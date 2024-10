Diddy: Πώς εμπλέκεται στη μυστηριώδη νοσηλεία του Τζέιμι Φοξ το 2023

Ο Jamie Foxx φέρεται να μίλησε για τη μυστηριώδη νοσηλεία του το 2023, συνδέοντάς την με τον Sean «Diddy» Combs.

Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες που φαινόταν να παρακολούθησαν τις μαγνητοσκοπήσεις του επερχόμενου σταρ του Χόλιγουντ στο Netflix, What Had Happened Was, διοχετεύθηκαν στη Σελίδα Six ότι ανέφερε το όνομα του ράπερ που έγινε μεγιστάνας, αντιμετωπίζοντας ισχυρισμούς σχετικά με την επίδρασή τους. Ωστόσο, τα τρία μέλη του κοινού θυμήθηκαν διαφορετικά τον λογαριασμό του Foxx.

Ο πρώτος αυτόπτης μάρτυρας λέει ότι ο Jamie Foxx θεώρησε τον Diddy υπεύθυνο για τη νοσηλεία του

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο βιντεογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης Choke No Joke μίλησε για την παρουσία του στις δύο παραστάσεις του ηθοποιού-κωμικού στην Ατλάντα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Comedy Hype, ο αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε ότι βρισκόταν στη μαγνητοσκόπηση της πρώτης και τελευταίας εκπομπής. Κατά τη διάρκεια αυτών των ηχογραφήσεων, ο Foxx φέρεται να αποκάλυψε ότι ο Ντίντι ήταν υπεύθυνος για αυτό που του συνέβη και ο Foxx είναι αυτός που κάλεσε το FBI στο Κομπς.

Ο αυτόπτης μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι ο Foxx πιθανότατα «φοβόταν» τον μαχόμενο ράπερ εκείνη την εποχή, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να τηλεφωνήσει στο FBI.

Αυτό ακολούθησε τις αρχικές εικασίες της βιομηχανίας και τις φήμες ότι οι δύο σταρ ήταν «αδέρφια» μέχρι που κάτι άλλαξε δραστικά τη σχέση τους.

Τι συνέβη με τον Jamie Foxx το 2023;

Η μεγαλύτερη κόρη του Foxx, Corinne Foxx, ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2023 ότι ο πατέρας της «είχε μια ιατρική επιπλοκή». Όπως ο ηθοποιός Baby Driver, έτσι και εκείνη δεν μπήκε στις λεπτομέρειες της κατάστασής του.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Τρεις μήνες μετά τις δηλώσεις της κόρης του, ο 56χρονος πλέον ηθοποιός μίλησε για την «κολασμένη» εμπειρία του χωρίς ουσιαστικά να αποκαλύψει τη διάγνωσή του.

Ωστόσο, παραδέχτηκε τότε στους οπαδούς του ότι δεν ήταν σίγουρος αν «θα τα κατάφερνε». Στη συνέχεια, ένα από τα μηνύματά του στο Instagram προκάλεσε αντιδράσεις για τους υποτιθέμενους «αντισημιτικούς» του τόνους. Τελικά διέγραψε την ανάρτηση και ζήτησε συγγνώμη. Εξήγησε εν μέρει, για να διευκρινίσω, με πρόδωσε ένας ψεύτικος φίλος και όχι τίποτα περισσότερο».

Ο Foxx νοσηλεύτηκε πέρυσι στο νοσοκομείο της Ατλάντα. Πριν από μια εβδομάδα, μπήκε στο Instagram του μετά τις εμφανίσεις του και έγραψε: «Ο Θεός είναι καλός. … Είχα την ευκαιρία να πω τη δική μου πλευρά της ιστορίας και δεν υπήρχε καλύτερο μέρος από την Ατλάντα Τζόρτζια.”

Ευχαριστώντας τελικά το κοινό της Ατλάντα, αποκάλυψε περαιτέρω: «Δεν έχω ανέβει στη σκηνή εδώ και 18 χρόνια, αλλά χρειαζόμουν τη σκηνή και χρειαζόμουν ένα κοινό που να αποτελείται από αγνή αγάπη και αυτό ήσουν εσύ. Όταν οι άνθρωποι με ρωτούν είναι αυτό ένα stand up comedy show, λέω όχι, είναι μια καλλιτεχνική εξήγηση. Για κάτι που πήγε τρομερά στραβά, αλλά χάρη στους σπουδαίους ανθρώπους στην Ατλάντα, ειδικά στο νοσοκομείο του Πιεμπονγκσάντ, μου δώσατε τη δυνατότητα να επιστρέψω και να είμαι στη σκηνή και να κάνω αυτό που μου αρέσει περισσότερο».

Σχετικές ειδήσεις