Τι συμβαίνει στο μυαλό μας όταν πεθαίνουμε

Πολλοί που έχουν αναφερθεί σε εμπειρίες κοντά στο θάνατο ισχυρίζονται ότι αιωρούνταν πάνω από το σώμα τους, ότι είδαν να περνούν από σκοτεινές σήραγγες προς το φως ή ότι συνάντησαν πνεύματα και νεκρούς συγγενείς.

Καθώς όμως αυτά τα απόκοσμα περιστατικά αντιμετωπίζονται συχνά μέσα από μια θρησκευτική ή πνευματική οπτική, οι ερευνητές προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να εντοπίσουν τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό τις τελευταίες στιγμές του.

Το 2023, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν παρακολούθησαν ασθενείς σε κώμα για να δουν αν υπήρχε νευρική έξαρση στιγμές πριν από τον θάνατο.

Η μελέτη αυτή - με επικεφαλής τον Jimo Borjigin, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Μοριακής και Ολοκληρωμένης Φυσιολογίας και στο Τμήμα Νευρολογίας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν - βασίστηκε σε αποτελέσματα δέκα ετών πριν, τα οποία επικεντρώνονταν σε αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα σε αρουραίους.

Λέγεται ότι η ομάδα του καθηγητή Borjigin παρατήρησε μια «φυσική» και οργανωμένη έξαρση σε δύο από τους τέσσερις ανθρώπους σε κώμα, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με «τις υποκειμενικές εμπειρίες των ανθρώπων που επιβιώνουν από ανακοπή καρδιάς.

Ισχυρίστηκε ότι αυτό το ιδιότυπο εγκεφαλικό κύμα εντοπίστηκε στην περιοχή της κροταφο-παρεγκεφαλικής συμβολής (TPJ) του εγκεφάλου.

Η TPJ σχετίζεται με τα όνειρα, τις παραισθήσεις και τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις συνείδησης, σύμφωνα με το Ιατρικό Ινστιτούτο των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας.

Η πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Science, υποστηρίζει ότι είναι ακόμη αδύνατο να γνωρίζουμε τι βιώνουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια αυτών των εγκεφαλικών υπερτάσεων.

Ωστόσο, η αυξημένη δραστηριότητα που καταγράφεται στην TPJ θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ορισμένοι άνθρωποι που υφίστανται εμπειρίες κοντά στο θάνατο ισχυρίζονται ότι έχουν δει ζωντανές εικόνες.

«Νομίζω ότι έχουμε δυνητικά τουλάχιστον ορίσει ή ανακαλύψει τα ελάχιστα ανατομικά βήματα για τα νευροσήματα της κρυφής συνείδησης», δήλωσε ο καθηγητής Borjigin.

«Θα θέλαμε να είμαστε σε θέση να μελετήσουμε ανθρώπινα υποκείμενα κάτω από λιγότερο οδυνηρές συνθήκες, όπου οι ασθενείς είναι γνωστό ότι είναι σε θέση να επιβιώσουν και στη συνέχεια να διηγηθούν την ιστορία όπου μπορούν να συσχετίσουν την εγκεφαλική τους υπογραφή με μια υποκειμενική εμπειρία».

Αλλού, οι επιστήμονες που μελετούν έναν εγκέφαλο στα τελευταία του λεπτά έχουν καταγράψει στο παρελθόν εξαιρετικά οργανωμένα κύματα γάμμα.

Οι ερευνητές παρακολουθούσαν τα μοτίβα του εγκεφάλου ενός 87χρονου ασθενούς πριν σταματήσει η καρδιά του και διαπίστωσαν μια αύξηση των ακτίνων γάμμα για 30 δευτερόλεπτα πριν και μετά το θάνατό του.

Σύμφωνα με το University of Texas Medical Branch, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι ένα άτομο έχει τις αισθήσεις του καθώς πεθαίνει.

Επιπλέον, η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με τη μνήμη, τη νόηση και την προσοχή, αλλά χρειάζεται περαιτέρω μελέτη προτού εξαχθούν συμπεράσματα.

Δυστυχώς, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη αποδείξει τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλό στα τελευταία λεπτά του.

Ωστόσο, η περαιτέρω πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας και της νευροεπιστήμης θα επιτρέψει στους ερευνητές να ερευνήσουν βαθύτερα.

Ανεξάρτητα από αυτό, ακούγεται ότι ο θάνατος είναι μια τρομακτική και έντονη εμπειρία.

*Με πληροφορίες από UniladTech