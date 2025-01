Η τρυφερή εξομολόγηση από τη Βασίλισσα Καμίλα: «Εδώ γέννησα την κόρη μου...»

Η βασίλισσα Καμίλα έκανε ένα σχόλιο για τη σύνδεσή της με το νοσοκομείο που επισκεπτόταν σε μια ομιλία έκπληξη. Στις 21 Ιανουαρίου, η 77χρονη βασίλισσα μετέβη στο Σουίντον για να περιοδεύσει και να ανοίξει το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Great Western Hospital. Η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου συνάντησε προσωπικό, ασθενείς, εθελοντές και άλλους που συμμετείχαν στην επέκταση των 41 εκατομμυρίων δολαρίων για επείγουσα περίθαλψη και αφηγήθηκε την προηγούμενη προσωπική της εμπειρία στο ιατρικό κέντρο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η βασίλισσα Καμίλα αποκάλυψε ότι γέννησε την κόρη της Λόρα στο ίδιο νοσοκομείο. Η ίδια έκανε την αποκάλυψη αποκαλύπτοντας μια πλακέτα για να ανοίξει επίσημα το νέο τμήμα. «Το σκεφτόμουν και μάλλον είχα να έρθω σε αυτό το νοσοκομείο 47 χρόνια, από τότε που απέκτησα την κόρη μου, έτσι ήταν πριν από μερικά χρόνια», είπε η βασίλισσα σε ένα βίντεο που μοιράστηκε η ρεπόρτερ της Mail στην πλατφόρμα X. «Αλλά Ήθελα πραγματικά να συγχαρώ όλους όσοι έχουν κάνει μια τόσο εξαιρετική δουλειά με αυτό το μέρος, και όλους όσοι εργάζονται εδώ.

«Γνωρίζω από πρώτο χέρι τη διαφορά που κάνετε σε αυτό το μέρος της χώρας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους σας. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η βασίλισσα.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας, η βασίλισσα αναφέρθηκε στα εγγόνια της και είπε ότι είχαν λάβει επείγουσα φροντίδα στο Σουίντον. «Είμαι τόσο εντυπωσιασμένος από αυτό το νοσοκομείο. Είχα ακούσει πολύ καλά σχόλια επειδή είχα φίλους που ήρθαν εδώ και εγγόνια που νοσηλεύτηκαν εδώ πολλές φορές. Πολύ συχνά λαμβάνω φωτογραφίες που λένε: "Μάντεψε πού είμαι; Επιστροφή στο A&E στο Swindon, οπότε το ξέρω πολύ καλά», αστειεύτηκε, ανέφερε η Daily Mail.

H βασίλίσσα Kαμίλα με τα παιδιά της

Πριν παντρευτεί τον βασιλιά Κάρολο το 2005, η βασίλισσα Καμίλα απέκτησε δύο παιδιά με τον πρώτο της σύζυγο, Άντριου Πάρκερ Μπόουλς. Η Καμίλα και ο Άντριου παντρεύτηκαν το 1973 και απέκτησαν τον Τομ το 1974 και την κόρη τους Λόρα το 1978. Ο Τομ και η Λόρα αργότερα παντρεύτηκαν και απέκτησαν τα δικά τους παιδιά. Ο Τομ, συγγραφέας τροφίμων, απέκτησε τη Λόλα και το Φρέντι με την πρώην σύζυγό του Σάρα Μπάιζ, ενώ η Λόρα και ο σύζυγός της Χάρι Λόπες έχουν την κόρη της Ελίζα και τους δίδυμους γιους Γκας και Λούις, και όλοι οι εγγονοί της Βασίλισσας Καμίλα είχαν ρόλους στη στέψη.

Η Καμίλα και ο Άντριου, ένας συνταξιούχος πλέον αξιωματικός του βρετανικού στρατού, χώρισαν το 1995 αφού έζησαν χώρια για μερικά χρόνια, και θα παντρευόταν τον μελλοντικό βασιλιά 10 χρόνια αργότερα. Το πολυετές ειδύλλιο του Καρόλου και της Καμίλα αλληλεπικαλυπτόταν σημαντικά με τους αντίστοιχους πρώτους γάμους τους - η Καμίλα με τον Άντριου και ο Κάρολος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η βασίλισσα Καμίλα και ο πρώτος της σύζυγος φαίνεται πως έχουν φιλική σχέση. Ο Άντριου ήταν καλεσμένος στη στέψη της τον Μάιο του 2023 μαζί με τον βασιλιά Κάρολο, στο Royal Ascot τον Ιούλιο και πιο πρόσφατα, στο πάρτι για το τελευταίο βιβλίο μαγειρικής του γιου τους Toμ τον Σεπτέμβριο.

Η βασίλισσα Καμίλα, ο Άντριου και η Λόρα βγήκαν όλοι έξω για να γιορτάσουν τη δημοσίευση του Tom «Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III» που εξιστόρησε 200 χρόνια βασιλικών συνταγών, καθώς και τα εδέσματα που απολαμβάνουν ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα σήμερα! Μιλώντας στο PEOPLE γύρω από την παρουσίαση του βιβλίου, ο συγγραφέας τροφίμων Τομ επαίνεσε την ακούραστη αφοσίωση της μητέρας του στο βασιλικό καθήκον και είπε ότι ήταν «απίστευτα περήφανος» για αυτήν.