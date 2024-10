Λίαμ Πέιν: Viral η οντισιόν στο X Factor που τον έκανε διάσημο στα 14 του - Δείτε το βίντεο

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, Λίαμ Πέιν πέθανε χθες, κάνοντας βουτιά θανάτου από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου σε ένα ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Αμέσως μετά την τραγική είδηση, εκατομμύρια θαυμαστές του «πλημμύρισαν» το YouTube για να παρακολουθήσουν την πρώτη οντισιόν του Πέιν στο βρετανικό διαγωνισμό ταλέντων το 2008, όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Ερμήνευσε μια εντυπωσιακή ερμηνεία της επιτυχίας του Φρανκ Σινάτρα «Fly Me To The Moon» για τους κριτές Σάιμον Κάουελ, Λουις Γουόλς και τη Σέριλ Κόουλ που θα γινόταν μελλοντικά κοπέλα του και μητέρα του γιου του. Αν και κατάφερε να περάσει στον γύρο των Judges' Houses, τον έστειλαν τελικά σπίτι του.

Ο Κάουελ ενθάρρυνε τον Πέιν να δοκιμάσει ξανά σε «δύο χρόνια», οπότε έγινε διάσημος ως μέλος του μπάντας One Direction. «Όταν είμαι στο σχολείο και γενικά, θέλω να τραγουδάω συνέχεια», είπε ο Πέιν στην κριτική επιτροπή. «Θα έπρεπε πραγματικά να επικεντρωθώ στα μαθήματά του, αλλά σκέφτομαι οτι τραγουδάω πάρα πολύ».

«Πολλοί λένε ότι είμαι καλός τραγουδιστής»

Καθώς στεκόταν μπροστά στους κριτές, ο έφηβος Πέιν εξήγησε: «Πολλοί λένε ότι είμαι καλός τραγουδιστής και ότι θα πάω καλά στο X Factor, αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι είναι το X Factor και πιστεύω οτι εσείς ξέρετε». Όλοι τους έμειναν εντελώς εντυπωσιασμένοι από τον έφηβο, ο οποίος παρουσίασε με επιτυχία την τέλεια φωνή του.

Ο Κάουελ είπε ότι από την ερμηνεία του «λείπει λίγη βαρύτητα, λίγο συναίσθημα και στην πραγματικότητα λίγη διασκέδαση, αρκετά αστεία». Όσο για την Κόουλ - η οποία ξεκίνησε να βγαίνει με τον Πέιν το 2015 και απέκτησε μαζί του τον επτάχρονο σήμερα Μπερ - γρήγορα τάχθηκε υπέρ του.

«Μου άρεσε. Νομίζω ότι είσαι πολύ χαριτωμένος. Νομίζω ότι έχεις χάρισμα.. μας έδωσες αυτό το αναιδές κλείσιμο του ματιού», είπε η δημιουργός της επιτυχίας του Girls Aloud. Παρά τους επαίνους των υπολοίπων, ο Κάουελ εξακολουθούσε να επιμένει ότι του έλειπε «20%». «Κάντε μου άλλη μια οντισιόν και θα σας δείξω ότι έχω αυτό το 20%», απάντησε ο Πέιν.

Τελικά συμφώνησε να τον στείλει στον επόμενο γύρο, όπου τελικά αποκλείστηκε επειδή ο Κάουελ νόμιζε ότι ήταν «πολύ νέος» για τον διαγωνισμό. Δύο χρόνια μετά το 2010, ο 16χρονος Πέιν επέστρεψε στη σκηνή του X Factor, όπου ερμήνευσε μια διασκευή της επιτυχίας της Τζούλι Λόντον Cry Me A River.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, του σύστησαν τους άλλους ερμηνευτές Χάρι Στάιλς, Ζέιν Μάλικ, Λούις Τόμλινσον και Νάιλ Χόραν, τους οποίους ο Κάουελ και η πρώην κριτής Νικόλ Σέρζινγκερ συνένωσαν για να σχηματίσουν τους One Direction. Αν και οι One Direction κατέληξαν στην τρίτη θέση στη σεζόν τους στο X Factor, σύντομα έγιναν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο.

Κυκλοφόρησαν πέντε επιτυχημένα στούντιο άλμπουμ, πέτυχαν τέσσερις νούμερο 1 επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ξεκίνησαν τέσσερις παγκόσμιες περιοδείες πριν διαλυθούν το 2016. Από τότε έχουν πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ο Πέιν ξεκίνησε μια σόλο καριέρα το 2017. Κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ με τίτλο LP1 το 2019. Τα σινγκλ του «Strip That Down» που έγραψε μαζί με τον Eντ Σίραν ανέβηκαν στο νούμερο 10 στο Billboard Hot 100 chart την ίδια χρονιά.

Οι τελευταίες στιγμές της ζωής του

Ο Πέιν πέθανε στο Μπουένος Άιρες την Τετάρτη μετά από πτώση στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φτάσει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής νωρίτερα αυτό το μήνα για να παρακολουθήσει τη συναυλία του Νάιλ Χόραν.

Ο Πέιν έπεσε από το δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Casa Sur Palmero λίγο μετά τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα) το απόγευμα της Τετάρτης. Θαυμαστές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο, όπου έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, και στήθηκε μια κόκκινη σκηνή. Η τελευταία ανάρτηση του σταρ στο Snapchat τον έδειξε να ποζάρει χαρούμενος με τη σύντροφό του Kέιτ Κάσιντι, καθώς κοιτάζονταν σε έναν καθρέφτη - μια φωτογραφία που τραβήχτηκε αρχικά τον περασμένο Αύγουστο.

Περαιτέρω δημοσιεύσεις από τις τελευταίες στιγμές της ζωής του σταρ τον έδειξαν να απολαμβάνει το μεσημεριανό γεύμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, όπου αποκάλυψε ότι το ζευγάρι «ξυπνούσε στη 13:00 κάθε μέρα» και αποφάσισε να ντυθεί Forest Gump ως αποκριάτικη στολή.

Μια άλλη τραγική selfie είχε λεζάντα: «Υπέροχη μέρα στην Αργεντινή» προτού ο σταρ κοινοποιήσει μια φωτογραφία του ξενοδοχείου του, γράφοντας: «Ευτυχισμένος που βρήκα λίγο χρόνο» ακολουθούμενη από ένα emoji καρδιάς. Μοιράστηκε μια επιπλέον φωτογραφία με την Κέιτ με λεζάντα: «Ποιοτικός χρόνος».

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Πέιν, το μοντέλο Μάγια Χένρι, έσπασε τη σιωπή της μετά τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή. Πηγή κοντά στον Χένρι είπε στην DailyMail.com: «Αυτή τη στιγμή είναι προφανώς σε σοκ».