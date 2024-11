Κρουαζιερόπλοιο έπαιξε το τραγούδι του Τιτανικού ενώ βρισκόταν σε τρομακτική καταιγίδα

Ένας επιβάτης κρουαζιέρας είπε ότι το θεματικό τραγούδι του Τιτανικού έπαιζε ενώ το πλοίο τους βρισκόταν υπό το βάρος μιας τρομακτικής καταιγίδας.

Οι παραθεριστές στο Explorer of the Seas της Royal Caribbean μπήκαν σε κατάσταση πανικού όταν το πλοίο χτυπήθηκε από ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να πάρει απότομη κλίση. Και σαν να μην ήταν αυτό αρκετά τρομακτικό, έχοντας ένα soundtrack συνώνυμο με μια ταινία για ένα πλοίο που βυθίζεται ακούστηκε στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς οι ταξιδιώτες πάσχιζαν να κρατηθούν στα πόδια τους, ενώ τα έπιπλα γλιστρούσαν και γκρεμίζονταν γύρω τους, όπως αναφέρει η Daily Star.

Το δράμα εκτυλίχθηκε στο κρουαζιερόπλοιο των 4.300 επιβατών και των 15 ορόφων κατά τη διάρκεια ενός υπερατλαντικού ταξιδιού από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Στις 7 Νοεμβρίου το πλοίο συνάντησε ξαφνικά ισχυρούς ανέμους στα ανοικτά των ακτών της Τενερίφης.

Η καταιγίδα αιφνιδίασε όλους τους επιβαίνοντες, προκαλώντας χάος στο πλοίο. Οι θυελλώδεις άνεμοι ανάγκασαν το Explorer να γείρει περισσότερο από 14 μοίρες προς τη μία πλευρά στέλνοντας έπιπλα και γυαλικά στο έδαφος και επιβάτες να αρπάζονται απεγνωσμένα από οτιδήποτε σταθερό για στήριξη.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους με πιάτα να φεύγουν, ένα πιάνο να εκσφενδονίζεται και τρομοκρατημένους επιβάτες να τρέχουν να καλυφθούν, σύμφωνα με το WPLG.

Μέσα στο πανδαιμόνιο, ο ήχος του My Heart Will Go On της Celine Dion που έπαιζε πρόσθεσε μια σουρεαλιστική πινελιά, με ορισμένους να εικάζουν ότι η εταιρεία κρουαζιέρας είχε σχεδιάσει αυτό το ανησυχητικό σκηνικό.

«Ήμασταν στο θέατρο και έπαιζαν ένα τραγούδι της Céline Dion από τον Τιτανικό και πραγματικά νομίζαμε ότι ήταν μέρος των ειδικών εφέ», δήλωσε ένας από τους ταξιδιώτες.

Τελικά, ο καπετάνιος άλλαξε πορεία προς το Λας Πάλμας για να μπορέσει ένας τραυματισμένος επιβάτης να λάβει ιατρική βοήθεια. Μετά από μερικές ημέρες καθυστέρησης λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από την καταιγίδα, το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο Μαϊάμι στις 17 Νοεμβρίου.

