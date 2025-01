Πέθανε σε ηλικία 65 ετών, ο κωμικός ηθοποιός Τόνι Σλάτερι

Θρήνο σκόρπισε στο χώρο του θεάματος ο αιφνίδιος θάνατος του κωμικού ηθοποιού Τόνι Σλάτερι σε ηλικία 65 ετών από καρδιακή προσβολή.

Ο Slattery έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Whose Line Is It Anyway;» την δεκαετία του 80'. Την επόμενη δεκαετία, εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική σειρά «Just a Minute» και στην εκπομπή του BBC «Have I Got News For You.»

Εργάστηκε επίσης ως ηθοποιός ταινίες «The Crying Game», «Peter's Friends» και «How to Get Ahead in Advertising» του Bruce Robinson, με πρωταγωνιστή τον Richard E Grant.

