάγκασαν το Ισραήλ να αντιμετωπίσει πολλαπλά μέτωπα χαμηλού επιπέδου, ενώ συνέχιζε την κύρια μάχη του στη Γάζα.

Οι ηγέτες των τζιχαντιστών έχουν πει ότι θα αναστείλουν την εκστρατεία τους εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αλλά μια αναζωπύρωση της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ θα μπορούσε να προκαλέσει μια πιο έντονη απάντηση.

Πώς ξεκίνησε ο «άξονας αντίστασης»;

Η ιδέα αποκρυσταλλώθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Συρίας γύρω στο 2011, όταν το Ιράν - το οποίο είχε ήδη στενούς δεσμούς με τη Συρία και βοήθησε στην ίδρυση της Χεζμπολάχ τη δεκαετία του '80 - ώθησε τη λιβανέζικη ομάδα να στείλει βετεράνους μαχητές της για να ενισχύσουν τις δυνάμεις του Σύρου προέδρου Μπασάρ Άσαντ.

Καθώς ο πόλεμος στη Συρία συνεχιζόταν, άλλες ομάδες που ιδρύθηκαν ή βοηθήθηκαν από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ενσωματώθηκαν στη συμμαχία. Το όνομα είναι μία αναφορά στον «άξονα του κακού» του προέδρου Τζορτζ Μπους, έναν όρο που χρησιμοποίησε το 2002 αναφερόμενος στο Ιράν, το Ιράκ και τη Βόρεια Κορέα.

Ορισμένες από τις πολιτοφυλακές στο Ιράκ αυτοαποκαλούνταν ήδη «Ισλαμική Αντίσταση». Ο «Άξονας της Αντίστασης» αναδείχθηκε ως μια πιο επίσημη οντότητα τα πιο πρόσφατα χρόνια.

Ποιος ανήκει στον άξονα;

Το Ιράν φυσικά. Εκτός από τη Χεζμπολάχ, περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από ιρακινές και συριακές πολιτοφυλακές, μαζί με τη συριακή κυβέρνηση. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης προσχώρησαν αφού έλαβαν σημαντική ιρανική βοήθεια όταν πολέμησαν το 2015 εναντίον ενός συνασπισμού που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Επίσης μέρος της συμμαχίας είναι η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, που εδρεύει κυρίως στη Γάζα. Η Χαμάς είναι μια από τις πιο πρόσφατες προσθήκες, η οποία προσχώρησε μετά τη μεσολάβηση του Ιράν σε μια συμφιλίωση μεταξύ της μαχητικής ομάδας και του Άσαντ.

Πόσο μεγάλη δύναμη πυρός διαθέτει;

Οι αριθμοί είναι δύσκολο να διασταυρωθούν. Πριν από τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, η Χεζμπολάχ θεωρούνταν ευρέως μια από τις καλύτερα οργανωμένες και πιο καλά εξοπλισμένες παραστρατιωτικές ομάδες στον κόσμο. Θεωρήθηκε ότι είχε περίπου 100.000 μαχητές, σύμφωνα με δηλώσεις ηγετών της Χεζμπολάχ τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος, το CIA Factbook αναφέρθηκε σε μία δύναμη περίπου 50.000, αν και δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς είναι έφεδροι.

Οι εκτιμήσεις ως προς τον αριθμό των ρουκετών και των πυραύλων στο οπλοστάσιο της ομάδας κυμαίνονται από 120.000 έως 200.000. Διαθέτει επίσης μια σειρά από άρματα μάχης, APC και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα. Έχει επιδείξει πιο εξελιγμένα όπλα τους τελευταίους μήνες, όπως drones καμικάζι και βλήματα μεγαλύτερης εμβέλειας.

Την περασμένη εβδομάδα, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο για να χτυπήσει το Τελ Αβίβ, περίπου 70 μίλια μακριά από τις θέσεις της στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ είπε ότι στόχευε τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, της Μοσάντ.

Μερικά από τα πιο προηγμένα όπλα και σχέδια προέρχονται από το Ιράν, αλλά οι ειδικοί λένε ότι η ομάδα έχει τη δική της ικανότητα σχεδιασμού και κατασκευής. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ένα σημαντικό μέρος αυτού του οπλοστασίου καταστράφηκε στις πρόσφατες επιθέσεις.

