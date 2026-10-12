Πορτογαλία: Τρεις νεκροί σε εργατικό δυστύχημα

Snapshot Τρεις οικοδόμοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε δεξαμενή νερού όπου εκτελούσαν εργασίες στεγανοποίησης κοντά στη Λουλέ της Πορτογαλίας.

Η αστυνομία θεωρεί ότι πρόκειται για εργατικό δυστύχημα, ενώ τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Τα θύματα ενδέχεται να ήταν ρουμανικής υπηκοότητας, αλλά αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Η επιθεώρηση εργασίας αναμένεται να διερευνήσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τρεις οικοδόμοι βρέθηκαν νεκροί σήμερα μέσα σε δεξαμενή νερού ιδιωτικής κατοικίας κοντά στην πόλη Λουλέ, στη νότια Πορτογαλία και η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για εργατικό δυστύχημα.

Οι τρεις άνδρες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στη δεξαμενή όπου πραγματοποιούσαν εργασίες στεγανοποίησης, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τους επαναφέρουν υπέκυψαν και οι τρεις.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα τρία θύματα εικάζεται ότι ήταν ρουμανικής υπηκοότητας, μια πληροφορία όμως που οι αρχές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν μέχρι στιγμής.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν επίσης αδιευκρίνιστα. Στελέχη της επιθεώρησης εργασίας επρόκειτο να μεταβούν στο σημείο προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης