Βίντεο: Η στιγμή που drone Shahed χτυπάει παιδική χαρά στο Κίεβο - Η αστραπιαία αντίδραση περαστικού

Στόχος επίθεση έγινε μία παιδική χαρά στο Κίεβο.

Σε ένα βίντεο, που διακινείται στο διαδίκτυο και αναδημοσιεύουν διεθνή μέσα, φαίνεται ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφους Shahed, να πέφτει και να ανατινάζεται στην παιδική χαρά, την ώρα που ένας άνδρας περπατάει αμέριμνος.

Σε κλάσματα δευτερολέπτου ο περαστικός, φαίνεται πως αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να συμβείς και φεύγει τρέχοντας από το σημείο, λίγο πριν μια πύρινη μπάλα εμφανιστεί, γλιτώνοντας από θαύμα τη ζωή του.

WOW: A man narrowly escaped a jet-powered Shahed drone strike in the Kyiv region, fleeing just seconds before impact. https://t.co/Imquj57bec — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 9, 2026

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