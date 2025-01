Η «Κυρία των Λόφων» αναζητά τον δολοφόνο της 21 χρόνια μετά - Η γυναίκα που θάφτηκε ανώνυμα

«Φως» στη μυστηριώδη δολοφονία μιας γυναίκας πριν από 21 στη Βρετανία, φαίνεται να πέφτει μετά τη κράτηση του Βρετανού συζύγου της στην Ταϊλάνδη.

Η γυναίκα γνωστή ως «Lady of the Hills» βρέθηκε άγρια δολοφονημένη σε ένα ρυάκι πριν από 21 χρόνια στο Yorkshire Dales - σε ένα έγκλημα που μπέρδεψε τους αστυνομικούς του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο Ντέιβιντ Άρμιτατζ, 62 ετών, κρατείται από αξιωματούχους μετανάστευσης στην πόλη Καντσαναμπούρι για ένα πρόβλημα με τη βίζα του, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ταϊλάνδης.

Η υπόθεση της συζύγου του Lamduan Seekanya προβλημάτιζε την αστυνομία για σχεδόν δύο δεκαετίες, αφού το ημίγυμνο σώμα της βρέθηκε πεταμένο σε ένα ρυάκι.

Για 15 χρόνια αφότου ανακαλύφθηκε από περιπατητές, ήταν άγνωστη και θάφτηκε σε μια αυλή εκκλησίας με μόνο το όνομα «Lady of the Hills» χαραγμένο στην ταφόπλακά της. Δεν αναφέρθηκε ποτέ ως αγνοούμενη από τον σύζυγό της.

Εάν ο Άρμιτατζ απελαθεί, τότε η αστυνομία του North Yorkshire που ερευνά την ψυχρή υπόθεση θα μπορέσει επιτέλους να του μιλήσει για τη σύζυγό του.

Αυτό έρχεται λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αφότου αρνήθηκε να μιλήσει σε αστυνομικούς που είχαν πετάξει στην Ταϊλάνδη τον Φεβρουάριο του 2023.

Είχε συμφωνήσει να μιλήσει μαζί τους, αλλά ακύρωσε την τελευταία στιγμή.

Η Lamduan, 36 ετών, ζούσε με τον David και τα δύο μικρά παιδιά τους στο σπίτι των γονιών του στο Burton-in-Kendal της Cumbria όταν εξαφανίστηκε το 2004.

Οι γονείς της, ανέφεραν την εξαφάνιση της κόρης τους στην αστυνομία της Ταϊλάνδης λίγες εβδομάδες αργότερα, αλλά δεν πιστεύεται ότι οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο σύζυγος δεν υπέβαλε αναφορά εξαφάνισης και είπε στα παιδιά του ότι η μητέρα τους τον είχε αφήσει για έναν άλλο άνδρα.

Η Lamduan γνώρισε τον σύζυγό του στο Τσιάνγκ Μάι, στη βόρεια Ταϊλάνδη, όπου εκείνος δίδασκε αγγλικά το 1990.

Παντρεύτηκαν μέσα σε λίγους μήνες και στη συνέχεια μετακόμισαν στη Βρετανία, όπου γεννήθηκαν τα δύο παιδιά τους, ο George και η Charlena. Η Lamduan είχε ήδη έναν μεγαλύτερο γιο, τον Khwan, από προηγούμενο γάμο, ο οποίος τώρα ζει στο Μπέλφαστ.

Μετά την εξαφάνιση της Lamduan, ο σύζυγος της επέστρεψε στην Ταϊλάνδη και εγκαταστάθηκε στο Kanchanaburi κοντά στα σύνορα με τη Βιρμανία, όπου γυρίστηκε η κλασική ταινία του David Lean, The Bridge on the River Kwai.

Διδάσκει αγγλικά για επιχειρήσεις στο Πανεπιστήμιο Rajabhat της πόλης και έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη στη δολοφονία της Lamduan, παρά την εκστρατεία ψιθύρων σε ορισμένα τμήματα των μέσων ενημέρωσης της Ταϊλάνδης.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης το 2019, επέμεινε: «Δεν σκότωσα τη γυναίκα μου. Με τίποτα».

Αναγνώρισε ότι υπήρξαν υπαινιγμοί σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση στα μέσα ενημέρωσης της Ταϊλάνδης, προσθέτοντας: «Ξέρω ότι τα συμπεράσματα υπάρχουν, αλλά συνεχίζω τη ζωή μου. Έχει περάσει πολύς καιρός».

Έχει επίσης δηλώσει στο παρελθόν ότι θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε έρευνα.

Η «ανώνυμη» ταφόπλακα

Η σορός της 36χρονης μητέρας, ανακαλύφθηκε από περιπατητές μπρούμυτα σε ένα ρυάκι φορώντας μόνο κάλτσες και τζιν. Ένα σχισμένο σουτιέν κρεμόταν από το αριστερό της χέρι. Ένα μπλουζάκι βρέθηκε κοντά και δεν βρέθηκαν ποτέ παπούτσια.

Η προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης δεν επέτρεψε να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου της, αλλά απέκλεισαν το μαχαίρωμα, το τραύμα αμβλείας δύναμης και τα τραύματα από πυροβολισμούς.

Μια πιθανή αιτία ήταν η υποθερμία, αλλά παρά το γεγονός ότι φορούσε τόσο λίγα ρούχα και όχι παπούτσια, η αστυνομία αποφάσισε ότι ο θάνατός της δεν ήταν ύποπτος.

Ιατρικοί εμπειρογνώμονες ανακάλυψαν ότι ήταν καταγωγής νοτιοανατολικής Ασίας και ένας ιατροδικαστής επέστρεψε μια ανοιχτή ετυμηγορία.

Η ταφόπλακά της, που πληρώθηκε από τους ντόπιους γράφει: «Η κυρία των λόφων. Βρέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2004. Το όνομα δεν είναι γνωστό. Αναπαύσου εν ειρήνη».