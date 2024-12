Νοσοκόμα αποκάλυψε τι βλέπουν οι ετοιμοθάνατοι πριν «αφήσουν τον κόσμο»

Η σκέψη του θανάτου είναι τρομακτική για τους περισσότερους ανθρώπους, πράγμα που σημαίνει ότι οι προσωπικές απόψεις των ανθρώπων που εργάζονται τακτικά με τον θάνατο ή γύρω από αυτόν μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για την ανακούφιση των ανησυχιών σχετικά με τις τελευταίες στιγμές μας στη Γη.

Μια νοσοκόμα, με το όνομα Hadley Vlahos, έχει επαινεθεί για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ετοιμοθάνατους ασθενείς που πιστεύουν ότι βλέπουν νεκρούς συγγενείς τους.

Η ίδια, η οποία χρησιμοποιεί το @nurse.hadley στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει αποκτήσει ένα κοινό μοιράζοντας ειλικρινές περιεχόμενο σχετικά με τον θάνατο και τη φροντίδα στο τέλος της ζωής.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο, η Hadley αναφέρθηκε στο φαινόμενο ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στο θάνατο συχνά βλέπουν οράματα αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.

Στο ίδιο, η Hadley αποκάλυψε πώς θα αντιμετώπιζε έναν ασθενή που έβλεπε οράματα, καθησυχάζοντας και παρηγορώντας τον, αντί να του πει ότι όλα είναι στο μυαλό του.

«Εγώ δεν [τα βλέπω] αλλά σας πιστεύω», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να δει και εκείνη το όραμα.

Οι θεατές συγκινήθηκαν από την προσέγγιση της Hadley και την επαίνεσαν που δεν απέκλεισε μια εμπειρία που θα ήταν πολύ πραγματική για έναν ασθενή.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

«Εργάζομαι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και όταν ένας ασθενής βλέπει κάποιον δικό τους που έχει πεθάνει, ζεσταίνει την ψυχή μου γιατί ξέρω ότι δεν είναι μόνος», έγραψε ένα άτομο, ενώ ένα άλλο πρόσθεσε: «Έτσι μοιάζει η συμπονετική εργασία σε νοσοκομεία. Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους σαν εσένα. Σε ευχαριστώ που διευκολύνεις τη μετάβαση».

Εν τω μεταξύ, άλλοι έσπευσαν επίσης να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες.

«Ο παππούς μου ξύπνησε από έναν μεσημεριανό ύπνο και είδε τη γιαγιά μου να στέκεται μπροστά του χαμογελαστή», έγραψαν. «Μια εβδομάδα αργότερα πέθανε. Ήταν παντρεμένοι για 65 χρόνια».

«Ποτέ δεν πεθαίνεις μόνος σου! Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα σε βοηθήσει να «περάσεις» στην άλλη πλευρά», πρόσθεσε ένας τέταρτος.

Η εμπειρία της Hadley από την εργασία της, την ενέπνευσε επίσης να γράψει ένα βιβλίο best seller των New York Times με τίτλο «The In-Between: Unforgettable Encounters During Life's Final Moments» («Αξέχαστες συναντήσεις στις τελευταίες στιγμές της ζωής»), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς πώς η εργασία γύρω από το θάνατο άλλαξε την άποψή της για τη ζωή.

Έχει μιλήσει ανοιχτά για τις τύψεις που συχνά νιώθουν οι ασθενείς που πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους, με συνηθισμένα θέματα την υπερβολική εστίαση στα υλικά πράγματα της ζωής ή το να μην λες στους αγαπημένους σου πόσο πολύ τους νοιάζεσαι.

«Πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι δεν γνωρίζουν καθόλου τα παιδιά τους», δήλωσε στη Daily Mail.

«[Συνειδητοποιούν] ότι αυτά που θεωρούσαν απαραίτητα δεν ήταν στην πραγματικότητα τόσο αναγκαία».

Με πληροφορίες από LadBible

Σχετικές ειδήσεις