Οι Χούθι της Υεμένης χρησιμοποιούν όπλα που έχουν πάρει από τα αποθέματα των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης, δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπάσα, αναλυτής της Υεμένης με έδρα τις ΗΠΑ, ο οποίος ειδικεύεται στις στρατιωτικές υποθέσεις των Χούθι. «Όταν οι Χούθι κατέλαβαν τον έλεγχο της Σαναά το 2014, πήραν χιλιάδες πυραύλους και ρουκέτες», είπε, ανάμεσά τους εκτοξευτές Scuds, Grads και Smerch της σοβιετικής εποχής. Αλλά, επίσης, βασίζονται στο Ιράν για την ανάπτυξη, την τροποποίηση και την αναβάθμιση των υπαρχόντων όπλων και την κατασκευή drones.

Οι πολιτοφυλακές του Ιράκ και της Συρίας ανέρχονται συνολικά σε 67.000, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι πιο εξελιγμένες φατρίες έχουν αναπτύξει drones και πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο μαχών, η Χαμάς αποδυναμώνεται. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι έχουν σκοτώσει περισσότερους από 17.000 μαχητές.

Το Ιράν είναι ο πιο ισχυρός παίκτης και η οργανωτική δύναμη πίσω από τον άξονα, αλλά οι διάφορες ομάδες διατηρούν την αυτονομία τους, δήλωσε ο Μάικλ Νάιτς, ειδικός στις πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον. Περιέγραψε τη συμμαχία ως ένα δίκτυο «ιδεολογικά συμβατών εταίρων».

«Πολλές από αυτές τις φατρίες μπορεί να είναι πρόθυμες να χτυπήσουν το Ισραήλ όσο πιο δυνατά μπορούν, αλλά το κάνουν επειδή το θέλουν ή επειδή τους το λέει το Ιράν;», είπε. «Αυτή τη στιγμή, η βασική τάση είναι ότι κάθε ομάδα στον Άξονα της Αντίστασης προωθεί τα δικά της συμφέροντα», είπε. «Και ακόμη και η Χεζμπολάχ βρίσκεται σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλει να εξαφανιστεί λόγω των αποφάσεων που έλαβε η Χαμάς».

Πώς απάντησε ο άξονας στη Γάζα;

Η κύρια απάντηση ήρθε από τη Χεζμπολάχ, η οποία στις 8 Οκτωβρίου άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες πέρα ​​από τα σύνορα με το Ισραήλ σε αυτό που αποκαλούσε «μέτωπο υποστήριξης», με σκοπό να εκτονώσει την πίεση στους Παλαιστίνιους στη Γάζα αναγκάζοντας το Ισραήλ να κρατήσει στρατεύματα κοντά στα βόρεια σύνορά του. παρά να τα αναπτύξει στο νότο.

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους. Το Ισραήλ απάντησε με στρατιωτική επίθεση στη Γάζα που σκότωσε περισσότερους από 40.000 Παλαιστίνιους, εκτιμούν αξιωματούχοι της Γάζας. Άλλοι στον άξονα έχουν επίσης απαντήσει στον πόλεμο στη Γάζα.

Στην Υεμένη, οι Χούθι άρχισαν να στοχεύουν πλοία που πιστεύεται ότι συνδέονται με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα και εκτόξευσαν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να επιτεθούν σε ισραηλινά λιμάνια. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ισραήλ δήλωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εστάλησαν από ιρακινές πολιτοφυλακές.

Νωρίτερα φέτος, αφότου το Ισραήλ επιτέθηκε στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό και σκότωσε στρατιωτικούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επίθεση με πυραύλους και drone στο Ισραήλ. Συνεχίζει επίσης να απειλεί με εκδίκηση για μια υποτιθέμενη ισραηλινή δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Iσμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.

Πώς θα απαντήσει ο άξονας στη σύγκρουση στον Λίβανο;

Μέχρι στιγμής υπάρχουν ανάμεικτα μηνύματα. Οι Ιρανοί ηγέτες λένε ότι η Χεζμπολάχ δεν πρέπει να πολεμήσει μόνη της όταν το Ισραήλ λαμβάνει τόση μεγάλη δυτική υποστήριξη. Αυτό είναι πιθανό να σημαίνει ότι το Ιράν θα συνεχίσει να στέλνει όπλα, ενώ η Τεχεράνη επίσης αποστέλλει τακτικά στρατιωτικούς συμβούλους για να βοηθήσουν τη Χεζμπολάχ. Όμως, όπως και οι Αμερικανοί ομόλογοί τους, λένε ότι θέλουν μια διπλωματική λύση.

Την ίδια ώρα, ιρακινές και συριακές ομάδες έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες και οι Χούθι, που έχουν στενή σχέση με τη Χεζμπολάχ, δηλώνουν έτοιμοι να στηρίξουν τη Χεζμπολάχ με ό,τι χρειαστεί.

