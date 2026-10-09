Βίντεο: Η στιγμή που drone Shahed χτυπάει παιδική χαρά στο Κίεβο - Η αστραπιαία αντίδραση περαστικού
Σώθηκε από θαύμα
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Στόχος επίθεση έγινε μία παιδική χαρά στο Κίεβο.
Σε ένα βίντεο, που διακινείται στο διαδίκτυο και αναδημοσιεύουν διεθνή μέσα, φαίνεται ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφους Shahed, να πέφτει και να ανατινάζεται στην παιδική χαρά, την ώρα που ένας άνδρας περπατάει αμέριμνος.
Σε κλάσματα δευτερολέπτου ο περαστικός, φαίνεται πως αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να συμβείς και φεύγει τρέχοντας από το σημείο, λίγο πριν μια πύρινη μπάλα εμφανιστεί, γλιτώνοντας από θαύμα τη ζωή του.
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