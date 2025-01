Όταν ο O.J Simpson «παραδέχθηκε» ζωντανά στην τηλεόραση πως σκότωσε την γυναίκα του

Οι θεατές μιας τηλεοπτικής συνέντευξης πιστεύουν ότι ο O.J. Simpson, ο αμφιλεγόμενος εκλιπών αστέρας του NFL, παραδέχτηκε ότι σκότωσε την πρώην σύζυγό του.

Ο Simpson βρέθηκε στο επίκεντρο της «δίκης του αιώνα» το 1994 και το '95, κατά την οποία κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του Νικόλ Μπράουν και του φίλου της Ρον Γκόλντμαν.

Αν και ο Simpson εν τέλει αθωώθηκε, υπήρξαν διάφορα περιστατικά κατά τη διάρκεια των ετών στα οποία άφησε να εννοηθεί ότι είχε ξεφύγει ενώ είχε διαπράξει δολοφονία.

Μάλιστα μερικά χρόνια μετά την αφήγησή του έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο περιέγραφε υποθετικά πώς «θα είχε σκοτώσει» τη Νικόλ και τον Ρον. Τίτλος του βιβλίου ήταν «If I Did it», δηλαδή «Αν το είχα κάνει».

Μετά από μήνυση της οικογένειας της Νικόλ, ο τίτλος της ταινίας άλλαξε σε «If I Did It: The Confessions of a Killer» (Αν το είχα κάνει: Εξομολογήσεις ενός δολοφόνου» με το «If» να παρουσιάζεται συχνά με μικρά γράμματα στο βιβλίο, ώστε να διαβάζεται ως «I Did It».

Εκτός από αυτό, ένα συγκεκριμένο απόσπασμα έγινε viral μετά το θάνατό του, στο οποίο προσποιείται ότι μαχαίρωσε τη Ruby Wax ως «αστείο» αφού κρύφτηκε πίσω από μια κουρτίνα ντους σε στυλ Psycho.

Αν και κρίθηκε αθώος στο ποινικό δικαστήριο, ο Simpson κρίθηκε επίσης οικονομικά υπόχρεος στο αστικό δικαστήριο για τους θανάτους τους, και στο δικαστήριο της κοινής γνώμης πολλοί πιστεύουν ότι όντως πραγματοποίησε τις δολοφονίες τους.

Αυτό ενισχύθηκε από την εμφάνισή του σε τηλεοπτική συνέντευξη για το Fox, με τίτλο «Η χαμένη εξομολόγηση».

Αν και αυτή έλαβε χώρα το 2006, το υλικό δεν προβλήθηκε ποτέ μέχρι το 2018, και βλέπει τον Simpson να κάνει μια «υποθετική» περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ξεφορτώθηκε τα πτώματά τους.

Ο εκλιπών αστέρας του NFL και ηθοποιός μίλησε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον τόπο του εγκλήματος, την απόρριψη των ματωμένων ρούχων, γελώντας καθ' όλη τη διάρκεια.

Στο The Lost Confession είδαν ειδικούς να αναλύουν αποσπάσματα και να σχολιάζουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Η εκδότρια Judith Regan, η οποία συνεργάστηκε με τον Simpson στο «If I Did It», δήλωσε ότι είναι «απόλυτα» πεπεισμένη ότι το έκανε, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου».

Ο εισαγγελέας Κρίστοφερ Ντάρντεν, ο οποίος συμμετείχε στην ποινική δίκη για τη δολοφονία, πίστευε επίσης ότι η συνέντευξη ήταν ομολογία του O.J «Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία για την εμπλοκή του στην υπόθεση και ότι είναι το πρόσωπο που κρατούσε το μαχαίρι».