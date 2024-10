Λίαμ Πέιν: Τι δείχνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας του

Ο Λίαμ Πέιν, ο πρώην τραγουδιστής του συγκροτήματος One Direction, πέθανε μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες προκαλώντας ένα κύμα θλίψης στους θαυμαστές του...

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας της Αργεντινής και τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας του τραγουδιστή, πέθανε λόγω πολλαπλών τραυμάτων και εσωτερικής και εξωτερικής αιμορραγίας που προκλήθηκε από πτώση.

Ο 31χρονος Πέιν που έγινε παγκοσμίως διάσημος με το boy band One Direction, είχε έναν γιο, που γεννήθηκε το 2017. Ο μουσικός ήταν περισσότερο γνωστός ως μέλος του διάσημου βρετανικού boyband One Direction. Το συγκρότημα, το οποίο περιλάμβανε επίσης τους Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson και Niall Horan, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2010 μετά από εμφάνιση στο βρετανικό «The X Factor».

Και ενώ το γκρουπ δεν κέρδισε εκείνη τη σεζόν του The X Factor, έγιναν ένα από τα συγκροτήματα αγοριών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, γνωστά για επιτυχίες όπως το “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” και “Steal My Girl”. ”

Οι One Direction ανακοίνωσαν ότι έκαναν παύση το 2015. Ο Λίαμ Πέιν κυκλοφόρησε αργότερα το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του το 2019 με τίτλο “LP1”. Τον Μάρτιο, ο Λίαμ Πέιν κυκλοφόρησε το LP του “Teardrops”.

