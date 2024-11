Μις Κόσμος: Πέθανε η 95χρονη Κίκι Χάκανσον, πρώτη νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς

Η Κίκι Χάκανσον υπήρξε η πρώτη νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς Μις Κόσμος, στο οποίο συμμετείχε μετά από παρότρυνση του αδερφού της, ένα βράδυ του 1951, κατά τη διάρκεια του δείπνου στο σπίτι της οικογένειάς τους στη Στοκχόλμη.

Η νεαρή τότε, αρχικά δεν έδειξε ενδιαφέρον, ωστόσο το «μικρόβιο» είχε τρυπώσει και το επόμενο ήταν να βρεθεί στο Lyceum Ballroom στο Λονδίνο, διαγωνιζόμενη στον πρώτο διαγωνισμό Μις Κόσμος.

Η Μις Κόσμος είναι πλέον ο μακροβιότερος μεγάλος διεθνής διαγωνισμός ομορφιάς στον κόσμο, έχοντας προηγηθεί της Μις Υφήλιος κατά ένα χρόνο.

Παραμένει μια λαμπερή ετήσια εκδήλωση και έχει επεκτείνει την εστίασή της για να συμπεριλάβει το ανθρωπιστικό έργο των διαγωνιζομένων. Αλλά εκείνο το πρώτο καλοκαίρι, όταν ήταν μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης εκδήλωσης, το νόημα του διαγωνισμού ήταν απλό: Ο επίσημος τίτλος του ήταν «The Girl Bikini Contest of the Festival of Great Britain». (Επειδή συμμετείχαν διαγωνιζόμενοι από διάφορες χώρες, ο Τύπος ονόμασε τον διαγωνισμό «Μις Κόσμος» και τον επόμενο χρόνο ο διαγωνισμός υιοθέτησε επίσημα αυτόν τον τίτλο.)

«Δεν είχα ξαναδεί μπικίνι», είπε η Χάκανσον σε μια συνέντευξη της το 2018. Ωστόσο, είχε δεσμευτεί να διασκεδάσει. Και μέχρι το τέλος της νύχτας -χαμογελώντας σε ένα βάθρο με το κοφτερό, λευκό της μπικίνι και τα χρυσά ψηλοτάκουνα της, καθώς ένα μπουκέτο γλαδιόλες και μια επιταγή για χίλιες βρετανικές λίρες της έριχναν στην αγκαλιά της- φαινόταν να διασκεδάζει που στέφθηκε πραγματικά νικήτρια.

Η Κέρστιν Μαργκαρέτα «Κίκη» Χάκανσον, η οποία πέθανε στις 4 Νοεμβρίου στο σπίτι της στην Τακόμα της Ουάσινγκτον, σε ηλικία 95 ετών, ήταν 22 ετών όταν έγινε η πρώτη Μις Κόσμος, έχοντας γιορτάσει τα γενέθλιά της κατά τη διάρκεια της θυελλώδους εβδομάδας που προηγήθηκε της εκδήλωσης.

Η νίκη οδήγησε σε μία ζωή γεμάτη αίγλη και φασαρία. Παντρεύτηκε έναν πλούσιο, αλκοολικό Νορβηγό επιχειρηματία, 12 χρόνια μεγαλύτερό της—ουσιαστικά έναν άγνωστο που, έχοντας δει τη φωτογραφία της, της έστελνε τριαντάφυλλα κάθε Σάββατο για μήνες και μετά συνωμότησε με τον πατέρα της για να την κάνει σύζυγό του.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Αρκετά χρόνια αργότερα, ζητώντας διαζύγιο, η Χάκανσον χρειάστηκε να καλέσει μισή ντουζίνα δικηγόρους στο Όσλο πριν βρει τελικά έναν που ο σύζυγός της δεν είχε πληρώσει. «Αν δεν ήμουν η Μις Κόσμος», είπε, «θα είχα αποφύγει πολλές στενοχώριες».

Από την Κοπεγχάγη στη Γιούτα

Το 1958, η Χάκανσον γνώρισε τον Ντάλας Τζέι Άντερσον, έναν Αμερικανό γλύπτη που σπούδαζε στη Δανία. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1964 στην Κοπεγχάγη και απέκτησε τρία παιδιά.

Το 1967, η οικογένεια μετακόμισε στη Γιούτα, όπου ο Άντερσον, ο οποίος είχε προσηλυτιστεί πρόσφατα στον Μορμονισμό, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Μπρίγκαμ Γιανγκ.

Η Χάκανσον σε πείσμα του μορμονικού δόγματος, συνέχισε να πίνει καφέ, κρύβοντας τον δικό της.

Ήταν εσωστρεφής, με λίγους φίλους. «Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα ήταν πολύ πιο ευτυχισμένη και πιο αφοσιωμένη αν έμενε στη Δανία ή στη Στοκχόλμη», εξήγησε ο γιος της, Όρελ Κρίστιαν Άντερσον. Συνήθως αρνιόταν να βγει έξω, να δοκιμάσει πράγματα: «πολύ αγχωτική», έλεγε.

Για ένα μικρό χρονικό διάστημα γύρω στο 1980, ο Χάκανσον εργάστηκε σε ένα αυτόνομο περίπτερο της Fotomat σε ένα πάρκινγκ στο Orem της Γιούτα. Σύμφωνα με τον γιο της, νόμιζε ότι το μικρό περίπτερο ήταν όμορφο. Της άρεσε που ήταν βαμμένο μπλε και κίτρινο—τα χρώματα της Σουηδίας. Της άρεσε να φοράει την μπλε και κίτρινη στολή της.