Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Πώς το «Charlotte effect» ενισχύει ετησίως τη βρετανική οικονομία με 100 εκατ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά» στην πριγκίπισσα Σάρλοτ με μια νέα αδημοσίευτη φωτογραφία την οποία ανάρτησαν σήμερα το πρωί στον επίσημο λογαριασμό τους στην πλατφόρμα X. «Χρόνια Πολλά πριγκίπισσα Σάρλοτ για τα 10α γενέθλιά σου!», έγραψαν στη λεζάντα ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου και η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας. Σύμφωνα με το Sky News, τη φωτογραφία τράβηξε η Κέιτ Μίντλετον, γνωστή ερασιτέχνης φωτογράφος, με το iPhone της νωρίτερα μέσα στη χρονιά κατά τη διάρκεια οικογενειακής εκδρομής στην Κάμπρια της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Στη φωτογραφία η εγγονή του βασιλιά Καρόλου είναι χαμογελαστή και φορά μπουφάν παραλλαγής και μπλε παντελόνι ενώ στην πλάτη της έχει ορειβατικό σακίδιο. Η Κέιτ Μίντλετον συχνά μοιράζεται στα social media φωτογραφίες των τριών παιδιών της που έχει τραβήξει η ίδια και αποτελεί πλέον παράδοση να δημοσιεύει τις δικές της φωτογραφίες των μικρών γαλαζοαίματων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι τα γενέθλιά τους.

Πριν δέκα χρόνια, στις 2 Μαΐου του 2015, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκαν στα σκαλιά της μαιευτικής πτέρυγας «Lindo Wing» του νοσοκομείου «St Mary's Hospital», στο Λονδίνο, κρατώντας στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους, τη νεογέννητη πριγκίπισσα Σάρλοτ, Ελίζαμπεθ, Νταϊάνα. Η τρίτη στη σειρά διαδοχής για το θρόνο της Γηραιάς Αλβιώνας γίνεται σήμερα 10 ετών, όμως ελάχιστοι γνωρίζουν πως η μοναχοκόρη του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας μετά τη γέννησή της ενισχύει ετησίως τη βρετανική οικονομία με το αστρονομικό ποσό των 101 εκατ. λιρών.

01 06 Η Κέιτ, δούκισσα του Κέιμπριτζ μιλάει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ μετά το γάμο της Πίπα Μίντλετον και του Τζέιμς Μάθιους στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στο Ένγκλεφιλντ της Αγγλίας το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 Πηγή: AP Photo/Kirsty Wigglesworth 02 06 Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, μεταφέρει την πριγκίπισσα Σάρλοτ αφού την έβγαλε από το καροτσάκι, καθώς φτάνουν για τη βάφτιση της Σάρλοτ στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στο Σάντριγχαμ της Αγγλίας, Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 Πηγή: (AP Photo/Matt Dunham 03 06 Η Κέιτ, δούκισσα του Κέιμπριτζ, και η πριγκίπισσα Σάρλοτ παρακολουθούν ένα κολυμβητικό αγώνισμα στο Sandwell Aquatics Centre κατά την πέμπτη ημέρα των Αγώνων Κοινοπολιτείας 2022 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 Πηγή: AP Photo/Kirsty Wigglesworth 04 06 Η πριγκίπισσα Σάρλοτ της Βρετανίας δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην τοξοβολία, ενώ συμμετέχει στο Big Help Out, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην 3η καλύβα προσκόπων Upton στο Slough της Αγγλίας, Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 Πηγή: Daniel Leal/Pool Photo via AP 05 06 Η πριγκίπισσα Σαρλότ και ο πρίγκιπας Λουδοβίκος της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα κάλαντα "Μαζί τα Χριστούγεννα" στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, στο Λονδίνο, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2024 Πηγή: WPA Rota/Aaron Chown/Pool Photo via AP 06 06 Η πριγκίπισσα Σαρλότ και ο πρίγκιπας Λουδοβίκος φτάνουν στο Αβαείο του Ουέστμινστερ πριν από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ' και της Καμίλλας, της βασίλισσας-προξενικής οικογένειας, στο Λονδίνο, Σάββατο 6 Μαΐου 2023 Πηγή: Andrew Milligan/Pool via AP

