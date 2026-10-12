Η Ελλάδα η καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026 στα Readers’ Choice Awards

Snapshot Η Ελλάδα αναδείχθηκε καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026 στα Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveller με βαθμολογία 98,14/100.

Στην κατάταξη ακολουθούν η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Τουρκία και η Πορτογαλία.

Τα ελληνικά νησιά, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κρήτη, η Πάρος, η Ύδρα, η Ίος και η Τήνος, αναγνωρίζονται για τη φυσική ομορφιά και τη μοναδικότητά τους.

Η Αθήνα ξεχωρίζει για τη συνύπαρξη ιστορίας και σύγχρονης πολιτιστικής και δημιουργικής δραστηριότητας.

Η διάκριση αναδεικνύει την ποικιλία εμπειριών που προσφέρει η Ελλάδα πέρα από τις παραλίες, περιλαμβάνοντας την κουζίνα, τον πολιτισμό και τις πόλεις της. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Ελλάδα, καθώς οι αναγνώστες του ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller την ψήφισαν ως την καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Η πρωτιά αυτή αποτελεί το καλό νέο της ημέρας για τη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική γοητεία των ελληνικών προορισμών και την ισχυρή θέση τους στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Στα φετινά Readers’ Choice Awards, η Ελλάδα συγκέντρωσε 98,14 βαθμούς σε σύνολο 100, καταλαμβάνοντας την κορυφή της κατάταξης. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ιαπωνία με 97,01 βαθμούς, ενώ ακολούθησαν η Ιταλία με 96,48, η Τουρκία με 94,90 και η Πορτογαλία με 94,64.

«Ο έρωτάς μας για την Ελλάδα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του», σημειώνει χαρακτηριστικά το περιοδικό, αποτυπώνοντας τον ενθουσιασμό των αναγνωστών του για τη χώρα που συνδυάζει το φυσικό κάλλος, την ιστορία, τη γαστρονομία και τις διαφορετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Η γοητεία των ελληνικών νησιών

Στην παρουσίαση της Ελλάδας, ξεχωριστή θέση έχουν τα νησιά της, με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα ιδιαίτερα τοπία και τον διαφορετικό χαρακτήρα κάθε προορισμού να αποτελούν βασικά στοιχεία της ελκυστικότητάς τους.

Η Σαντορίνη ξεχωρίζει για τη μοναδική θέα και την ηφαιστειακή μορφολογία της, ενώ η Μύκονος συνδέεται με τη μυθολογία και τη διεθνή τουριστική της ακτινοβολία. Η Κρήτη, από την πλευρά της, κερδίζει το ενδιαφέρον τόσο για το μέγεθός της όσο και για τη δυναμική που αναπτύσσει στον χώρο του κρασιού.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών δεν περιορίζεται στα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα. Το Condé Nast Traveller στρέφει το βλέμμα και σε προορισμούς που προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες, αναδεικνύοντας την Πάρο, την Ύδρα, την Ίο και την Τήνο.

Η Πάρος Unsplash

Η Ύδρα γοητεύει με την απουσία αυτοκινήτων και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, η Τήνος με το κυκλαδίτικο τοπίο και τους ανέμους της, ενώ η Ίος και η Πάρος συμπληρώνουν την εικόνα ενός νησιωτικού προορισμού με πολλές διαφορετικές όψεις.

Η Ύδρα / Unsplash

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κεφαλονιά επιλέχθηκε ως η κεντρική φωτογραφία που συνοδεύει την ανάδειξη της Ελλάδας στην πρώτη θέση, προβάλλοντας και τη φυσική ομορφιά του Ιονίου.

Η Αθήνα κερδίζει τη δική της θέση στον διεθνή ταξιδιωτικό χάρτη

Η διάκριση δεν αφορά μόνο τα ελληνικά νησιά. Το περιοδικό αφιερώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια και στην Αθήνα, προτείνοντας στους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν τη σύγχρονη πλευρά της πρωτεύουσας.

Πέρα από την αρχαία ιστορία και τα εμβληματικά μνημεία της, η Αθήνα έχει αναπτύξει μια έντονη δημιουργική δραστηριότητα, με νέα εστιατόρια, σύγχρονους χώρους τέχνης και ξενοδοχεία που ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις.

SOOC

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πόλη έχει εξελιχθεί σε έναν προορισμό που συνδυάζει το ιστορικό της παρελθόν με τη σύγχρονη αστική ζωή, αποκτώντας τη δική της θέση ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες και ανερχόμενες πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Μια διάκριση που ξεπερνά τις παραλίες και το καλοκαίρι

Η πρώτη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη του Condé Nast Traveller αναδεικνύει την ευρύτητα των εμπειριών που μπορεί να προσφέρει η χώρα, από τα νησιά και τις παραλίες μέχρι τις πόλεις, την τοπική κουζίνα και τον πολιτισμό.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικοί προορισμοί υποδέχονται ολοένα και περισσότερους επισκέπτες, η συγκεκριμένη διάκριση προσθέτει ακόμη μία διεθνή αναγνώριση στη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού.