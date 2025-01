Ρότζερ Πρατ: Πέθανε ο κινηματογραφιστής του Μπάτμαν και του Χάρι Πότερ

Ο θρυλικός Βρετανός σταρ Ρότζερ Πρατ πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 σε ηλικία 77 ετών. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τη Βρετανική Εταιρεία Κινηματογραφιστών.

Η αιτία και η ακριβής ημερομηνία του θανάτου του δεν έχουν αποκαλυφθεί. Ο Ρότζερ ήταν γνωστός κινηματογραφιστής για ταινίες blockbuster όπως το Batman του 1989, το Frankenstein του 1994 και το Harry Potter and the Chamber of Secrets του 2002.

Ο Πρατ εργάστηκε επίσης στα Troy, Harry Potter and the Goblet of Fire, Inkheart και The Karate Kid (2020).

Ήταν υποψήφιος για Καλύτερη Φωτογραφία στα Όσκαρ για το The End of the Affair, μαζί με υποψηφιότητες BAFTA για την ίδια ταινία και το Chocolat.