Η Όμπρεϊ Πλάζα μιλάει για την «αδιανόητη τραγωδία» της απώλειας του συζύγου της, Τζεφ Μπέινα

Η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Τζεφ Μπέινα στην πρεμιέρα της ταινίας «The Little Hours» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λος Άντζελες 2017

Η Όμπρεϊ Πλάζα έκανε την πρώτη της δήλωση μετά το θάνατο του συζύγου της, συγγραφέα και σκηνοθέτη Τζεφ Μπέινα.

«Πρόκειται για μια αδιανόητη τραγωδία. Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες σε όλους όσους προσέφεραν υποστήριξη. Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», ανέφερε η Πλάζα σε δήλωση που μοιράστηκε με το περιοδικό People, όπως αναφέρει το CNN.

Ο 47χρονος Μπέινα βρέθηκε νεκρός την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, αυτοκτόνησε.

Αυτός και η Πλάζα ήταν ζευγάρι από το 2011 πριν παντρευτούν το 2021 και είχαν συνεργαστεί σε διάφορα πρότζεκτ κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Η Πλάζα ήταν προγραμματισμένο να είναι παρουσιάστρια στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών το βράδυ της Κυριακής, αλλά δεν παρέστη. Ο σκηνοθέτης της ταινίας «The Brutalist» Μπρέιντι Κόρμπετ, την αναγνώρισε στην εκδήλωση ενώ βρισκόταν στη σκηνή κάνοντας τον ευχαριστήριο λόγο του.

«Απόψε η καρδιά μου είναι με την Όμπρεϊ Πλάζα και την οικογένεια του Τζεφ», είπε ο Κόρμπετ.

Η Πλάζα και ο Μπέινα συνεργάστηκαν το 2014 στην κωμωδία τρόμου «Life After Beth» και στην ιστορική κωμωδία «The Little Hours» του 2017. Πιο πρόσφατα, το ζευγάρι συνεργάστηκε στην κωμική σειρά του 2021 «Cinema Toast» και στην ταινία του 2022 «Spin Me Round».

Σε μια συνέντευξη του 2022 στο Reel Talker, ο Μπέινα αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Πλάζα, λέγοντας: «Είναι φοβερή. Θα δούλευα μαζί της αν δεν ήταν γυναίκα μου, αλλά ευτυχώς είναι. Το να έχουμε αυτό το είδος σύνδεσης είναι καταπληκτικό. Οι ευκαιρίες να δημιουργούμε μαζί και να κάνουμε κάτι δημιουργικό όπου είμαστε και οι δύο ικανοποιημένοι, είναι σπάνιο».

Ο Μπέινα είναι επίσης γνωστός για τη συγγραφή του σεναρίου της αναγνωρισμένης ταινίας «I Heart Huckabees» του 2004 και του «Horse Girl» του 2020, καθώς και για το σενάριο και τη σκηνοθεσία της δραμεντί «Joshy» του 2016.

