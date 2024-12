Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Ξανά μαζί μετά το επαγγελματικό «διαζύγιο»

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φιγουράρουν σε ένα ολοκαίνουργιο βίντεο σε μουσική του φίλου τους Κρις Μάρτιν για να προωθήσουν το έργο του Ιδρύματος Archewell, το οποίο σήμερα αποκάλυψε μια συνεργασία 250.000 δολαρίων με την κόρη του Τζο Μπάιντεν, Άσλεϊ.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ πέρασαν τους τελευταίους μήνες εστιάζοντας σε πιο σόλο φιλανθρωπικά και επιχειρηματικά εγχειρήματα, ενώ σπάνια εμφανίζονται μαζί μετά την κοινή τους περιοδεία στην Κολομβία το καλοκαίρι.

Ωστόσο, παρά τις αναφορές για έναν «επαγγελματικό χωρισμό», πρωταγωνιστούν σε ένα νέο βίντεο από τα παρασκήνια των σημαντικότερων στιγμών του Archewell τους τελευταίους 12 μήνες με το Sky Full of Stars των Coldplay ως soundtrack για την ταινία σχεδόν δύο λεπτών. Το ζευγάρι εμφανίζεται σε μια σειρά εκδηλώσεων, όπου η Μέγκαν μαγειρεύει μεταξυ άλλων με γυναίκες ενώ οι δυό τους ταξιδεύουν στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό.

Χθες το βράδυ, το Ίδρυμα Archewell δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του, η οποία αποκαλύπτει ότι οι Σάσεξ συνεργάστηκαν με την κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, Άσλεϊ για να δημιουργήσουν ένα κέντρο ευεξίας για γυναίκες που έχουν πληγεί από τραύμα στη Φιλαδέλφεια, το οποίο πρωτοπορεί σε έναν ριζοσπαστικό νέο τύπο θεραπείας, δίνοντας δωρεά 250.000 δολαρίων.

Δημοσιεύτηκε επίσης η φορολογική δήλωση της φιλανθρωπικής οργάνωσης στις ΗΠΑ για το 2023, η οποία αποκαλύπτει ότι το εισόδημα έφτασε τα 5,7 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, κυρίως χάρη σε έναν μυστηριώδη ευεργέτη που έδωσε 5 εκατομμύρια δολάρια σε μία μόνο δωρεά συν 335.000 δολάρια από άλλα πέντε άτομα.

Το Ίδρυμα Archewell μοίρασε 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις για καλούς σκοπούς στις ΗΠΑ και σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι δαπάνες για άλλα έξοδα, όπως μισθοί, έξοδα εκδηλώσεων, δικηγορικές αμοιβές και ταξίδια ήταν κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια δολάρια το 2023.

Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν πληρώνονται με μισθό. Η φορολογική δήλωση της φιλανθρωπικής οργάνωσης αναφέρει ότι εργάζονται ονομαστικά μία ώρα την εβδομάδα, κάτι που σύμφωνα με το People είναι «μια τυπική πρακτική για τους διευθυντές οργανισμών που απαλλάσσονται από τη φορολογία των ΗΠΑ».

Αλλά το δεξί χέρι τους, Τζέιμς Χολτ συνεκτελεστικός διευθυντής, έλαβε μισθό 228.500 δολάρια συν 18.428 δολάρια σε παροχές από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2023. Ο έτερος διευθυντής Σόνα Νεπ, ο οποίος είναι επίσης κοντά στο βασιλικό ζεύγος, κέρδισε μισθό 272.241 δολάρια συν επιπλέον παροχές ύψους 26.356 δολαρίων. Η υπεύθυνη επικοινωνίας Ντίσα Τανκ πληρώθηκε 140.000 δολάρια συν 7.100 δολάρια ως «άλλη αποζημίωση», σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις των ΗΠΑ.

Το Ίδρυμα Archewell, το οποίο ιδρύθηκε από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ, διανύει τώρα τον τρίτο πλήρη χρόνο λειτουργίας του. Συνέχισε να αναπτύσσει τα δύο προγράμματα: τα Archewell Foundation Parents' Network και Welcome Project.

Αποστολή του πρώτου είναι να ενημερώσει τους γονείς από πρώτο χέρι για τους κινδύνους που θέτουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά. Το The Welcome Project, το οποίο ξεκίνησε το 2023, συνεχίζει να ενδυναμώνει τις γυναίκες πρόσφυγες. Υπάρχουν επί του παρόντος 15 ενεργά Welcome Projects σε όλες τις Η.Π.Α., τα οποία ενισχύουν τη σύνδεση και την ένταξη μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων, όπως το ράψιμο, η τέχνη, η πεζοπορία, η κολύμβηση, η φωτογραφία, η αφήγηση και η μαγειρική.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, οι οποίοι επέμεναν ότι θα παραμείνουν πολιτικά ουδέτεροι δημοσίως ενόψει των προεδρικών εκλογών τον Νοέμβριο, συνδέονται πλέον με την πρώτη κόρη της Αμερικής Άσλεϊ Μπάιντεν, 43 ετών, αν και μέσω μιας ακομματικής πρωτοβουλίας.

Το ίδρυμά τους Archewell είναι ιδρυτικός συνεργάτης στο κέντρο ευεξίας της Άσλεϊ Μπάιντεν το οποίο, μεταξύ άλλων, περιθάλπει γυναίκες που έχουν πέσει θύματα τραύματος με θεραπεία απευαισθητοποίησης και επανεπεξεργασίας κινήσεων των ματιών (EMDR) - κάτι που η πρώτη κορη λέει ότι τη βοήθησε να αντιμετωπίσει τον θάνατο του αδελφού της Μπο.

Ο Μπο Μπάιντεν πέθανε τραγικά σε ηλικία 46 ετών το 2015, αφού διαγνώστηκε με έναν επιθετικό καρκίνο του εγκεφάλου, το γλοιοβλάστωμα. Ο θάνατός του είναι μόνο μία σε μια σειρά από τραγωδίες που έχουν πλήξει την οικογένεια Μπάιντεν. με την πρώτη σύζυγο του προέδρου Nίλια (μητέρα των Μπο και Χάντερ) και την ενός έτους αδελφή τους Ναόμι να πεθαίνουν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1972.

Το ίδρυμα φέρεται να δώρισε 250.000 δολάρια στο Women's Wellness (Spa)ce, «ένα προσεκτικά σχεδιασμένο κέντρο ευεξίας για τις γυναίκες όπου συγκεντρώνονται, δημιουργούν, εκπαιδεύονται και διαλογίζονται», σύμφωνα με τα φορολογικά αρχεία του Ιδρύματος Archewell για το 2023.

Με έδρα τη βόρεια Φιλαδέλφεια, ο χώρος στοχεύει να «βελτιώσει όλες τις πτυχές της ευημερίας - ψυχική, σωματική, πνευματική και οικονομική - μέσω της θεραπείας του εαυτού μας, της φροντίδας του ενός για τον άλλον και της δράσης για λογαριασμό των κοινοτήτων μας», όπως αποκάλυψε η ίδια η κόρη του Μπάιντεν στη σελίδα της στο Instagram.