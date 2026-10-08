Γερμανία: Το κόμμα της Αριστεράς, το SPD και οι Πράσινοι συμφώνησαν σε συνομιλίες για συνασπισμό

Snapshot Το Κόμμα της Αριστεράς, το SPD και οι Πράσινοι συμφώνησαν σε κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση αντισημιτικών περιστατικών στο Βερολίνο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει διαδικασίες διαχείρισης αντισημιτισμού και τη συμμετοχή ομάδας εμπειρογνωμόνων σε περίπτωση διαφωνιών.

Τα κόμματα υιοθέτησαν τον ορισμό του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος.

Η συμφωνία αποτελεί προϋπόθεση για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Το CDU επέκρινε τη συνεργασία SPD και Πράσινων με την Αριστερά, προτείνοντας ως εναλλακτική τη συμμαχία με το κόμμα του. Snapshot powered by AI

Σε κοινή γραμμή κατά του αντισημιτισμού βρέθηκαν το Κόμμα της Αριστεράς της Γερμανίας, το κεντροαριστερό SPD και οι Πράσινοι, στο κρατίδιο του Βερολίνου, προκειμένου να προσπεράσουν ένα βασικό εμπόδιο για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα τρία κόμματα αποφάσισαν να πάρουν κοινά μέτρα για να αντιμετωπίσουν αντισημιτικά περιστατικά, ειδικά σε περιπτώσεις διαδηλώσεων.

Η συμφωνία έρχεται δυόμισι εβδομάδες μετά τις εκλογές στο κρατίδιο του Βερολίνου, στις οποίες το Κόμμα της Αριστεράς, εκπροσωπούμενο από την επικεφαλής υποψήφια Ελίφ Εράλπ, αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη δύναμη με 25,7% των ψήφων και άρχισε να πιέζει για συνασπισμό με το SPD και τους Πράσινους.

Το SPD και οι Πράσινοι έθεσαν ως προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις τη δέσμευση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, εν μέσω συζήτησης σχετικά με τις φιλοπαλαιστινιακές θέσεις και τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Κόμμα της Αριστεράς του Βερολίνου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild», τα κόμματα συμφώνησαν σε διαδικασίες για τη διαχείριση μελλοντικών αντισημιτικών περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων σε περίπτωση που προκύψουν διαφωνίες.

Επιπλέον, τα κόμματα συμφώνησαν επίσης να υιοθετήσουν τον ορισμό του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, ανέφερε η «Bild».

Την εξέλιξη επέκρινε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Βερολίνο και γερουσιαστής Οικονομικών για την πόλη Στέφαν Έβερς, επισημαίνοντας ότι οι Πράσινοι και το SPD θα πρέπει έστω και τώρα να αναρωτηθούν αν θέλουν να συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο. «Ήξεραν ότι οι πόρτες για μια συμμαχία με το CDU ήταν ανοιχτές», επισήμανε.

Στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου η Αριστερά με επικεφαλής υποψήφια Δήμαρχο την Ελίφ Εράλπ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 25,7%, ενώ το CDU έλαβε 18,8%, Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) 16,3%, οι Πράσινοι 14,3% και το SPD 12,1%.

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