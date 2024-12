Η εξομολόγηση ενός εξορκιστή: Οι υποθέσεις που με έπεισαν πως ο Διάβολος υπάρχει

Ένας καθολικός ιερέας λέει ότι ξέρει ότι ο Διάβολος είναι πραγματικός επειδή έχει έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον ίδιο τον δαίμονα.

Ο πατέρας Κάρλος Μάρτινς έχει κάνει πολλούς εξορκισμούς κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων της διακονίας του, «καθαρίζοντας» τις ψυχές πολλών ανθρώπων.

«Οι εξορκιστές ρωτούνται συχνά αν η δαιμονική συμπεριφορά που απεικονίζεται στη διάσημη ταινία του 1973, The Exorcist, είναι ακριβής», είπε ο πατέρας Martins.

«Εκτός από ένα φαινόμενο - τη στροφή τριακόσιων εξήντα μοιρών του κεφαλιού από τον δαιμονισμένο - όλα στην ταινία απεικονίζουν τι μπορεί να κάνει ένας δαιμονισμένος», συμπλήρωσε ο ιερέας.

Ο πατέρας Μάρτινς περιέγραψε έναν εξορκισμό που έκανε σε μια μεσήλικη γυναίκα λέγοντας πως όταν ήταν έτοιμος να ξεκινήσει, κλείδωσε τα χέρια με έναν άντρα που η δουλειά του ήταν να τη συγκρατήσει και τον πέταξε πάνω από το κεφάλι της σαν να ήταν κουρέλι κούκλα.

«Ο άντρας ήταν πάνω από έξι πόδια ψηλός και ζύγιζε πάνω από τριακόσιες λίβρες. Κάνοντας μια πλήρη ανατροπή στον αέρα, προσγειώθηκε στο πάτωμα δέκα πόδια μπροστά της.

Η γυναίκα τότε έδειξε το δάχτυλό της στον πλησιέστερο διακόπτη φώτων στον τοίχο, περίπου δώδεκα πόδια μακριά. Μία από τις βίδες που συγκρατούσαν το κάλυμμα του διακόπτη ξεβιδώθηκε και έτρεξε στο ανοιχτό δεξί της χέρι μέσω του αέρα», περιέγραψε ο Κάρλος Μάρτινς.

«Αργότερα, στην ίδια συνεδρία, με χτύπησε στο πρόσωπο με τέτοια δύναμη που χρειάστηκα δύο χειρουργικές επεμβάσεις για να αποκαταστήσω τη ζημιά που υπέστην στο κρανίο μου».

Ενώ ο πατέρας Μάρτινς ισχυρίζεται ότι έχει κάνει πολλούς εξορκισμούς, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται μόνο σε ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές.

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι το κατεχόμενο σύνδρομο ήταν αποτέλεσμα ψυχολογικών παραγόντων όπως σοβαρή ψυχική ασθένεια, τραύμα, μαζική υστερία ή πολιτισμικές πεποιθήσεις.

Αλλά αυτές οι προτάσεις δεν εμπόδισαν τον πατέρα Μάρτινς από τον αγώνα του ενάντια στο κακό.

Στο νέο του βιβλίο, «The Exorcist Files: True Stories About the Reality of Evil and How to Defeat It», ο πατέρας Martins αποκαλύπτει μερικές από τις ανατριχιαστικές περιπτώσεις που έχει αντιμετωπίσει προσωπικά, οι οποίες δείχνουν την πραγματικότητα του Διαβόλου και των υποστηρικτών του.

«Οι άνθρωποι με ρωτούν πώς είναι να πολεμάς τον Διάβολο. Ο αντίπαλός μου είναι ο ίδιος το μίσος», γράφει το βιβλίο.