Συγκεκριμένα, έκθεση της Brand Finance του 2015 - πρόκειται για μία από τις κορυφαίες εταιρείες αξιολόγησης εταιρειών και συμβούλων στρατηγικής, με έδρα τη Βρετανία - εκτίμησε την ετήσια συνεισφορά της πριγκίπισσας Σάρλοτ στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου στα 101 εκατ. λίρες (118,78 εκατ. ευρώ) ενώ του πρίγκιπα Τζορτζ η αντίστοιχη συνεισφορά υπολογίζεται στα 76 εκατ. λίρες (89,38 εκατ.ευρώ). Σύμφωνα με την έκθεση της Brand Finance, υπολογίζεται πως η πριγκίπισσα Σάρλοτ σε όλη τη διάρκεια της ζωής της - εφόσον το «Charlotte effect» συνεχίζεται με την ίδια δυναμική - θα αποφέρει στη βρετανική οικονομία 3,2 δισ. λίρες (3,76 δισ. ευρώ) ενώ ο δεύτερος στη διαδοχή πρίγκιπας Τζορτζ αναμένεται να ενισχύσει τη βρετανική οικονομία με 2,4 δισ. λίρες (2,82 δισ. ευρώ) σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.



Αμέσως μετά τη γέννηση της εγγονής του βασιλιά Καρόλου, το «Charlotte effect» επηρέασε ανοδικά τον τομέα της μόδας και όλες τις επιχειρήσεις που συνδέθηκαν με ό,τι χρησιμοποιούσε το βασιλικό μωρό. Όμως, σύμφωνα με την Brand Finance, κυρίως η ζήτηση δύο προϊόντων έφτασε στα ύψη, η κουβέρτα και το καροτσάκι της Σάρλοτ!



Όταν η Κέιτ Μίντλετον πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο είχε τυλίξει την μικρή πριγκίπισσα με μια λευκή βρεφική κουβέρτα του βρετανικού brand «G.H.Hurt & Son», με την οποία είχε σκεπάσει και τον πρίγκιπα Τζορτζ κατά την έξοδο από το μαιευτήριο. Η εταιρεία βρεφικών ειδών με έδρα το Νότιγχαμ κατακλύστηκε από παραγγελίες ενώ ο ιδιοκτήτης είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο στο CNN: ««Είχαμε τεράστια αύξηση στις αγορές από όλο τον κόσμο».



Το άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε για την πριγκίπισσα Σάρλοτ και έγινε ανάρπαστο ήταν το vintage καρότσι με το οποίο τη μετέφερε η Κέιτ Μίντλετον στην εκκλησία την ημέρα της βάπτισής της, στις 5 Ιουλίου του 2015. Η βάπτιση τελέστηκε στο Σάντριγχαμ, στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής και η μικρή γαλαζοαίματη ήταν μέσα σε ένα καρότσι που είχε χρησιμοποιήσει και η βασίλισσα Ελισάβετ στο παρελθόν για δύο από τα τέσσερα παιδιά της. Το vintage καρότσι είχε αναπαλαιωθεί από την εταιρεία βρεφικών ειδών «Prams With Pizazz», η οποία έχει την έδρα της στη Σκωτία.



Όπως είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, μετά την βάπτιση της πριγκίπισσας Σάρλοτ, δέχτηκε χιλιάδες μηνύματα στο facebook, τηλεφωνικές κλήσεις και email από γονείς που ήθελαν να μεταφέρουν τα μωρά τους με ένα παρόμοιο vintage καρότσι. Έκτοτε, το «Charlotte effect» συνεχίζεται καθώς τα brand των ρούχων που φοράει η μικρή πριγκίπισσα έχουν μεγάλη ζήτηση. Μόλις εκείνη εμφανιστεί με κάποια ρούχα συγκεκριμένων οίκων εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες.



Η πριγκίπισσα Σάρλοτ μετά τη γέννηση του πρίγκιπα Λούις το 2018 θα μείνει στην ιστορία της βρετανικής μοναρχίας ως η πρώτη πριγκίπισσα του οίκου των Ουίνδσορ, που παραμένει στη σειρά της στη διαδοχή του θρόνου, αν και η μητέρα της έφερε στον κόσμο ένα δεύτερο γιο, αφού το 2013 η βασίλισσα Ελισάβετ αποφάσισε πως η σειρά διαδοχής θα εξαρτάται από το έτος γέννησης και όχι από το φύλο των διαδόχων της. Συγκεκριμένα, το 2013, δύο χρόνια πριν τη γέννηση της Σάρλοτ, η εκλιπούσα μονάρχης εξέδωσε την απόφαση «the Succession of the Crown Act», σύμφωνα με την οποία όλα τα παιδιά των μελών της βασιλικής οικογένειας έχουν ίσα δικαιώματα στο θρόνο ανεξαρτήτως του φύλου τους

