Ο Γουίλ Σμιθ ανακάλυψε το μεγαλύτερο φίδι στον κόσμο στον Αμαζόνιο

Δεν το περίμεναν οι παραγωγοί τηλεοπτικής εκπομπής ότι θα έκαναν μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Το πρόγραμμα "Pole to Pole with Will Smith" δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των περιπετειών του ηθοποιού στα πιο ακραία τοπία του πλανήτη μας. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στα βάθη του δάσους του Αμαζονίου, η ομάδα βασίστηκε στην τοπική γνώση των ανθρώπων Waorani. Αυτή η αυτόχθονη κοινότητα κάλεσε τους ερευνητές να εξερευνήσουν τη βόρεια λεκάνη του Αμαζονίου, μια περιοχή πλούσια σε βιοποικιλότητα.

Μαζί με τον Γουίλ Σμιθ, επιστήμονες με επικεφαλής τον καθηγητή Μπράιαν Φράι συνέλεξαν δείγματα ανακόντα από την περιοχή. Προς μεγάλη τους έκπληξη, η γενετική ανάλυση αποκάλυψε ένα πολύτιμο επιστημονικό εύρημα: ένα εντελώς νέο είδος, που ονομάζεται πράσινο ανακόντα του βορρά. Αυτό που πλέον αναγνωρίζεται πλέον ως το μεγαλύτερο στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμη και τα αρχεία των ήδη γνωστών ειδών!

Αυτή η ανακάλυψη υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τη σημασία της διατήρησης περιοχών όπως ο Αμαζόνιος. Ωστόσο, οι προκλήσεις δεν λείπουν. Μεταξύ της αποψίλωσης των δασών, της κλιματικής αλλαγής και των όλο και συχνότερων περιόδων ξηρασίας, ο φυσικός οικότοπος του πράσινου ανακόντα του βορρά απειλείται σοβαρά. Για την καλύτερη κατανόηση και την αποτελεσματική προστασία αυτών των γιγάντων, απαιτούνται περισσότερες μελέτες σχετικά με το μοναδικό οικοσύστημά τους.