Η γηραιότερη χορωδία στον κόσμο - Μέσος όρος ηλικίας τα 94 έτη

Μια χορωδία που αποτελείται από 17 τροφίμους γηροκομείων έχει γίνει η γηραιότερη στον κόσμο, καθώς τα μέλη έχουν μέσο όρο ηλικίας 94 ετών.

Η χορωδία, γνωστή ως Prime Timers, αποτελείται από μέλη των οποίων η ηλικία είναι μεταξύ 87 και 99 ετών.

Εμφανίστηκε την Πέμπτη στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στο Stratford-upon-Avon, West Midlands, για να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness (GWR) για τη γηραιότερη χορωδία στον κόσμο.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε το St John's House στο York, το οποίο έσπασε το ρεκόρ το 2013 και αποτελούνταν από 13 μέλη με μέσο όρο ηλικίας τα 91 έτη.

Η δισκογραφική προσπάθεια υποστηρίχθηκε από το Music for Dementia, μια φιλανθρωπική εκστρατεία για να γίνει η μουσική βασικό μέρος της φροντίδας της άνοιας και τον καλλιτεχνικό οργανισμό Intergenerational Music Making (IMM), μια φιλανθρωπική οργάνωση που στοχεύει να συνδέσει ανθρώπους από διαφορετικές γενιές μέσω της μουσικής.

Οι Prime Timers μαζί με τον τραγουδιστή και πρεσβευτή της Music for Dementia Tony Christie τραγούδησαν το Silent Night και ερμήνευσαν παραδοσιακά εορταστικά τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των Jingle Bells και We Wish You a Merry Christmas, ενώ συγκέντρωσαν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.